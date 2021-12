. – Gran polémica ha generado en México el libro Emma y Otras Señoras del Narco, escrito por la periodista Anabel Hernández, pues varias famosas aparecen vinculadas muy cercanamente a narcos mexicanos, entre ellas están Alicia Machado, Galilea Montijo, Ninel Conde y Arleth Terán.

. – Luego de que Madonna publicó unas sexys fotos, el rapero 50 Cent hizo algunos comentarios que no le gustaron a la Reina del Pop, por lo que lo enfrentó en Instagram y a él no le quedó otra que disculparse.

.- A Diosa Canales no le gustó nadita que Diosdado Cabello la haya mencionado en su programa de TV. «Ese señor siempre ha estado enamorado de mi, pero a mi no me gustan los políticos», dijo la vedette.

. – El basquetbolista Tristan Thompson está a la espera de su tercer hijo tras serle infiel – otra vez – a Khloe Kardashian, en esta ocasión con Maralee Nichols, que ya lo está demandando por manutención infantil.

. – El reguetonero Jhay Cortez manifestó sentirse demasiado feliz con la ex actriz porno Mía Khalifa, y por eso no le importa lo más mínimo lo que diga el resto del mundo. Así también le pasa a Nicky Jam, su relación con la venezolana Aleska Génesis marcha viento en popa y hasta se han asociado para hacer negocios juntos.

. – En una entrevista, Chyno Miranda admitió su nuevo romance, la novia es la modelo Yohana Vargas

. – Marjorie De Sousa le da una nueva oportunidad al amor, está vez con el empresario mexicano Vicente Uribe, la actriz se siente tan bien que hasta le gustaría casarse.

. – BABY BOOM: El cantante Gustavo Elis y Karlis Romero se convirtieron en padres de una linda nena a la que nombraron Bella Elis.

. – SUBE: La youtuber mexicana YoStop salió de prisión, estaba apresada desde junio bajo acusación de pornografía infantil.

. – BAJA: El ex RBD Alfonso Herrera anunció su divorcio de Diana Vasquez, se casaron en 2016 y tienen dos hijos.

. – FRASE : «Es Colágeno» (Gabriela Spanic relatando su experiencia al salir con un hombre más joven).

.

.