Amados Seres Multidimensionales benditos por las irradiaciones de La Luz Blanca Divina de Dios como parte de Soles y de Venus, que conforman el Triple Merkaba de la Geometría Sagrada que se ha usado por milenios para las sanaciones, tele transportaciones, electroshocks emocionales, etc. Símil de la misma energía lumínica utilizada en las Cámaras Curativas Galácticas de Luz y la aplicada a través de sus manos por el Sanador Cuántico.

Este proceso cada día se nos otorga por las pulsaciones diarias externas de los astros en nuestra Galaxia y en sinapsis entre ellas (así como se transportan por antenas las microondas que difunden imágenes y sonidos), retroalimentan nuestros Toroides energéticos planetarios y personales instantáneamente. El Sol Central del Multiverso (De 7 Galaxias) recibe y retrasmite al de la Galaxia Vía Láctea, irradiando al Sol Alción Pleyadino que la entrega al Sol ORS que nos ilumina para ser recibida incluso por el Sol intraterreno de Agartha en nuestra madre Gaia, amada Tierra, en la total armonía de la Mecánica Cuántica incomprensible dadas las distancias quizás, para nuestro intelecto.

También ocurre en cada uno/a de nosotros/as como pararrayos estelares que somos, procesando esas potentísimas energías celestiales y las que emanan del planeta atravesando nuestro sistema vertebral desde el coxis, kundalini y expandiéndose al espacio sideral por nuestra antena la glándula pineal. En el Cosmos nada es casual.

Llegado el No-Tiempo Omniversal del Calendario Cíclico Maya, el 21-12-2012, el reloj funcionando al contrario deAshtar Sheran, entró Venus, el planeta del amor donde hizo pasantías el Amado Sananda, Jesús, para reforzar en conjunto, las poderosísimas energías lumínicas y vibracionales de mayor velocidad que las primeras, que van demoliendo para nuestro avance espiritual las configuraciones mentales y genéticas de nosotros como software (Hipnotizados, configurados nanotecnológicamente en el Blockchain, circuito cósmico integrado, donde estamos todos interconectados), de la tridimensional ida dante diluviana por los oscuros retrógrados, con la dualidad y el miedo, entre otras, con una precisión tan perfecta para seguir manteniéndonos en somnolencia casi total, usando persistentemente las redes sociales para contaminarnos con su Electropolución.

Auroborus ya se mordió la cola, representando el Cierre del Ciclo Cósmico Maya, dando paso ahora a la purificación total, al llamado Despertar de nuestra Consciencia Universal, que arreciará superlativamente al transcurrir la Séptima Semana de Daniel, 2017 a 2025, para la aparición en el estado natural del Ser Humano de la Supra Consciencia de la Unidad, la Fraternidad Cósmica expansiva, porque nuestro Gran Poder Cerebral está siempre unido al Universo. ¡Aprovechemos, somos Avisados! (1).

Por Profecías Comparadas dicha Semana de Daniel tiene correspondencia exacta con el Apocalipsis de las últimas Semanas de Enoc. La elevación de la Consciencia, Con Ciencia, Con Esencia, con Cono Cimiento, investigando, confrontando, compartiendo, para darnos cuenta de los estímulos que originan las causas emocionales, en la Mente Reactiva (Banco de datos de las enfermedades Psicosomáticas de la Cienciología), se ayuda con la alcalinización del mismo organismo, al lograr que la homeostasis intracelular (2) absorba el magnetismo y la iluminación solar por metabolismo, para lograr su estabilidad interna y elevación frecuencia latómica que integre los fotones solares, por adecuado potencial de membrana, potencial vinculado a sistemas totalmente electrónicos, para lograr la cristalización con esa transmutación e incrementar esa frecuencia total orgánica del Carbono en Cristales de Silicio, creación de nuevas fibrillas del ADN para modular ya los niveles Supra Conscientes de la 5ta. Dimensión.

La alcalinización del pH corpóreo, equilibrio ácido básico celular, se ayuda consumiendo poco Carbono oxidativo porque con la manera conocida de alimentarse con carbohidratos y proteína animal se acidifican saliva y cuerpo, generándose muchas desarmonías o enfermedades orgánicas. En la medida que se vaya percibiendo la fotonización solar intracelular, la caduca manera de nutrirse con Carbono tiene muy poco que aportarnos. Con la Clorofila investigada por William Crookes, que genera el equilibrio ácido básico del cuerpo, por la fotosíntesis de los vegetales verdes que consumimos, tienen mucho que compensarnos como el brócoli, acelga, verdolaga y alfalfa.

El Dr. Gracián Rondón ha sugerido en su programa, usar la albahaca morada licuada con orégano orejón en un litro de agua, como alimento diario, logrando dicho efecto en pocos meses. Concluyo esta fase de hacernos conscientes con la Clave S.O.L. del V.M. Samael Aun Weor, quien nos enseña al Sujeto que se auto observa con su nombre completo y recibe un encendido de luz cerebral al momento que lo realiza, despierta y que se recuerda.

Mira atentamente todos los Objetos a su alrededor, los identifica y se pregunta en qué Lugar está o se encuentra al recordarse a sí mismo: ¿Sala, cuarto, calle, plaza, oficina o buseta? Se jala el pulgar para ver si se estira o da un saltito y si queda flotando sabrá que está en la 4ta. Dimensión, y pide a su Mónada interna, a su Yo Soy que lo/la traslade donde deseara ir dentro o fuera del planeta… A la Esfigie Egipcia. Al corazón de Sirius, como ejemplos. Sin miedo porque al abrir los ojos estará en el sitio donde se encontraba al iniciar dicha práctica. No es fácil pero, tampoco imposible.

Miles lo han logrado. A pesar de la cantidad de veces que la he realizado no he conseguido por esa vía el objetivo deseado. Te aliento porque seguro estoy que al recordarte muchísimas veces al día retomarás tú quehacer, mejorará el recuerdo y contenido de tus sueños. Sentirás placer al verte accionando universalmente. Amado Ser Cristocósmico, tú puedes lograrlo porque cada quien tiene su Nivel de Ser y con lo que te he platicado ves que estamos recibiendo infinitas ayudas para regresar al para qué estamos aquí e ir hacia La Fuente Divina, al Padre/ Madre Creador. ¡Buenísimo Viaje Amados Seres Estelares!

1.Aristizabal L. Rubén Darío, MENSAJES DEL UNIVERSO. Año 2011. 2.https://conceptodefinicion.de/homeostasis/