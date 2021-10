Personas que circulan por la troncal 007 a la altura del Centro Médico Boconó denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentra la vía debido a los cráteres y fugas de aguas blancas y servidas en varios puntos de la vía.

Los conductores tratan de esquivar el cráter que ahora es disimulado con un caucho, pero cuando cae la noche, varios motorizados y peatones se han visto en peligro por la falta de alumbrado público y estas condiciones de la vía.

Testigos aseguran que algunos conductores de noche impactan contra el caucho y arriesgan sus vidas, por lo que exhortan a las autoridades municipales a solventar lo antes posible la situación.

Adicionalmente, desde hace más de un mes, habitantes de la Urbanización Banco Obrero se ven afectados por un problema de insalubridad que les causa una fuga de aguas servidas.

Al parecer una tubería colapsó y la Alcaldía ni Hidroandes han acudido a solventar el problema. Los residentes deben sortear el paso al salir de sus viviendas para no mojarse con aguas negras, además aseguran no aguantar la pestilencia de las mismas. Amenazan con protestar si no reciben respuestas de las autoridades.

Fotos cortesía: Yolmar Zárate y Florimar Rosales

.

.

.

.