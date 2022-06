Amados Seres, Generación Solar, es preciso concadenar las Seis Entregas de estas 72 Llaves, Códigos o Frecuencias publicadas los miércoles desde el 20 de abril, para mayor discernimiento y saborear resultados. Inspiradas por Andrea, Bibliotecaria Galáctica, cumpliendo según sus palabras la Misión de “Bajar el Cristo Cósmico al Cuerpo Físico” en nuestro planeta.

Esta herramienta se dejó en Sumeria hace más de 6.000 años atrás. Iniciados como Buda y algunos humanos tenían E-Ka, estando casi todo el mundo en E-Ki básica y estas personas no podían activar las Llaves con el Yo Soy, no, sino ayudados con las 72 Entidades, Ángeles dimensionales e interdimensionales que trabajaban en el lugar del humano y le conectaban con las 72 Llaves.

Toda persona que ya esté vibrando con Energía más Ka del Plexo Solar que Ki, cóxica, kundalínica, no necesita usar estas 72 Llaves porque se las abren los Fotones del Sol que estamos recibiendo, junto con sus Códigos de Luz, que abren cada Atributo de esos Programas Crísticos que tenemos en el ADN. No se maten queriendo usarlas si uds. están vibrando casi en E-Ka, en 5D, porque uno de los factores es que nosotros comencemos como Humanos a usar esos Atributos que nos los activa e instala el Fotón del Sol, estando ubicados en el Yo Superior.

¿Por qué cada código son tres letras hebreas nada más? Porque debemos ser por Plan Divino, una fusión de Cuerpo, Mente y Espíritu. Nosotros somos diseño Trínito, unificadas cada una con los Divinos Masculino, Femenino y el Neutro, o lo que es la Llama Trina. Padre, Madre e Hijo. Si o si son tres letras porque cuando activamos el Programa, se activa en los Cuerpos Biológico, Mental y Espiritual, todos al mismo tiempo, estando todos perfectísimamente diseñados. Funcionando selectivamente porque si la persona que quiere activar los Códigos, los quiere usar contra el prójimo, ya están codificadas las 72 Llaves para que no funcionen.

Si el Orgullo de una persona es tal que quiere dominar, manejar a otros, como en la sociedad nuestra, entonces se desactiva por completo la frecuencia de las 72 Llaves. Le desconectaron, descodificaron totalmente las palabras Ego y Orgullo, Ego Inferior a estas 72 Llaves la frecuencia, la primera letra de la palabra Orgullo, entonces no las pueden pronunciar en hebreo. Porque ninguno de los que bajaron estas Llaves es tonto. Activar El Programa, es limpiar karmas, traducido al hebreo, la primera letra sería la Cantarna, entonces activa el Programa. Están codificadas las 72 Llaves en el símbolo Trinito de las tres letras hebreas. Esto es igual para todas las razas, para todos los lenguajes. No las ocupen para manipular a otros porque se le desactiva todo enseguida. Hasta eso está pensado.

La Frecuencia te busca a ti y no tú a la frecuencia de cada Llave. Porque es una cuestión de resonancia; cuando uno está aún con Energía Ki, uno vibra en una frecuencia que no entra en el Rango en que vibran las 72 Llaves. No vas a poder conectar en ese Dial por ser distinto o porque están digamos en FM y tú estás en AM. Algo así. Cuando la frecuencia te busca, necesariamente te va a imantar.

Aclaro, mi sabiduría es estelar acota Andrea, no cabalística. Sabiduría que se dejó a los sumerios para que la difundieran a todo el mundo que vaya nivelando su energía. Los hebreos la tenían codificada por los Adanes, lista para usar, a través de ellos.

¿Cómo es que a todo el mundo le puede servir esto? No es que nosotros las buscamos y las vamos a usar como una novedad, tomando un curso a ver que portales abrimos, porque no funciona. Cuando la persona logra cierto estadío de nivel vibracional, pasando de Ki a Ka, estas Llaves enganchan por frecuencia, afinidad y resonancia, con la del Alma y la del Cuerpo Humano, que están vibrando ya, listos para usar estas llaves.

Cuando no estás listo no conectas con el Programa ni con el software, no funciona. Entonces no se esfuercen en querer comprar un curso de éstos porque sí. Ustedes tienen que esperar tener la necesidad de usar estas herramientas, que llegarán a ustedes porque los Guías, los Dioses que las trajeron, que están del otro lado dimensional y que para ellos no hay velos, restricciones de ellos para cada uno de nosotros, nos siguen como si fueramos un reallity, entonces dicen, esta persona está buscando de verdad resonar con ésta herramienta y es ahí donde dichos Guías te la conectan.

Las Principales Características de los Portales o Frecuencias y aquí terminamos acota Andrea, no se cierran nunca más, no se vuelve para atrás. Refuerzan el Sistema Inmunológico, completo y protector; del Campo Áurico o del Campo Físico. Nunca más te enfermarás porque elevarás tanto tú frecuencia que no impactará más en el ADN, porque los programas ya están inscriptos en el ADN y en la Consciencia, en los Lóbulos Cerebrales. Las letras hebreas están enlazadas a Programas del componente dicho, todo eso junto hace que nosotros, podamos reprogramar, intervenir o modificar la materia, es generar y plasmar nuestra propia realidad existencial y no las que nos digan desde una Matrix. (Nota: Pendiente la explicación Kabalística).

