Eduardo Viloria/DLA.- Tres y siete era el terminal de placa que tenía derecho a comprar gasolina en la estación de servicio habilitada en la tierra de Rafael Rangel, lo cual generó diversidad de protestas y polémicas silenciosas, que no tienen donde llevarlas, pues el culpable de esta situación, no agradable a la mayoría según lo dijeron Juan Rivas y Jorge Uzcátegui, es el Comisario Jairo Pernía, quien al parecer fue el que impuso la nueva modalidad que lo que ha hecho es crear problemas, añadiendo a esto que no les concede una audiencia para dar a conocer su posición en relación al método implantado.

Ahora el mensaje que su vehículo tiene derecho a surtirse de combustible en determinado día, le llega por internet, de lo cual en la mayoría de los casos no se enteran muchos, por no poseer un teléfono de Cantv, menos celular inteligente, dijeron Rivas y Viloria, trabajadores urbanos que protestan el método de distribución del imprescindible combustible para vehículos, que ahora se hace a través de un mensaje de redes, que llega de la estación de Servicio.

La línea San Benito

En similares condiciones, de no tener los dueños de vehículos donde adquirir gasolina, se encuentran los trabajadores del trasporte urbano, Línea San Benito, los cuales dijeron de nuevo ayer que no están en condiciones de trabajar, pues comprar gasolina a precio de especulación no les da resultado, todo esto sucede por la negligencia de las autoridades encargadas de ordenar la venta del producto, las cuales que no le hacen un seguimiento a la compra, en muchos casos adquirida para la especulación, dijeron José Luis Torres y Carmen Rondón, de la señalada asociación de conductores.

