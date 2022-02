Amados Seres radiantes de la Luz Blanca Divina de Dios, disculpen mí error en el título de mi entrega anterior que he debido escribir SUPRACONSCIENTES y me comí la N, consonante de Neutrino (generado por el equilibrio de polaridades 5D, de la Ley de Alquimia, que integra la Mónada Yo Soy con la fisicalidad de la Materia, en el Cuerpo Bariónico).

Les prometí La Ley de la Alimentación venida de Sao Maracaibo, que compartí con el Instituto Witremundo Torrealba en ocasión de impartirse un Post Grado de Medicina Natural en Carmona, Trujillo capital. Como precaución aprendí de mis Orientadores, no prescribir ramas en bebedizos o infusiones a Niños y Embarazadas, aunque la Ley de la Alimentación es comer lo mismo de diferentes maneras.

Dicha Ley enseña en la siguiente explicación a mantener el cuerpo con un pH Alcalino de 7,2. Nos aconseja que no deben combinarse frutas dulces con frutas ácidas como en la tizana, ensalada de frutas, porque genera fermentación en el tracto digestivo intestinal, produciendo gases que se desplazan, inflamaciones y cólicos, presionando órganos como los ovarios, apéndice y la vejiga, por lo que las damas consumen a menudo guarapo de manzanilla para expulsarlos. Siendo este remedio casero fenomenal para otros malestares y aportarnos reconstituyentes como los obtenemos del mango y la fresa.

Hablo de frutas, no de jugos envasados industrialmente. Tampoco las frutas dulces, lechoza y melón, deben combinarse con jugos ácidos y “dañarlas” espolvoreándoles azúcar refinada. Degústense el rico sabor de las frutas frescas y verduras en abundancia, granos y semillas… Mientras más naturales, de la planta a la boca, los alimentos serán mejores para nosotros.

María Soledad Tapia de Cinco al Día Venezuela informó que, “Es un movimiento internacional presente en más de 40 países, enmarcado en los lineamientos de la OMS y de la FAO, que promueve el consumo de cinco raciones de frutas y verduras diariamente, para mejorar la nutrición en el mundo”. La abundancia de su colorido es una pista segura para alcanzar una buena salud. Por ejemplo, si consumimos el carotenoide de color rojo como el pimentón, la patilla, el onoto o achote, la fresa, la guayaba y el tomate, tendremos los hombres una buena fuente de suministro de Lícopeno, excelente para evitar daños en la Próstata.

Conocemos personas quejándose porque los granos le caen mal, horribles. Primero porque deben sufrir de estreñimiento, casi no defecan, no ingieren más de dos litros de agua al día, les encanta cargar sus desechos paseando por todas partes y tragar pastillas para expulsarlos. Se lavan el Colon solamente sin resolver el problema. Segundo, ¿Qué hacer? La Ley dice que los Almidones, legumbres, no se mezclen con Carbohidratos porque abomban. Se consumen con vegetales verdes que son neutrales y se toma agua, para despedirse de este malestar. ¿Y, las Proteínas?. La Ley en estudio manifiesta que deben consumirse también con solo vegetales verdes sin Carbohidratos como la papa, el arroz y la yuca. Las proteínas tienen también compatibilidad con las frutas ácidas. Podemos consumir por ejemplo, lácteos y ñemas con dichas frutas ácidas sin consecuencias secundarias.

Salí al patio a estirar las piernas y la tarde me regaló una mega postal preciosa hacia los lados de La Floresta, Escuque, Sabana Libre y Betijoque. Gracias Madre Gaia por tan bella acomodación de cúmulos en abanico en torno al Sol de tú paisaje.

Con estas orientaciones, no desembolsaremos más dinero. Veamos cuáles son los Asesinos Blancos y los daños al organismo.

Harina precocida: Seudo alimento derivado del maíz a quien han agregado químicos en los silos para su conservación, con escaso valor nutricional por su procesamiento y porque esas harinas han sido despojadas de la fibra, concha, y del corazón, germen que luego de ser prensado, ambos se sacan para fabricar comida animal y nos queda la masa o endospermo, con poco valor nutritivo que sirve para elevar el colesterol, volvernos obesos, porque esa energía se acumula en forma de grasa y si no la quemamos nos enmantecamos. Cuando ocurre, los especialistas ordenan la supresión de su ingesta.

Vea tamaña contradicción facultativa: “Consuma fibra”, es decir, la concha del grano de trigo. ¿Y el corazón, el germen, rico en ácido graso? Ahh, a ese como al de maíz lo muelen para extraerle el aceite, afirmando que es lo mejor para la salud cardiovascular. El maíz, como grano cocido no pelado, molido y sin cernirlo, en su totalidad es un superalimento que nutre con vitaminas, proteínas, tiene aceite omega y tiene fibra beneficiando grandemente tu salud.

Aceites y margarinas: Nos metieron el cuento de que estas grasas saturadas, de ser panaceas para el organismo sustituyendo el uso tradicional que teníamos de la mantequilla y la manteca de cochino, que hoy resulta que si luce como un 45% beneficiosa al cuerpo. Si fue así el cuento de la margarina, no hubiera hipertensión, fibrilación, etc. Ambos productos luego de ser extraídos, porque la margarina es el resultado del procesamiento del aceite, se le agrega un hidrógeno en su cadena química, proceso de hidrogenación, que desnaturaliza el producto y nos ponen los excrementos putrefactos y la sangre viscosa, mezcladas con cafeínas reducen el diámetro de las coronarias, elevando la tensión arterial, entre otras consecuencias para aterrizar en lo mismo: Visitar al especialista para que nos suspenda el uso de esos seudo alimentos. Solución al problema: Alimentos a la plancha, horneados, grasas monoinsaturadas como aceites extravirgen de oliva (prensados al frío, el gallo no es de esa categoría), de ajonjolí, girasol y de soya no hidrogenados; grasas poliinsaturadas: proteína de suero; pescados como el salmón, la sardina y el atún. Pastelitos y empanadas horneadas. Azúcar: Agregar algo al respecto sería llover sobre mojado. Es otro de los asesinos blancos como los anteriores. Eliminado, p. ej. a los diabéticos y por los odontólogos. Leche: Ningún mamífero consume leche desde que es destetado hasta que muere. La mejor leche, rica en calostro e inmunoglobulinas y todo nutriente necesario para el inicio de nuestra vida, es sin duda, la divina leche materna. ¡Honor y agradecimiento a Dios y a nuestras madres! El CA, cáncer de mama, enfermedad inexistente en China, sola 1 de cada 10.000 mujeres muere de esa enfermedad en el país oriental y 1 de cada 12 en el Reino Unido. Investigaciones descubrieron que las mujeres chinas no enferman de CA de mama ni los hombres desarrollan tumores prostáticos porque son incapaces de tolerar la leche y no la consumen.

Miles de cosas actúan para disfrutar una Salud Completa y miles conspiran para lo contrario. Gregg Braden explica, básicamente el tiempo no es solo lineal (pasado, presente y futuro) sino también profundidad. La profundidad del tiempo consiste en todas las líneas de tiempo y de oración que puedan ser pronunciadas o que existan. Esencialmente, sus oraciones ya han sido respondidas. Simplemente activamos la que estamos viviendo por medio de nuestros SENTIMIENTOS creando nuestra realidad. Nuestros sentimientos están activando la línea de tiempo por medio de la red de creación, que conecta la energía y materia del universo (¿Neutrinos?).

Recuerda que la ley del Universo es que atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Si te enfocas en temer cualquier cosa sea la que venga, estas enviando un fuerte mensaje al Universo para que te envíe aquello a lo que le temes. En cambio si te puedes mantener con sentimientos de alegría, salud, amor, aprecio o gratitud y enfocarte en traer más de eso a tu vida automáticamente, vas a evadir lo negativo, permaneciendo en estos sentimientos positivos que mantienen un sistema inmune extraordinariamente fuerte. Estarías escogiendo una LINEA DE TIEMPO diferente con estos sentimientos. Así que esta es una protección para lo que venga:

Busca algo por lo cual estar alegre todos los días, cada hora si es posible, momento a momento,

aunque sea unos pocos minutos. Esta es la más fácil y mejor de las protecciones que puedes tener. Por lo que un cambio de paradigma, de creencia, pauta mental, afirma Louise L. Hay, puede sanar la salud en general.

“El cuerpo también necesita su descanso nocturno y eliminar los desechos tóxicos como acoté anteriormente. Por esta razón, parte de una buena nutrición incluye la sana defecación de las sustancias de desecho por cada comida”.

Lo explica detalladamente el Dr. Joel Robbins, en el video que puede accesarse en el Muro Salud Emocional San Rafael.

Conéctemonos diaria e impecablemente con la Luz, el entusiasmo, la alegría, el amor universal y optimismo con buenas vibras, constructivas noticias, en conferencias, encuentros, redes, grupos y personas altamente edificantes, las Personas Vitaminas de la Dra. Rojas Estapé; así desecharemos lo tóxico.

Disfrutemos veinte minutos de sol a diario tempranito y en el atardecer, con la menor ropa posible. Promueve la vitamina D, desintoxica la piel y fija el calcio a los huesos. Imitemos los perros. Caminemos suavemente disfrutando el paisaje las muchas horas diarias que provoque, evitando los fuertes rayos solares.

En La Hoyada, Carvajal, Estado Trujillo 22/02/2022. E-mail enmanuelguillermoruiz@hotmail.com