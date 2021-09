En horas de la mañana de este lunes, el Secretario General de Gobierno, Jorge Pernía y las autoridades de Corposalud, mantuvieron una reunión con representantes de los Sindicatos de la Salud y personal activo de Corposalud, quienes reclamaron una vez más la no cancelación de la homologación salarial del personal dependiente del Ejecutivo Regional.

Tras escuchar la solicitud de los dirigentes sindicales y personal de la institución, Ildemaro Pacheco, presidente de Corposalud, se solidarizó con la petición y envió un exhorto al Mpps a fin de cumplir con el pago de la deuda a la brevedad posible, haciendo hincapié en el esfuerzo que hace el personal para acudir a sus puestos de trabajo y mantener activa una institución que vela por la salud de los tachirenses,

El problema que sigue afectando a los trabajadores, detalló Pacheco, se deriva del acta convenio firmada el pasado 17 de junio del año en curso, la cual tiene unos beneficios contractuales para los trabajadores con retroactividad desde el 1 de mayo, y son precisamente los retroactivos lo que se le adeuda al personal dependiente del Ejecutivo Regional.

“Pese a las constantes solicitudes que hemos hecho a los entes nacionales, esos recursos no han sido percibidos por esta institución. Por esa razón nosotros acompañamos a los trabajadores en su justo requerimiento, porque es mucho el sacrificio que hacen para llegar a sus puestos de trabajo sin que les alcance el sueldo para pagar transporte”, dijo.

Pacheco destacó que desde Corposalud se solidarizan con la demanda que hacen los trabajadores y exhortan a las autoridades nacionales para que en la medida de la posibilidad presupuestaria en la Tesorería Nacional comiencen a desembolsar los recursos, pues ni Corposalud ni la Gobernación cuenta con ellos.

“Tenemos que aclarar que, en el presupuesto del este año, ese compromiso no fue incluido, por lo tanto, al no estar previsto en el presupuesto no hay la disponibilidad para honrarlos, pues era imposible en el mes de noviembre del año pasado anticiparnos a la firma del acta convenio”; agregó.

Nota de Prensa Corposalud