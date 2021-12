Eduardo Viloria/DLA.- No cesan los cortes de electricidad en el municipio Rafael Rangel, no habiendo hora de corte ni aviso previo para éstos, que se presentan en la madrugada, en la mañana o en la tarde.

El último corte, de este domingo 19 de diciembre se inicio a las 6 de la mañana llegando el fluido a las 12 del mediodía en algunos sectores y en otros a la una de la tarde.

Se añade a los cortes, los continuos bajones y subidas del fluido, lo cual tampoco tiene aviso, sino que son como una señal para que se vaya definitivamente el servicio.

Cortes en el Eje Panamericano

Esta situación también se ha venido presentando con bastante regularidad en los municipios del llamado Eje panamericano, especialmente en la llamada zona baja, es decir en las poblaciones ubicadas en la via que conduce a la Ceiba, donde los cortes de la electricidad se suceden todos los días, tal como lo dijo Pedro Daboín, quien señaló la irregularidad como algo común en el Kilómetro Veintitrés, no habiendo a donde hacer el reclamo pues las autoridades de Corpoelec en Sabana de Mendoza, no tienen atención para esta irregularidad, preciso el declarante.

Los que más sufren

Con los cortes de electricidad no funcionan las bombas que suministran agua, tanto en la parte alta como en la llamada zona baja, sin embargo, según coinciden los vecinos los que más sufren son los enfermos recluidos, médicos y enfermeras de guardia del Hospital María Aracelis Álvarez de Betijoque, centro asistencial, al que no le funciona la planta eléctrica, desde hace un año, por daños en el turbo, se ven en la necesidad de alumbrarse con los celulares, o comprando velas, todo ante la indiferencia de las autoridades del mencionado centro asistencial, de Fundasalud y de la Gobernación que sería en última instancia el organismo que debería de responder por esta irregularidad.

No hay turbos

Es que no hay turbos, dijo a manera de guasa el educador jubilado Adriano Valero, esto porque el imperio los confiscó y se los llevó, señalo esto porque el gobierno no es culpable de nada, el culpable es el imperio del norte, preciso el educador, al sonreír.

.