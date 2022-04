(…Continuación…) Poderosos Seres Cristal del Omniverso constituido por cuarenta y nueve Universos de insondable e incomprensible intelectualmente magnitud, ese Todo que siempre enjuiciamos bajo una óptica biomolecular que tan solo llega de día al Domo Celeste y en noches obscuras al titilar de las estrellas.

Inhalación y exhalación, sístole y diástole, contracción y expansión, Micro y Macrocosmos, me representa el Hombre de Vitruvio con un pequeño y escondido recordatorio por Leonardo Da Vinci, que se contrae hacia los testículos y se expande desde el ombligo, del corazón… al Omniverso dicho. Da Vinci quizás ya reencarnado tantas veces ahora, en algún moderno laboratorio de Silicon Valley u otro.

Ya sabemos también por qué a nuestra Patria se le conoce proféticamente como la Reina al Norte del Sur, mostrada en la entrega anterior. Giramos nuestro mapa montañoso 90° hacia la derecha, dejando el Zulia hacia el Norte y Bolívar al Sur, viendo en la silueta el rostro de La Reina en Apure y Barinas, la Corona en Paraguaná, etc.

Decía que no somos Hermafroditas y el por qué el Ser no tiene sexo. Crudas realidades que vamos descubriendo, investigando en webs disponibles, Gugleando, buscando en Google, como por ejemplo, las Resonancias Schumann, que nos explican por qué hoy el día solo tiene 16 horas contrastando con el de hace unos años que transcurría en 24.

Otra gigantesca realidad es precisamente ese despertar de nuestra Supra Consciencia del que he venido hablando y soy como he dicho, un Aprendiz en ese impostergable desaprendizaje sobre la marcha y de inmediato, para dar paso a lo nuevo, en mi Planeación Estratégica del Desarrollo de mi propio Ser Divino.

¡Prosigamos rompiendo ya las cadenas, los odres viejos!, adonde con infinidad de dogmatismos nos han tenido embotelladas nuestras consciencias, desde la aparición de los Adanes en estas tierras. Soltemosnos intencionalmente de esos grillos, como alcoholismo, tabaquismo, drogadicción emocional, carnes, frituras, medicinas químicas; también del insistente bombardeo desestabilizador emocional, de los ahora llamados medios de difusión de mensajes y las redes sociales; para recuperar nuestro individual pensamiento y expandirnos en los instantes deseados por los universos mencionados y liberando nuestro Gran Poder como Seres Estelares y de Luz que somos actualmente.

Poseemos Genética Pleyadina traída desde Lyra, el Humano Elfo, con Alma Siriana que es la que permite la manifestación en nuestra Raza Aria, desde Sumeria, del ADN de 12 fibrillas más 1, la décimo tercera, siendo ésta el Programa del Átomo Trino, Crístico, con todos los Atributos que tiene El Creador que nos Creó; listo para ACTIVAR EL ACOPLE CONSCIENCIAL DIVINO, al Espíritu, con nuestro Real Ser, Mónada Yo Soy, ejecutándose desde años en nuestro bello planeta azul, La Tierra (1).

Ese Humano Luz descrito en el párrafo anterior, Crístico de Cristal, usa ya el átomo de Silicio como los /as Niños/as Siglo XXI, mutado desde el átomo oxidativo de Carbono, proveedor de energía por combustión tridimensional que no funcionará al dar el salto nuestra Humanidad a la 5D.

Una forma de hacer ese despertar, ese enlace, es con los 72 nombres no personales de Dios (2). Son códigos, no Mantrams, no palabras para repetir, porque como son formas de frecuencia de conexión podemos lograr esa fusión materia – anti materia fugazmente, aunque no tengamos el órgano físico de las amígdalas, la tiroides por extracción, y lo hacen también amalgamándonos metálicamente las muelas, distorsionándonos el campo electromagnético de nuestro Toroide energético o Aura, eliminando nuestro poder de protección total. Si logramos esa fusión nuclear con todas las sugerencias que he dado, se percibe, se siente esa divina magia y seguro estoy que ya la habrán disfrutado muchas veces, ese Amor Incondicional cada vez que te y lo recuerdas. Ahora Amados Humanos Luz, a recordarlo y mantenerlo muchas veces al día. En la próxima entrega más sobre la sublime fusión con el Yo Soy en Dimensiones más elevadas en la Edad Dorada. Fuentes: BARNABÉ ANDREA. Youtube: (1) 33 – 5D NEWS. (2) 73 – Los 72 Nombres de Dios.