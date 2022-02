Dijo el Almte. Zaphiel hace pocos días: “… He transmitido conocimiento básico, lógico, metafísica, era todo eso. Ahora viajaremos en la Información que tenemos a nivel planetario. Verdad o mentira? Eso era Armagedón, ahora no hay bueno ni malo. Ya no hay verdad ni mentira. Esa es una vieja película para los ignorantes, para los que no entienden cómo funciona esto.

Era mecánica espiritual, tecnología espiritual. Materia, antimateria. AHORA ¡YA NO!. ¡Eso ya se acabó!. Sabemos que los Tiempos Viejos se tienen que conectar con los Tiempos Nuevos. La Energía Universal activa la experiencia fotónica hasta el átomo, luego la célula y el individuo que somos. Eso ya está. Somos hologramas, fotones, observadores en tránsito, somos células instintivas y vamos a pasar a células inteligentes. Dejemos atrás la dualidad. Vamos a entrar en discernimiento, en Apocalipsis en estado puro, va a empezar a llegar información loquísima y debemos discernirla. Barajarla. Preguntándote quién crees que eres? Quién quieres Ser? Dónde quieres participar? Dónde nos vamos colocando mentalmente? Hemos entrado a una guerra espiritual” (1).

Amados Seres Interdimensionales, felicitaciones ¡Juventud Divino Tesoro!, a los En-Amor-a-Dos en el Mes de la Amistad. Les dije el Miércoles pasado por esta vía, que el V. M. Samael nos legó la Clave S.O.L. para despertar nuestra Supra Consciencia, en auto observación permanente de nuestros estímulos, percepciones, pensamientos, obras, sentimientos y emociones de nuestra Mente Reactiva controlada por la configuración de los Virus, Egos, Creencias que hackean nuestro software mental propio en somnolencia aún con los ojos abiertos, de instante en instante y que a decir del Almirante Zaphiel, “… No somos quien piensa sino el Observador en tránsito y entonces ¿quién es el que piensa dentro de nosotros? Buena interrogante para filosofar por horas.

También observé que no es fácil vigilarnos a nosotros mismos cada minuto y al recordarnos el impacto dentro de nuestro cerebro físico, dado por la Ondas de Choque del Despertar, es más fuerte mientras más dormidos u olvidados de nosotros mismos estemos. Momento ideal para saber: ¿Quiénes somos, cuál es nuestro nombre, objetos que nos rodean y el lugar exacto donde nos encontramos? Estas preguntas producirán nuestro desdoblamiento de tejidos, células en átomos y sus diferentes componentes microscópicos, donde ya no existe el espacio-tiempo y podremos desplazarnos holográficamente, mentalmente y almicamente, con energías fotónicas altamente vibracionales en el Campo Cuántico Unificado de Albert Einsten.

Durante esos maravillosos segundos de vigilia experimentaremos una relajación exquisita y sentiremos que flotamos, veremos explosiones de colores bellísimas, escucharemos melodías celestiales y en ese arrobamiento en plena Comunión con El Padre/Madre Celestial no habrá cabida para nada más en nuestro sentir, en nuestro corazón. Dicha técnica es auto aplicada e irás por los senderos atrayendo lo semejante a ti con vuestras vibraciones, por la Ley de Atracción, pasearás por altas o bajas Dimensiones, por cielos o por inframundos.

Esa intensa alegría del Despertar de la materia en la antimateria podemos evidenciarla, entre tantas otras, cuando producimos ondas sonoras conversando telefónicamente ante un micrófono que las envía a través de un cableado eléctrico a miles de kilómetros donde es recibida por tímpanos humanos y grabadoras de sonidos. Después mejorada por envíos de codificaciones, tecnología ya superada por la utilización de los móviles. También lo provoca la Ingeniería de Levitación cuando levanta los trenes que ya no ruedan sobre sus largos rieles, obviando la fuerza gravitacional para desarrollar grandes velocidades a determinada altura.

Afirma Lucio en sus reflexivas profundidades de sus escritos: “… Siento que la luz es energía pura (N del A: Todo es Energía aseguró Einstein y con estos cinco caracteres E=mc2, revolucionó las ciencias), siento que la luz es electricidad, la luz es el límite extremo entre la materia y el amor del Universo… presiento que en épocas futuras la ciencia tendrá conciencia y los sabios no estarán obligados a entregar el descubrimiento a los políticos… (2)”.

Por miles cedieron a cuanto político de turno pudieron, miles de investigaciones documentadas de la Electropolución, de las que podrás ver algo de los Protectores contra dicha nefasta contaminación en mi web manuelguillermoruiz.blogspot.com (Pasa por alto los suplementos naturales, porque ya no existen). En todos los casos esas compañías de la Big Data, avanzaron provocando un sin fin de desarmonías corporales, de las que yo creo La Biblia bautizó como las incurables al final de los tiempos.

Luego vino la 4G, ahora las 5G y 6G que instalan en todo el orbe, con unos 50 Mil nuevos satélites, para adecuar la comunicación, la interacción de lo que llamo el Blokchain o Circuito Integrado Omniversal donde todos debemos Ser Uno inmaculada e impecablemente con la Fuente Divina pero; los oscuros retrógrados usurpan dichas antenas, hackean sus señales para seguir el Sionista dominio, subsumiendo a nuestra noble humanidad. He aquí un tema para profundizarlo y soltarnos a propósito nuestro de la Matrix 3D (“que es una simulación computarizada, un ambiente de relación entre cosas y sucesos creado y controlado artificialmente… simula la física entera de un mundo, conservando hasta la última partícula a través del espacio-tiempo”, acotaciones de Google, Wikipedia), cuyo desmantelamiento de los programas sociales, esa Matrix 3D inició el 21-12-2012. Con sus aliados bien sobornados insisten en seguir idiotizándonos y miles de millones de incautos felizmente dormidos, van pegados a las pantallas de sus móviles y ordenadores, por donde le extraen su energía divina volviéndolo un homínido. El Niño Nuevo Gabriel también toca ese tema.

Debo aclarar lo de las proteínas y carbohidratos de mi Cristalógrafo anterior, que no es que vamos a consumir solo vegetales verdes, porque no somos conejos me dijo un pana, están las frutas, hortalizas y verduras, ricas en oligoelementos, vitaminas, minerales, fotones solares que el cuerpo necesita y el Sol de ORS que nos ilumina seguirá enviándonos con mayor frecuencia la denominada Sintérgica de Jacobo Grinberg que los humanos percibimos como realidad. Yo desde 1995 no consumo carnes rojas y de unos tres años a hoy, de ningún color. La Energía Fotónica recibida por la iluminación y vibración magnética de cuerpos estelares, especialmente por la sinergia de los soles que ya he mencionado, alquimizan nuestros átomos para subirles su frecuencia fotónica, transmutar el Carbono oxidativo en Silicio y cristalizar nuestro ADN ¿Por qué no del ADN Inmortal del Sanador español Juan González?

Investigaciones sobran al respecto por cuanto en nuestras condiciones actuales de existencia, nos detectan de 20 a 40 fotones por cm2 y en profundos estados de meditaciones prolongadas por días, a Monjes Tibetanos le han conseguido hasta 100.000 fotones por cm2; en lo que constituye una total transmutación de la masa expuesta a velocidades exponenciales, transforma la materia en antimateria, como el protón en anti-protón en el Acelerador de Adrones, para fusionarse íntegramente con los Siete Rayos del Arco Iris. ¡Esto es Despertar!

Por: MANUEL GUILLERMO RUIZ MORENO