En el seno de las familias venezolanas aún hay mucho temor de que los niños en edad escolar asistan a las aulas

de clase. La mayoría argumenta que no están dadas las condiciones, pero existe otro sinnúmero de padres y representantes que, pese a las carencias de las instituciones, dicen sí a las clases presenciales, por el bienestar emocional de los niños y porque así no vayan a las escuelas, igual se exponen al coronavirus en el entorno familiar y de amigos.

Ante estos dos panoramas, el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría filial Trujillo, Dr. Rafael Santiago, pediatra y gastroenterólogo pediatra, en exclusiva para Diario de Los Andes hizo un análisis de lo que se vive actualmente con la covid-19 en niños y adolescentes: lo que se sabe del contagio y la prevención.

¿Los niños pueden presentar síntomas graves de la Covid-19?

Los niños pueden presentar la Covid-19 leve, moderada e incluso grave. Si bien al principio de la pandemia se dijo que los niños eran menos susceptibles a la enfermedad, no están exentos de padecerla y llegar a fallecer.

¿Cómo es la sintomatología y evolución de la enfermedad en niños y adolescentes?

La covid-19 en niños y adolescentes en su mayoría es asintomática. Puede generar enfermedades respiratorias, digestivas, cutáneas y musco esqueléticas. Ocasionalmente hemos sabido que algún paciente pediátrico ha muerto.

Sin embargo, sí se ha observado que después de la Covid-19, pueden padecer el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (Simp), que su tratamiento puede ser relativamente sencillo, pero los médicos debemos tener un alto grado de sospecha de esta enfermedad y asociarlo con Covid, ya que simula otras enfermedades y se presenta en un período postcovid, que va entre los dos y tres meses de haber estado infectado y, de no hacerme el manejo adecuado, puede ser mortal.

¿Qué hacer en caso de que un niño presente síntomas de la Covid-19?

“Si un niño presenta síntomas de la covid-19 lo primero que debe hacer es consultar a un médico, un médico con experiencia. Porque hemos visto como circulan en redes receta que supuestamente pueden aplicarse a cualquier persona, e incluyen antibióticos, vitaminas y otros medicamentos que no son necesarios y pueden ser contraproducentes. No se puede auto medicar, no se puede creer en mitos ni cadenas de redes sociales”.

¿Está bien que los niños y adolescentes asistan a las aulas de clase?

“La afectación de la pandemia no es solo sanitaria, sino también social, financiera, de desarrollo y educativa. En las instituciones educativas los niños no solo reciben educación formal, académica. Hay otro conjunto de cosas que aprenden, como la socialización y la resolución de problemas por nombrar algunas que les permite adquirir madurez. Aparte, hay sistemas de protección que funcionan, muchos estudiantes aseguran su comida, mientras que la permanencia de los niños en casa conlleva a riesgos de abuso y maltrato”.

¿Cómo evitar contagio en escuelas y liceos?

Para un regreso a clases seguro, desde el punto de vista epidemiológico se debe conocer la edad de los niños, condición de salud particular y si hay personas de riesgo dentro del grupo familiar.

Desde la realidad pandemia en cada localidad, conocer si hay un brote de contagio. Mientras que toda la comunidad educativa debe estar vacunada. Aunque lamentablemente la inmunización de mayores de 12 años inició el día del regreso a clases.

Desde el punto de vista educativo es necesario evaluar y reparar la infraestructura abandonada por más de año y medios. Conocer la disponibilidad de agua, incrementar los puntos de lavado de manos y asegurar el sistema de ventilación natural. Dependiendo del tamaño de los salones será el aforo porque debe mantenerse la distancia de seis pies (2 metros).

También se debe señalizar los sitios de recreación. Aplicar protocolos de ingreso y salida de los niños en el salón de clases y reuniones para minimizar los contactos de riesgo. Estos protocolos deben fomentar el lavado de manos, uso de mascarilla facial y comportamiento social. De esta forma habrá menos transmisión del virus.

¿Se puede vacunar con confianza a niños de 3 a 11 años?

Sobre la vacunación de niños entre 3 y 11 años de edad, si bien es controversial, en otros países como Chile y Argentina ya comenzó con las producidas en China. Lo que no debe aplicarse a estos niños de forma masiva son los candidatos vacunales, que son los estudios fase 1 y 2. Usar en niños vacunas que no estén aprobadas no es ético, no es correcto. Por eso es mejor esperar la aprobación y verificación de estudios de las vacunas antes de colocársela.

¿Cómo se puede reforzar el sistema inmune de los niños?

Lo mejor para estimular el desarrollo y el fortalecimiento del sistema inmunológico es la alimentación balanceada, natural y sana. Nutricionalmente adecuada y por supuesto inocua. Se logra comiendo todo lo que sea natural en la proporción adecuada, porque debemos corregir la desnutrición y preocuparnos por el riesgo de obesidad. Si no tenemos una alimentación sana y un estilo de vida saludable, nuestro sistema inmune va a estar en déficit. Sí, tenemos restricciones por la pandemia, pero podemos hacer actividades físicas en casa, en el estacionamiento o en la cuadra.

