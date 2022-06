Amados Seres con el común origen del Fuego Sagrado en el Edén Perdido, desde años en plena restauración por la Gloriosa Santísima Trinidad Creadora, gestándose en el actual No Tiempo de la Sabiduría Hopi, de la Nueva Humanidad Cristal que ya está acentuándose desde el 21/12/2012, de la que circula hoy día bastante información. Son Niños/as Cristal con átomos de Silicio, no de Carbono oxidativo como los nuestros, que ameritan un tratamiento muy especial en crianza y alimentación entre otras. Una de sus distinciones es que no les gusta comer cadáveres, aman a los animales porque conocen y saben que fueron creados para estabilización planetaria. También porque desdensifican, bajan las frecuencias corporales cuando ellos, los/as Cristales necesitan elevarlas cada día más, en el delicioso fluir y refluir de la invisibilidad atómica dentro de la fisicalidad y sus permanentes reflujos.

Ese Salto Cuántico lo vengo anunciando desde la entrega anterior, con referencias y comentarios del Almirante Cósmico Zaphiel, oriundo de la 37ª Dimensión quien con su genuino estilo nos sigue alimentando así (1): “Se han dado divulgaciones parciales, pactadas así a nivel galáctico, de los últimos acontecimientos para no ser tenebrosos ni causar un retroceso. Para que el Flash Solar suceda, para que los de arriba hagan esa descarga de Fotones, de Consciencia, de Códigos 5D, de percepción no dual, codazo en la boca, tienen que estar los recipientes humanos, los vasitos preparados, para recibir ese balde de agua, porque si no caería todo al suelo, se lo chuparía todo la tierra y sería un fracaso. Cosa que no puede ser porque la Tecnología Espiritual no falla.

Previamente debe haber un calentamiento que muchos/as ya están sintiendo, que se les abren unas fisuras en sus campos electrónicos por donde les entran los Campos de Luz y se fijan dentro de ellos/as.

Las Profecías están hechas para no cumplirse y están para algo. Cuando las menciono hablo de todas, no sólo bíblicas y hago como una media o un común denominador con todas ellas, para trazar una línea de acción. Son estrategias menos dolorosas pero; debemos propinar un dolor porque el dolor es innato, que cause impacto, como a través de impactos audio visuales, no tanto como físicos a través de bombas; tiene que haber un impacto de información porque como todo es Mente, ¡Mente nada más!, debemos reventarle la cabeza a ésta gente para que ya suelten la falsa creencia de que son hijos del gobierno, del sexo, del dinero, de sus propiedades. Estamos buscando desde arriba, yo estoy en ella, cuál es la mejor estrategia a seguir, para que sea efectivo con menos sufrimiento, porque más sufrimiento se quiere evitar, aunque se puede neutralizar electrónicamente, con sustos fuertes poco duraderos, de solo 2 segundos de sometimiento, del revolcón. El impacto que tiene que recibir la población no hace falta que sea de 30 días ni de 30 meses. Puede ser un Súper Revolcón, de 3 días, como las famosas Tres Noches de Oscuridad, no hace falta que estés llorando 30 años un evento, toda la vida; con entenderlo, integrarlo y soltarlo, ya tienes bastante, ahí se activa la sabiduría.

Todo lo que se cree que va a ser, el 90% no va a ser. Todas las Profecías pueden o no suceder. Muchas manipuladas por los traviesos en algunos libros, como de que aparecerá un Anti Cristo y creo que eso no podrá ser porque este planeta está lleno de mequetrefes anticristos y convivimos con ellos. Algunos duermen con ellos. No hacen falta más. Son lo que se llaman un estúpido integral, uno que no es buena persona, que jode y que solo piensa en hacer el ridículo cósmico. Una persona buena, es un Cristito y una persona que no lo es, pues es el anticristo”.

NOTA. SABIDURÍA HOPI: “No sigas las huellas de los Antiguos… Busca lo que ellos buscaron”