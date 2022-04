Poderosos Seres Lumínicos en la Invisibilidad del Omniverso, Blokchain interactivo, Éter Plasmático que fluyen y refluyen de instante en instante en nuestros púlsares cardiovasculares 14-8, plenamente programados, benditos y protegidos, para unirnos en la medida que vayamos elevando nuestra Fe Técnica y nuestra Consciencia intencionalmente; nuestro propio campo frecuencial biomolecular (fisicalidad), eliminando la dualidad mental del ser y no ser y el Ego Inferior, que recalibrado nuestro cuerpo, logrará enchufarse, fusionarse con la divinidad de La Mónada Trina Yo Soy que cada uno hemos tenido desactivadas por miles de años en nuestros corazones idiotizados por no darnos cuenta, pero; llegó la Hora del Despertar y de unir conscientemente ese ADN Cósmico Espiritual con nuestro ADN Material Particular, como el tuyo, el mío y el de todos. Otros hablan de la unicidad de los códigos 441 con el 144 material.

Deslastrado de misticismo y religiosidad, evoco las grandes enseñanzas para lograr lo anteriormente explicado, del Salvador, Jesús, mi amigo El Amado Sananda, durante su vida diaria, pasión y muerte, acondicionando y recalibrando sus cuerpos y su mente Inferior y él lo expresó finalmente en su Crucifixión de la muerte del Ego con su: “¡Ha muerto el Rey de los Judíos (El Ego)!” y en su Elevación al Padre/ Madre Creador le dijo: “¡Padre, en tus manos encomiendo mí Espíritu!”. No estoy queriendo decir que tenemos que clavarnos en un madero para lograrlo y ya. ¡No!. ¡Jamás! Deseo expresar que para elevarnos a esas alturas, debemos imitar al máximo su conducta y su forma de ser. Su diaria fusión Hijo, Padre/Madre y Espíritu Santo conocido como el Átomo Trino en un permanente equilibrio en la Vertical de la Consciencia, es decir, en plena vigilancia del mencionado Ego Inferior, para evitar que se apodere de todas nuestras energías, especialmente la que nos catapultan espiritualmente.

Esto último es la maestría contemplativa de los Budistas, para lograr su Iluminación, su traslado consciente y por siempre a Líneas de Tiempo de Mundos Superiores. Vuelvo al Amado Sananda, Jesús quien logró incorporar el Principio Crístico Universal a su fisonomía corporal, siendo su horrible drama de confabulaciones entre el Imperio Romano, hoy convertido en Vaticano, la Cofradía Judía israelista y de traiciones como la de Judas. Se comenta de su doloroso trance para que fuera recordado por siempre.

En el actual aquí y ahora, millones lo recordamos y seguimos inmersos entre quienes claman por la llegada del Anti-Cristo, en este planeta lleno de países donde tanto Demonio anda suelto. Cuántos Cristos/as estarán conviviendo en nuestras comunidades y no los/as reconocemos.

¡Despertemos rompiendo las cadenas, el embotellamiento de nuestra energía consciencial! pedía el V. M. Samael, explicadas en entregas anteriores para adentrarnos día a día a La Edad Dorada que he venido pregonando, haciéndome eco también de Avatares que la historia ha conocido y del Arcángel Michael, el Almirante Zaphiel y la Bibliotecaria Galáctica Andrea Barnabé.

Hablé de la Genética Pleyadina, Crística, del mutado átomo oxidativo de Carbono al de Silicio apoyado por las emanaciones fotónicas de los Soles, que permiten la conexión, la manifestación en nuestra raza de la Plantilla K de Kwan Yin; del ADN de 12 fibrillas más 1, siendo 1 el Programa del Átomo Crístico, que tiene todos los Atributos, las mismas Cualidades que tiene La Fuente Divina que nos Creó; listo para hacer el acople Espíritu, Mente Divina con nuestro Real Ser, Yo Soy, ejecutándose desde miles de años en nuestro bello planeta azul, La Tierra.

De los 72 nombres no personales de Dios, quedan pendientes para el próximo Miércoles, son códigos, porque como son formas de frecuencia de conexión podemos lograr esa fusión materia – anti materia, prescindiendo inclusive de algunos órganos físicos extraídos.

Amados Seres de la Luz, feliz Semana Santa, con muchos momentos de Comunión Familiar y oportunidades para lograr Elevación Espiritual de la que he venido argumentando.