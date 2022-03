Amados Seres el Feminismo, se impone en el mundo, a tenor de sabios, por la influencia del planeta Urano sobre la humanidad por 42 años, en su maravilloso despertar en la igualdad de género y otras tantas cosas ya de vuestro dominio reinvindicativo. ¡Mujeres al Poder! Ayer celebraron su Día Internacional y discurren estos días en el Mes de la Mujer, por lo que con cariño me place felicitarlas muy efusivamente, con deseos de que sigan cosechando éxitos y amorosas transformaciones que el Padre Madre Celestial, el Divino Femenino en el Cerebro derecho, va a ir consolidando para lograr también como en Lemuria, la integración, el equilibrio de nuestros dos lóbulos cerebrales mediante el Puente Antahkarana, Cuerpo Calloso. Chávez se proclamó Feminista radical y lo repitió por años, generando grandes cambios a favor de éstas en nuestra Constitución de 1999.

Analizo a Chávez proféticamente. Otros canalizadores, han recibido la información, de que fue la reencarnación de Mahoma. Hace años leí por internet que era el Maestro de la Luz Ben-Ra, que no entendí mucho, por ser Ben-Ra una fuerza femenina, hasta que comprendí cuando repetía ser feminista. Un pana acotó que Chávez era solo un cumplimiento de Profecías. Siento que es una Filosofía de Vida.

En 1.985 tuve la fortuna de contactar al Ing. Enrique Castillo Rincón, residía en mi querida Caracas. Aceptó la invitación de nuestro grupo de Ufólogos, a Valera y llenamos el auditorio del Colegio de Ingenieros en Julio de ese año. Los medios cubrieron la evidencia de un tetra Contactado de Tercer Tipo, por humanidades de las Pléyades y Venus. Fueron vivencias tangibles, con el viajero a la Fosa de las Marianas.

Nos contaba Enrique cómo inició sus relaciones con el pleyadino Ciryl Weiss, en el cine Canaima de Caracas. Nos detallaba sus anécdotas con los 24 Contactados en el Alto Perú para una Misión Mundial (Chávez narra su estadía en el sitio, en su Brazalete Tricolor); describía las naves, como las manejaban sin consolas de control; cómo se vestían; la persecución de los “Hombres de Negro”, de la CIA; del ejército de 300 mil zombis que ya tenía Alemania; de la clonación terrícola desde hace 500 años y otras experiencias. Nos dio Enrique, copias de las Profecías de la REINA DEL SUR, que por cierto vienen en su Primer Libro: Gran Alborada Humana, editado y digitalizado en 1.995.

Auscultémoslo… Pp. 295. “En el país del Norte del Sur se levanta el que tiene la Voz Interior. El crisol lo ha forjado, el fuego le ha dado el temple… En tanto, aquel que ha entendido mi palabra, tiende a los buscadores la sana doctrina que levantará corazones…” En el Sexto Verso, habla del “que vino, se fue y volvió…” El único hasta ahora ha sido Chávez… “Su clara humildad será interpretada solo por unos. El trajo al Norte procedente del Sur su Conocimiento, vino cabalgando con Los Señores de la Dicha. Los Señores del Ayer. Los Señores de la Paz… Unos llevarán el mensaje, otros lo entenderán… Aquél y aquél lo sabrán llegado el Tiempo” Más adelante dicen las Profecías, que “… por poco tiempo vendrá y hasta a quien el Investido, quien desenvainó la espada y tiene el Verbo Encarnado, entregará su legado a quien nos hablará de Paz”… ¿¿??…

En el IX, Pp. 299, “El Trono del “Legendario” está vacante. Mientras tanto los países al Sur del Norte se conmueven. La OTRA FUERZA no cesa en la violencia. Ofrece fácilmente a depredadores sus falsas riquezas. Otras fuentes se incrementan para obtener fácil oro, fácil plata”. Si estamos al corriente de los acontecimientos mundiales y nacionales, dicho verso se explica por sí solo. En la 302… ¡Y tú, que te acogiste a MI ENSEÑANZA serás MI ÍNTERPRETE y RESUCITADOR de la Verdad! Concluyen en el XX, así: “… Tú Patria será el mundo, en eclosión polífona que en lugar de llamas, arderá en Sabiduría”.

Chávez supera años luz a cualquiera, en sus logros sociales por millones de millones. ¿Y tú obra, supera las de Chávez? Mi hermano Jesús Cristo, curó un ciego; con la Misión Milagro leemos en Así Somos, más de 6.000.000 de latinos, caribeños y africanos, recuperaron la vista este siglo. Aunque el Cmdte. Chávez lamentablemente no vio plasmar la idea original del Socialismo Universal que refiere Lucio en su libro: Sao, un Ser de las Estrellas. Otras pequeñas muestras de sus montañas de logros: Entre Subsidios para comprar viviendas, hogares embellecidos con la Misión Barrio Tricolor, títulos de terrenos y las soluciones de la GMVV, van unas 7.000.000 de familias beneficiadas. No teníamos en Venezuela diez universidades, hoy pasamos de 60, con miles de graduados con postgrados y doctorados con gran demanda en América. Impulsó la creación de organismos multilaterales de integración que apuestan a la construcción de un mundo Multicéntrico y Pluripolar para alcanzar el equilibrio universal del que hablaba nuestro Libertador Simón Bolívar. Y un larguísimo etc., entre ellos el despertar con su Verbo, de los pueblos del mundo.

Otro Tip: Los Maestros de La Luz están aquí; M. A. YAMARUK: “Paz a quien la merece. Me inclino ante vosotros y os digo PAZ Y ALEGRÍA en vuestros corazones… PAZ… PAZ… PAZ es mi nombre”.

Sigan desarrollando sus Virtudes a lo largo del Año 2022, donde exista una Virtud consciente no habrá Depres. Sin acento: ¡Amen! ¡Amen! ¡Amen!

