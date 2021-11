Por: Manuel Guillermo Ruiz Moreno

Mensaje de AshtarSheran, Comandante de la Confederación Galáctica de la Luz, 13-04-13: amados Seres, revisado varias veces el presente porque en la Luz también se esconden las tinieblas. He tenido varias noticias de que mensajes de Sheran han sido plagiados. Si soy buscador de esa Luz y de la Verdad es urgente saber quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Estudiar, discernir, sentir y llegar a la Sabiduría y Fraternidad Cósmica (Amor). Para mejor comprensión abro la Mente de par en par, reconociendo que no estoy, no estamos solos en el Universo; que en nuestro ADN cósmico están los Genes de nuestra estelaridad, como lo demuestran los grabados y las piedras megalíticas de Grecia, Gigantía en la Isla de Malta; Egipto, Hawái, Isla de Pascua, Guatemala y México, que por su monstruosidad de tamaño, aún no las mueven nuestras grúas conectándonos así con los posibles hiperbóreos Adamitas con una estatura de 30 mts., otros hablan como de los Cíclopes de unos 4 mts., existiendo miles de años antes de la E. C., sin que eso indique mis acuerdos con esos períodos ni con quienes hablan de casi 1 billón de años.

Amados Seres Estelares nos dice Ashtar Sheran: “en Gaia, la Madre Tierra, venimos ahora con más información para ayudarles a comprender lo que está ocurriendo en su mundo y a que puedan ayudarse a ustedes mismos y a los que les rodean a tener una perspectiva más amplia que les permita procesar los aparentes acontecimientos desde la Luz y el Poder del Espíritu y escapar así de la consciencia limitada del miedo y la esclavitud. Toda la sensación actual de caos y confusión va a seguir en aumento conforme a la recalibración de su propia frecuencia de vibración de la Consciencia de Gaiay la tensión entre el inevitable Despertar de la Consciencia Humana y la vieja energía del control y de la esclavitud que ha dominado su mundo por milenios, que se acentúa y produce un aparente escenario de batalla y de caos. Un mundo de una inmensa rapidez y fluir de la información que se mueve realmente en una dimensión que se sobrepone al mundo material (3D)y que crea fácilmente realidades virtuales que posteriormente moldean y crean su realidad material tridimensional ilusoria. Este es el mundo que la consciencia de la oscuridad intenta a toda costa dominar y manejar para crear gigantescos actos de magia, maya, ilusiones, que crean realidades inexistentes, pero que al hacerles creer que son reales, pasan a ser «su mundo», el mundo donde ustedes viven, en el que ustedes creen y el mundo 3D que ustedes mismos crean sin darse cuenta, a través del poder de sus palabras-pensamientos-emociones y que luego ven con sus ojos la Matrix Tridimensional creyéndola real. Se preguntarán ustedes ¿por qué esa consciencia que llamamos «oscuridad» tiene tal interés en la manipulación y en la continuación del control sobre la humanidad? Y les respondemos: por ignorancia. Porque no saben hacer otra cosa. Porque su desconexión con su Ser, con la energía del Corazón, su desconexión con el Espíritu y con el Amor que rige la Creación del Padre Celestial, les ha hecho ejercer el poder desde una perspectiva completamente egoísta. Sencillamente sienten pánico de poder ver más, de poder ver algo que les lleve a reconocer la equivocación en la que vivían y que les lleve a tener que derribar toda su manera establecida de ver el mundo y de vivirlo.

En el fondo ellos saben de lo que hablamos y saben perfectamente de su error, pero su miedo al cambio y a salir de su zona conocida es tan grande que prefieren ocultar la mirada y seguir defendiendo a toda costa la visión del mundo que les ha mantenido en lo que ellos consideraban su poder durante milenios. Así que esa energía que llamamos la oscuridad y que es realmente inconsciencia y separación, está dispuesta a todo cuando se ve confrontada con la realidad del despertar masivo de las mentes terrenales que hasta ahora han sido su alimento y su sustento energético, de cada vez más y más seres humanos despiertos y conectados con su Ser y su Poder Espiritual en el planeta Tierra. Sepan que a lo que llamamos la consciencia de la oscuridad es algo que sobrepasa y que está más allá de la dimensión de su mundo. Esa energía de la oscuridad es una energía que se manifiesta a través de diferentes seres humanos encarnados, pero es una energía universal elevada que transciende su mundo y de la cual los personajes humanos que ustedes ven no son más que sus peones, hologramas tal vez, a través de los cuales dicha energía se manifiesta y expresa sus características en el plano Tierra de la 3D y capta y “chupa” dicha energía a sus seguidores, especialmente cuando están agrupados y hasta dirigidos.

Repito que, toda la sensación actual de caos y confusión va a seguir aleteando para subsistir conforme la frecuencia de vibración de la consciencia de Gaia aumenta por la transmutación solar fotónica y, la tensión entre el inevitable despertar de la consciencia humana y la vieja energía del control mencionada, y de la esclavitud que por estas fechas se va desplomando a diario. Es precisamente el gran cambio vibracional y de consciencia de estos tiempos finales donde la Tierra se aproxima vertiginosamente a un cambio de Eras (Piscis-Acuario, ya en Acuario) lo que produce la gran reacción de la consciencia oscura. Es precisamente la inevitabilidad de este cambio lo que produce su pánico y su actuación desesperada y desafiante. Esa consciencia de la oscuridad que rige parte de la actuación de las instituciones, de las empresas, de los organismos, de los gobiernos y la debilidad mental de una parte de los seres humanos, sabe y conoce perfectamente de la inevitabilidad de dicho cambio, pues no es algo caprichoso que pueda ocurrir aleatoriamente y con un resultado incierto, porque está bien calculado, monitoreado y recalibrado cuanto sea necesario. Corresponde a un gran cambio de energía del universo cuidadosamente planificado desde las dimensiones de la Luz y emanado desde la propia Fuente Creadora. Un gran cambio de era cósmica que inevitablemente está ocurriendo y que al proceder de la Fuente Divina Creadora hace inevitable su manifestación.

De ahí, como les decíamos, el pánico de las consciencias de la oscuridad que desde su limitada óptica no ven otra salida que la oposición y la lucha sin darse cuenta que esa lucha no tiene ningún sentido. Conforme se vayan acercando momentos y fechas claves en este gran cambio de despertar, como son los solsticios y equinoccios, apertura de portales; flash solar 2023 a 2026 y el de Contra Rotación de los Ejes Polares para 2038 a 2040, podrán ir comprobando su apuesta desesperada. Podrán comprobar, como ya pueden ustedes ir viendo, la radicalidad de sus propuestas. Esta radicalidad desesperada en sus planes y acciones no es sino el indicativo de la contraparte del alto grado de despertar de la consciencia humana. Frente al mundo de libertad y de poder de la Consciencia Divina manifestándose a través de la mente humana, ellos oponen lo que llaman su Nuevo Orden Mundial (revise el billete de 1$ por el reverso): un mundo controlado. La mente humana seguiría programada y el ser humano esclavizado a ser un simple robot, un clon de laboratorio. Un ser humano controlado física, emocional, mental y energéticamente con el chip neuronal o la marca de la bestia como el carnet de la vacuna con nano procesadores. Esa es su apuesta por un mundo feliz que garantiza la continuidad de su dominio 3D (¡Fracasantes!).Información: Mensaje 34. adamalemuria.com; La Hoyada, Estado Trujillo, Venezuela, 25/11/2021.