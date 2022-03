Amados Seres de la Luz Blanca Divina de Dios, entre tantas cosas importantes que comunicar para bajarle dos a los Supresores de la Existencia, daños emocionales, escribiré sobre la guerra holográfica. Los Teóricos de los Antiguos Astronautas demuestran bien documentados, que no estamos solos en el Universo, porque son miles los planetas con vida.

Jamás se podrán ver con ojos tridimensionales, en el vasto Omniverso multidimensional etérico, oscuro en un 80% a decir de los Astro-Físicos, Canalizadores y Jerarquías Encarnadas en La Tierra.

En sus mensajes nos guían con cariño, sin inducirnos al miedo, explican acontecimientos sucedidos por miles de años, para prevenirnos y ayudarnos a un despertar que ha debido encenderse tarde el 21-12-2012. Miles manejamos información.

Millones ni cuenta se han dado de la cantidad de cambios que por desmantelamiento de ese software que nos instalaron en nuestro ADN, los traviesos satánicos durante la Atlántida y por blandenguerías de Enki, nos desenchufaron el Hemisferio Cerebral Derecho o Divino Femenino, que los Ingenieros Genéticos ya repararon en el citado ADN nuestro el Adam Kadmón o Átomos Crísticos restableciendo nuestra conexión espiritual con nuestro Padre/Madre Creador, la Fuente Divina a partir de esta Quinta Raza Aria y que los Oscuros, los traviesos repelen, detestan, porque con nuestro masivo despertar ellos tienen los días contados en Gaia, ellos lo saben y seguirán siendo expulsados y confinados a otros planetas de oscuridad hasta que logren vindicarse con el Padre/Madre Creador.

Aviven más La Luz Amados Seres. ¡Todos-as la tenemos encendida! ¡Reaviva ya la tuya! Tú eres un Ser Estelar, Hij@ como el Buda, Mahoma, Jesús y otros, de la Fuente Divina que como a éstos los creó. Mientras más despertemos menos oportunidades tendrán esos oscuros. Si acaso podrán accionar física y holográficamente hasta 2026. Por eso recuento… De no desactivarles los misiles destruirían nuestro Planeta desestabilizando el Sistema Solar, con su guerra nuclear.

Almirante Zaphiel: “Una Autoridad destruye totalmente al Mesías, al Príncipe, al Anti Cristo; es el Arcángel Miguel. El Ángel del Sol que aparece en Ap. 14 diciéndole a los 4 Ángeles que cuidan los Horizontes de La Tierra, que esperen hasta sellar en la frente y en el corazón a los que son los 144.000 (N de E: Cabalísticamente 9, La Castidad y hablan Divinidades del 4% de la Humanidad). Aún tenemos luego de avisados, tiempo para lograr ser incluidos o sellados para disfrutar la 5ª Dimensión”.

“Los Anunakis reventaron la Luna original de La Tierra que se llama Kanus, por la nave elíptica Luna Selene, y comenzaron a manipular a la Humanidad. Se pelearon entre ellos para eso. Regresar al pasado, al momento, en esa línea de tiempo en que se produjeron y borrarlo. Eso nos lo enseñaron en la película Volver al Futuro… Sentir Paz, el Conocimiento te da la Paz. Sabemos cómo será el final. Vayamos con cuidado, por los impactos emocionales. Las Profecías de los Vedas me convencieron, por sus detalles que están pasando ahora. Ya es. ¡Ya son!”.

“El Megapepinazo para que no se cumplan, si crecemos espiritualmente, el impacto será menor. Veremos ¿quién ha entendido y quién está preparado? Y quién no entendió un carajo. Viene así y van a ver conatos y guerras. Habrá un ajuste de cuentas entre familias, de líneas de tiempo, linajes, de jerarquías del cielo en la tierra, para que dejemos atrás el vil egoísmo, para que se active la Gran Fraternidad Cósmica Universal, para crear mundos evolucionados y que la Ascensión se active”.

“No soy el que piensa, habla, actúa, soy quien observa dentro de mí. Debo ser sincero conmigo mismo, entender, sin autoengaños y sentir profundamente, no hace falta manejar tantos datos para entender y sentir, lo que es arriba es abajo, esto es un programa, una big data, que se inicia fotónicamente, luego el átomo hasta llegar los genetistas al envase, al homínido, donde se activa el Adam Kadmón, el Humano Galáctico y todo el pepinazo, ya está claro, listo. ¡Sé bello y noble de corazón, qué bonito!”.

“Estamos en el Armagedón Uno que es mental, el del individuo, el del Observador; a quien se le somete con información rara donde nada cuadra; la OTAN no hace nada y el planeta está totalmente estupídificado a nivel gobierno, parecen retrasados mentales. ¡Qué planeta de panderetas éste con cara de idiotas! Es un planeta reventado. Amenazados con dinero, con papeles pintados. Observad. Sacad el néctar a la experiencia. Eso nos da Sabiduría y Maestría. El Maestro en la Convivencia, por eso de ahí se va a sacar la Fraternidad Cósmica Universal duradera. El Discernimiento para entender porque SI NO ENTIENDES TODO BIEN, TE VAS A CAGAR CON TODO LO QUE VAMOS A VIVIR. Sucederán cosas inimaginables para que despertemos. Esto está dirigido por energías cósmicas espirituales. Nos van a despertar con suavidad. Lo que no sea silencioso será invisible. Cada quien verá lo que tiene qué ver. Es un viaje audiovisual oportuno para quien tiene que despertar. El Armagedón Dos que es el celular y en 5 a 7 años llegamos al Tres, o tal vez el próximo año, porque pareciera que el tiempo está apretando”.

“Comienza el Flash Solar, un despertar ya verdadero, a verse lo que es y lo que no es, comienza a verse el anti Cristo, la última pataleta de los traviesos, la anti activación del Programa Cristalino o Átomo Trino, a partir de ahí viene un fiestón potente de un año o dos más para acabar ya y viene el Segundo Armagedón Celular, si la célula de la gente podrá pasar o no podrá, más allá de un tema mental, intelectual, si lo entienden o no, ya será que la célula no resiste, con armas biológicas, no sé, vienen unos cuatro años de pepinazos gordos. Mientras más Conocimientos tengas más suave será la cosa. SI no, como cuando al niño le quitan el chupón sin saber por qué y llora porque no entiende cómo es todo. No es para meter miedo, doy conocimiento para discernimiento y si estás en un planeta que va a vivir el evento más importante en la historia de los universos materiales, en un formato de vida animada (Nosotros), y que tiene que limpiar todos los errores cometidos en líneas de tiempo anteriores, te infartarás y colapsarás porque tú mecanismo vital, metabólico no aguantará un impacto visual tan potente y se apagará. Luego viene el Tercero cuando ya estamos entendidos y estamos activados tanto mental como celularmente, llega la 3ª Purificación y es Atómica, donde es la trasferencia planetaria, el átomo comienza a cambiar de estructura (A Silicio) y el átomo que no vibre y gire a la velocidad requerida, colapsa y desaparece”(1), de la que hablaré después. Prosigamos con ahínco, con los huertos, remanentes y ciudades sin dinero.

