Amados Seres de la Luz, mis afectuosas salutaciones navideñas, en el mes de la sístole de la Confraternidad Cósmica que se contrae hacia el Microcosmos, generando el divino acercamiento y compartir familiar, comunitario y mundial. Días de Revisión y Rectificación. De Perdón y Gratitud por lo disfrutado y lo aprendido. Días maravillosos Padre Creador. “Somos los Observadores Técnicos del tránsito hacia la Nueva Súper-Civilización Galáctica”, nos explica el Cmdte. Inter Galáctico Zaphiel de la 34a Dimensión, en dos largas y fructíferas tandas en YouTube. Para esta elevación es necesaria mucha calma y humildad en la disposición mental, para entender por ejemplo: ¿Si no somos el que pensamos entonces, quién somos? Piensa la Fuente Divina que se va fractalizando, dimensionalmente densificándose hasta nuestro cuerpo mental. En nuestra fisicalidad somos simples espectadores viendo nuestra propia película. Con dicha simple pregunta ya se revienta el tan creído egoísmo propio. (Yo me pregunto ¿Quién me dicta el presente contenido?).

En la entrega anterior abordaba el universal temario multifacético, que en Monografías.com encontramos “Reflexiones (Giorgio Piacenza Cabrera): ¿Cuáles son las consecuencias de posibles contactos con diferentes civilizaciones extraterrestres (ETs)? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades ante esto? La EXOPOLÍTICA (EPolít. conocida desde los años 50), es una disciplina emergente fundamentada en las ciencias sociales . Estudia de manera interdisciplinaria las implicancias sociológicas, políticas, legales, culturales, históricas, filosóficas, y teológicas en conexión con los nuevos paradigmas científicos y filosóficos asociados a la posible o real presencia ET. Trata de influir en las políticas públicas respecto a la posible o esa actual presencia. No obliga a creer en un actual contacto o en su presencia pero sí el considerar su posibilidad y sus probables consecuencias.

“La Exopolítica es una disciplina integrativa de los aspectos y metodologías cuantitativas y cualitativas del conocimiento pues se informa (y contribuye a) de estudios afines como la Exobiología, Ley Espacial , Ley Internacional, Antropología, Arqueología, Genética, la Física Cuántica, Parapsicología y la Sicología del Desarrollo. El rol de la Consciencia, con ciencia, conocimiento, como agente fundamental del Cosmos es estudiado en los estudios afines de la Exoconciencia. La EPolít. es parte de una re-evaluación cultural integrativa y transdisciplinaria en relación a quienes somos como especie y como seres existentes en un Cosmos regido bajo leyes conectivas o integradoras de lo espiritual, mental y material… La EPolít. también puede utilizar los datos obtenidos en investigaciones dentro de las ciencias naturales, incluyendo aquellos proveídos por la ovnilogía practicada con objetividad científica. La EPolít. intenta promover constructivamente la revelación pública de las investigaciones oficiales que ciertas agencias gubernamentales secretas han logrado… La EPolít. promueve una educación ética y de consciencia que permita a la humanidad disfrutar responsablemente de tecnología interdimensional más avanzada. Trata de evaluar las intenciones, niveles de conciencia, tecnologías, naturalezas, proyectos, necesidades, historias y tipologías biofísicas de las diferentes especies ETs en estudio. Además trata de entender qué leyes rigen su comportamiento al interactuar con la Tierra y la humanidad. La EPolít. promueve una participación ciudadana responsable en este contacto. La EPolít. se expresa dentro de la investigación, el activismo, la educación, la asesoría y la diplomacia. Esta última se refiere a la aparente predilección que ciertas especies ETs tienen por establecer vínculos respetuosos y dialogantes con la humanidad a través de contactos en pequeña escala con ciudadanos privados o con pequeños grupos (Lo ilustraré en la próxima entrega). Esta posibilidad nos hace pensar si para los ETs (particularmente aquellos no asociados con acuerdos secretos e intercambios de tecnología) aquellos que mejor representan los intereses de la humanidad y de la Tierra serían personas de consciencia más inclusiva o capaces de identificarse personal y éticamente de manera holística e integral.

“La EPolít. puede informar y ser informado de manera coherente por la Filosofía Integral de Ken Wilber y-o la Filosofía Evolutiva Integral (como la propuesta por Steve Mc Intosh en su libro «Evolution’s Purpose») que reconoce valores intrínsecos en el Cosmos. Aun se requiere el interés de estos filósofos para ampliar la compresión. La causalidad exterior física, la causalidad relacional mental y los propósitos y valores espirituales se podrían conjugar con mayor orden y coherencia para lograr políticas interactivas más sabias con civilizaciones cósmicas interactuantes y de varias formas ligadas a la evolución humana”.

En plena Natividad que profundamente percibimos, recuerdo a Andrea Barnabé describiendo el arbolito de Navidad como un tubo tierra-cielo alrededor del cual gira el planeta cada año y vuelve a pasar por el punto en un desplazamiento en espirales ascendentes, desde la más amplia a la más pequeña culminando arriba con el Sol, como una estrella.

Concluyo abriendo los portales para profundizar tantito el insondable Omniverso, que penetrarán conociendo narrativas de concertación entre Humanos Terrícolas y los Seres de las Estrellas, como son el Maestro Ascendido ADAMA en su Mensaje del 2010 pidiendo su difusión urgente y la historia de mi amigo ya en otro plano dimensional, Enrique Castillo Rincón quien nos visitó en la pujante Valera en 1985, para contarnos sus experiencias con los Pleyadinos y Venusinos a comienzos de los años 70.

.