Por: MANUEL GUILLERMO RUIZ MORENO

Amado Ser Multiversal, Luz del Cristo encendida en tú noble corazón, sembrada en tú ADN por Seres de las Estrellas antes del hundimiento de la Atlántida al cambiar la polaridad terrestre, para que si lo desearas, desarrolles tú Hemisferio Cerebral Derecho, el Divino Femenino, la Diosa Madre de la Ternura, Confraternidad, Alegría y Amor Incondicional, para establecer el Puente Antahkarana que te conecte con tú Alma, Espíritu, mutando así el viejo humano terrestre para conformar, por expansión del Conocimiento de la Verdad, lo que viene llamándose la Nueva Humanidad Universal, reimpulsada desde 1970, cosa que aparentemente se realiza por defecto en personas mayores de 60 años. ¡Amen!.

Mil disculpas por mi desaparición sin despedida, generada por una total dilución de los servicios eléctricos, afortunadamente ya solventados. Dije, Cambio de Polaridad en el Eje de Rotación de la Tierra. ¡Si!, que está por producirse nuevamente ya que magnéticamente los Polos cambiaron. Nótese que la inclinación del mencionado Eje, va a los 24°, es decir, el Polo Norte será el Este que se desplazará hacia el Sur y el Oeste se convertirá en el nuevo Polo Norte actual. Sinclinales y Geosinclinales de la Geografía Universal. Movimiento giroscópico de las placas externas litosféricas del planeta, según Luciano Pardo. Acontecimiento que estiman los Sabios, durante esta Unificación de las Líneas de Tiempo, ocurra entre 2038 y 2052, fecha que puede ser movida por la forma de medir el tiempo en La Tierra. Esto es lo que llama el Comdt. Zaphiel, “El Chicharronazo o Gran Pepinazo, que nos elevará de Dimensión”.

Llegando a mi memoria Zaphiel: “… donde cada quien viaja en la desmaterialización con su poderosa Fe Técnica, del Cono-Cimiento, Potente, en solitario, velando qué luces de la pista se enciendan para un feliz despegue Almíco, confrontando con otros-as tú correcto accionar sin seguirlos-las, porque no debes desviar tú camino, ruta, por influencias porque tú viaje es el tuyo, no el de ellos… LO QUE DES, RECIBIRÁS Y DISFRUTARÁS… LO QUE ACEPTAS TE LIBERA Y LO QUE NIEGAS TE SOMETE”.

“Estamos aquí haciendo una Maestría Cósmica para irnos de aquí a fundar Mundos Perfectos, Evolucionados, sin cometer los mismos errores que cometimos aquí y otros se quedarán 999 años más aquí (¿No habrá más 1.000…?), en un Planeta Cristal disfrutando de sus tecnologías, para concluir esa Maestría Planetaria que aún no hemos conseguido”.

“Una de las formas de desprogramarnos es con alegría. Vivamos la máxima polaridad, (dolor y sufrimiento), sin sucumbir a ella. Tenemos que lograr ser Unidades Cósmicas auto existentes, para lo que hace falta la Fe, una nueva y elevada Consciencia… A partir del 2030 pasará y se complicará todo aunque sea por poco tiempo, para que no quede nada de este sistema de creencias. No va a quedar ni una. ¡Ni una (Mt. 24: 2-8), ni rastros de estas creencias que sostienen esta aciaga existencia planetaria actual. Cada quien que imagine lo que va a pasar, pero; no afectará todo a todos. Cada uno percibirá lo que le duele, de lo que está pendiente cada quien. Tenemos un miedito, una preocupación, un apego; ahí nos van a dar. Ahí estás poniendo tú atención. Ahí te van a dar. ¡Lógico!… Por lo que yo ando solo o con personas de frecuencias angelicales (Personas Vitaminas o No Tóxicas). En caso de un desastre me voy con una muda de ropa en mi bici, mi moto y me pierdo hacia un huerto en la montaña donde haya agua, leña y listo” (1).

A alguno, estos derrumbamientos ya le están ocurriendo, importando superlativamente el darse cuenta, el ser consciente de si produce o no dolor, anidando sufrimiento. De ocurrir hay que sacudirse, preguntarse qué puedo aprender de ésta situación, sentirla, experimentarla sin identificarse con ella. Sin culpar a nadie. Despersonalizándose totalmente. Pensando eso no es contigo por lo que no te producirá ningún tipo de emoción ni sufrimiento. Ahorrando esa energía para impulsar la frecuencia tántrica hacia arriba, a los vórtices del cerebro y bajarla al corazón, que se expanden al Cristo Cosmos, causándonos gran alegría al retornar.

Zaphiel: https://www.youtube.com/watch?v=x3-bKz_PtuM

