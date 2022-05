“Amo Tu Voluntad Dios Creador mío, y sólo quiero que Tu Voluntad se haga en mi y todas tus criaturas. Amen” -Salmo

Introducción

El texto que sigue -escrito en “lenguaje comunicacional” -más que riguroso técnico, pero con la vocación de la veracidad más fiel posible- quizás sea algo largo…Pero la importancia del Tema –noticia mundial de primera plana desde hace semanas- lo amerita !! (… y tema no bien atendido todavía, lamentablemente, en nuestro país -ocupado con tanto agobiante y absorbente inmediatismo, e incluso en tanta des-comunicación de los actuales grandes problemas del mundo –éstos a su vez no inmunes tampoco de suficiente confiable o clara información a nivel internacional -por la respectiva complejidad en los mismos…..Como con el asunto aquí tratado….Por todo lo cual, hemos apelado también al recurso de destacar -con subrayadas, cursivas o acápites a lo largo del Texto- lo mas medular del mismo -a fin de facilitar su consideración por el lector !..

Nos mueve pues, en suma, el deber de informar y aportar, en la forma mas constructiva y tranquilizadora posible, a un insoslayable debate; sobre un tema de gran relevancia y actualidad universal …al cual de ninguna manera podemos estar ajenos !…Como corresponde a la Salud Integral de todos ! – Bien Común inestimable que en verdad debería ser, en el fondo, responsable y oportuna preocupación central de todo lo que se debata o pretenda -en nuestro actual país y mundo!

Contextualización, y aclarando conceptos

El inicialmente llamado “corona virus chino” (luego bautizado como COVID-19 -para que la gente “no la coja” solo con China como “origen culposo”), ha puesto a todo el Planeta de cabeza ! –en una psicosis magnificada frecuentemente por los medios de comunicación -en la cada vez mas intercomunicada aldea global en la que vivimos –para bien y para mal !…

Pero, en efecto, el COVID-19 no es ni sólo chino, ni sólo “virus”; sino algo mucho mas amplio ! -en “causalidades” o “responsabilidades” que nos conciernen a todos ! La “D” de la denominación “COVID-19” -ahora indicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere a “disease” (en inglés) o “enfermedad” (en español) –señalando, en efecto, que, en el fondo, mas que un virus, es un estado de “desarreglo de la salud”…“Dis-ease” ó “enfermedad” en efecto se refiere literalmente a eso…pues la palabra “enfermedad” proviene del latín “infirmus” que significa: “aquello que carece de firmeza” !

Aun más, la OMS, correctamente, define a “la salud” como “Un estado de completo bienestar físico, mental y social –y no sólo la ausencia de enfermedad ” –lo que nos señala además que no solo se trata de nos preocupemos por un “infeccioso virus o enfermedad” sino también por la salud como algo mas permanente y completo; y no sólo como algo curativo de lo físico sino también como algo preventivo en lo social y mental ! !

Cabe además añadir que “los virus” –término que hoy parece haberse hecho tan popular que con frecuencia se ha convertido en una especie de “chivo expiatorio” para excusar todo lo que no se conoce o no se quiere asumir- si bien pueden ser “detonados” por algún inusualmente agresivo agente infeccioso externo -como por ejemplo el consumo de algún animal enfermo como el que presuntamente “detonó” al COVID-19 desde un popular mercado en la ciudad china de Wuhan, o alguna otra ingesta tóxica- son en verdad micro entes incapaces de tener “vida por si mismos”, sino que dependen del “estado inmunológico” propio de las bacterias o tejidos de nuestro organismo en los cuales “se alojan”…y dichas bacterias y tejidos a su vez dependen de las células del cuerpo del cual son parte…Los latentes virus, por tanto, empiezan a depredar bacterias y células -y con ello a imperar- solo cuando dichas bacterias y células en que se albergan empiezan a derrumbarse en su propia vitalidad –y la de todo el organismo macro de que son parte ! (….es por ello que, en los casos dados como infectados de COVID-19, se ha encontrado en su gran mayoría a gente que ya estaba bastante enferma o de edad avanzada (esto es con precedentes cuadros de severos problemas cardiovasculares, neumonías o respiratorios, diabetes, etc)….Como dice el dicho popular: “En cuerpo sano no reina coquito” !…lo cual, a la luz de la -muy acertada- definición de la OMS, podríamos también poner así: “En cuerpo-mente-y sociedad, sanos, no impera coquito”!….Cabe añadir además, para tener el cuadro completo, que las bacterias y otros microrganismos se mantienen además “mutando” o “”cambiando –según las circunstancias !- (y de allí la crisis en eficacia de los llamados “anti-bióticos” –ya dicho nombre “anti-vida” debería causarnos alerta- los cuales se empeñan en “bombardear” a “blancos fijos” -que en verdad no lo son)….. Las bacterias y tantos otros microbios son una realidad acompañante de nuestras vidas que, cuando nos portamos bien, en verdad no nos hacen daño sino que, por el contrario, hasta pueden ser muy beneficiosos ….como el caso de los “lactos-bacilos” fermentativos a partir de los cuales podemos hacer un sano yogurt, ó de las bacterias que ayudan a fijar el vital nitrógeno de los cultivos de leguminosas, ó los microrganismos que hacen el humus de los suelos naturalmente fértiles sobre los cuales podemos cosechar;…en una función general de constantes “barrenderos” de “micro basuras o deshechos” que ni siquiera vemos ! …En tales funciones en pro de la vida, las bacterias y otros microrganismos nos han precedido en miles de millones de años a los humanos en la evolución biológica –preparando nuestro advenimiento a la fiesta de la vida en el Planeta!… El problema entonces con los bacterias y otros microbios nos viene cuando “nos portamos mal” !

…Con todo lo anterior, estaríamos, pues, reconociendo la relevancia de el estilo de vida, ó “los valores” de vida (“valores” proviene del latín “valere” -que significa: “estar fuertes y sanos” !)…En otras palabras, la relevancia del tipo de civilización en que vivamos -como “condicionante” de la salud ! (“Según como vivamos o mal-vivamos, nos enfermamos o morimos !”)…

…..Y, por tanto, que la salud NO puede depender sólo de lo que nos puedan suministrar unos “siempre-infalibles” “batas blancas” (tan seres humanos como nosotros –muchos de ellos han incluso muerto tratando de atender, heroicamente, a los enfermos del COVID-19)… “Batas blancas” que con frecuencia tienen que actuar entre las cuatro paredes de limitados “centros de reclusión o de cuarentena”, y apelando a “preparados médicos”, o pretendidas “vacunas milagrosas” -que no terminan de aparecer…..Y “batas blancas” que tienen que recordar que la palabra “médico” viene en verdad del griego “ medo” -que significa: “cuidar, ocuparse o facilitar” el bienestar de “el otro” (..con humildad, devoción, y sin sustituir las propias capacidades de cada quien, en el Plan del la Vida ó de Dios….).

….Así como también, y por ello, la relevancia de que la salud depende también, y primordialmente, de lo que hagamos nosotros mismos como “hacientes” ! Esto es: que NO quedarnos solo en meros pasivos “pacientes” -como se nos ha tendido a ver desde una distorsionada “medicina moderna”)….Esto es: de “hacer” todo lo que los que nos concierne en cuanto a la adecuabilidad del tipo de comida o bebidas y agua que ingerimos, del aire que respiramos, de la higiene personal que mantengamos, los pensamientos positivos que alberguemos, el ejercicio físico, los hábitos de reposo, y –sobre todo- la salud mental y espiritual ! Un gran terapeuta y maestro en medicina tradicional china como el Dr. José Luis Padilla ha llamado a esto último: “Mantener una psiquis de fe y sabiduría en las capacidades de auto-regeneración y sanación de nuestro propio organismo ” !…Para los creyentes, éste, un maravilloso don gratuito de Dios Creador ! –de probada sabiduría y eficacia por si mismo, cuando lo cuidamos o acompañamos con una Vida Natural Propia Sana !! …..Esto es: en un estado de salud anímica que NO nos haga caer en ningún “frenesí de miedos o paranoias colectivas” –y menos aún cuando puedan haber sido artificialmente magnificadas –por las razones que sean-inocentes o menos inocentes.

Por último, es evidente que lo anterior, aunque jerárquicamente ha de ser lo primero, no podrá nunca ser cabalmente realizado sin el concurso de un socio-ambiente sano, lo cual de hecho se entrecruza con lo anterior de la auto-responsabilidad personal !… Por ejemplo, si vivimos en aglomeradas grandes urbes (como lo hacen la mayoría de los habitantes del mundo hoy en día), el respirar un buen aire o beber una buena agua no dependerá solo de nuestra escogencia personal sino también de la calidad del agua o aire urbano ingerido, de la salubridad ambiental, de la disponibilidad de información confiable y a tiempo de las autoridades sobre situaciones de riesgos a la salud, etc ….Pero, aun si vivimos en el campo, y tenemos al lado una explotación minera o petrolera, ó agroquímica intensiva, o un gran desquiciamiento en el equilibrio ambiental de algún bosque vecino, los efluvios o contaminantes deliberados de dichas actividades, o la irrupción masiva de alguna plaga, pueden afectarnos decisivamente en nuestra salud personal….vía una intoxicación, un desquiciamiento de nuestro sistema neurológico, ó endocrino/inmunológico, ó una infección ! ……(Por último, está el siniestro e irresponsable escenario tras bastidores de los riesgosos o fuera de control posibles experimentos en curso, ó terroristas “juegos de guerra”,…con algunas “armas bacteriológicas” o bio-armas”!…en el trasfondo de “las especulaciones conspiracionales”….Pero ello se sale de los limites de este artículo, que prefiere quedarse con lo afirmativo y positivo a nuestro alcance!)…..

Caracterización del caso COVID-19

El específico caso que nos ocupa, el COIVD-19, se generó presuntamente desde la ciudad de Wuhan. Se trata de una de las ciudades chinas mas grandes, modernizadas y promisorias (incluso, loablemente inmersa en un plan para ser “la primera gran ciudad del mundo propulsada por hidrógeno” –un gas ecológico e inocuo que promete desbancar a los ambientalmente nocivos combustibles fósiles -petróleo, carbón y gas incluidos…así como el desarrollo del carro eléctrico en sociedad con la empresa internacional Tesla –otros afín plan futurista que mucho bien podría traer para una mejor salud ambiental no sólo de China sino del Planeta);…y una ciudad hoy ya “eje vital de la producción y el comercio de bienes a nivel mundial” …y ello en un país de 1.400 millones de habitantes, de un muy organizado “régimen dictatorial comunista de mercado”…el cual ya luce como “la nueva gran superpotencia económica del mundo”, y manejador de admirables tecnologías constructivas que le permiten construir en apenas 7 días (!) un mega hospital para atender los afectados por el virus, y disponer de inmediato de una legión de miles de paramédicos, para dar asistencia a los afectados, en medio de una rigurosa sin precedentes masiva “cuarentena” o restricción de movimiento impuesta ya, de hecho, a centenares de millones!…….y, por cierto, en un “remedio para evitar aglomeraciones” que, a pesar de su buena intención, parece cada vez más contradictorio, cuando se tiene en cuenta que, en China sus prósperas grandes ciudades como Wuhan, Peking y Shanghai (esta última, con nada menos y nada más que 25 millones de habitantes !) son, en si mismas, grandes riesgosas aglomeraciones …para no hablar de todos los ”sospechosos” pasajeros que fueron puestos “presos” por semanas en el crucero de nombre Diamond Princess (ó “Diamante de la Princesa …nombre, otra irónica “causalidad” -ante lo del nombre del virus “Corona” !) …buque retenido frente a las costas de Japón…y albergador de casi 5.000 hacinados pasajeros –ergo: todo un pueblo pequeño empaquetado en un buque convertido en “pesadilla” !…Y , por tanto, en un “inherente vulnerable modelo de grandes aglomeraciones” que, en distintos aspectos, ya parece mundial ! –y que, por tanto, tendría que ser revisado a raíz de todo lo del “coronavirus” !

….A pesar, pues, de todo lo antes mencionado, todos los grandes recursos de China NO le sirvieron para enfrentar adecuadamente a un “sorprendente” letal microorganismo infeccioso, supuestamente originado en un mercado popular de Wuhan !….En una gran “sorpresa” la cual ha puesto a toda China “en jaque”!…“paralizándola” poblacional y económicamente –y, de paso, a todo el Planeta ! (….300 de las 500 empresas principales del mundo -incluso automotrices como Honda, Hyundai y Tesla e informáticas como Huawei, tienen operaciones importantes en Wuhan !..y con diversos empleados extranjeros que estaban residiendo allí- actuando en cadenas de producción y comercio…Empresas que, con la cuarentena y el pánico, ahora se han visto colapsadas, y más bien se han convertido en “correas de transmisión” hacia todo el mundo de los efectos del COVID-19 !.Incluso el propio poderoso Presidente chino Xi Jinping (especie de nuevo moderno emperador de ese país), ha reconocido públicamente de que se ha tratado de “una grave situación que nos ha sorprendido”!…. Y muchos -a lo largo y ancho del planeta, afectados ya ó que temen serlo (varios gobiernos se han declarado ya “en emergencia nacional”) más pronto que tarde- NO pueden aun salir de su asombro por todo lo que se ha desatado !!…..

El “coronavirus” parece que ha venido a tumbarle “la corona” a medio mundo !…desde a grandes papaupas hasta ciudadanos de a pie ! Todo “un modelo mundial de imparable prosperidad” que se creía “rey”, pues, parece, haber sido puesto “en jaque” por “un minúsculo letal organismo” -el cual no estaba en “el radar” ! ….Vaya gran enseñanza, para todos !!….

…Según los reportes oficiales chinos, al momento de escribir estas líneas, el COVID-19 ya ha infectado a unas 80.000 personas, y matado a mas de 2.000 seres humanos …Hasta ahora mayormente en Hubei, China…Pero proyectándose ya a decenas de países….por lo cual ya la OMS lo ha declarado “emergencia mundial de interés público” –la quinta vez que apela a tal caracterización -en la larga historia de la Organización !

Antecedentes históricos del COVID-19

Sin embargo, una vez más, conviene no perder las perspectivas históricas !: El caso del “coronavirus chino” o “COVID-19” no es el único en la categoría de los virus “en forma coronada”!!…..Casi 20 años atrás tuvimos el gran brote del SARS, y luego hacia el 2012 el del MERS (por cierto en cuanto a este último, que se manifestó en el Medio Oriente, se consideró que “el vector inicial del virus” había sido un dromedario o camello (s) –especie que también ha tenido representación en regiones como las de las tierras de los Uighurs bajo China –donde millones de éstos son hoy “estigmatizados” –en aras de “la lucha contra el terrorismo y el independentismo”–tierras por cierto ricas también en petróleo y gas….así como en India –desde esta última habrían sido trasladados sus camellos como “animales de carga” a Australia, en los tiempos de la Commonwealth –y país éste último a su vez donde acaban de ser sacrificados muchos remanentes dromedarios en masa, a fin de evitar su competencia en “la carraplana alimentaria” en que ha quedado Australia luego de los apocalípticos incendios producto del desquiciamiento climático regional y planetario !..incendios que a su vez acabaron con centenares de seres humanos pero además con, al menos, mil millones de animales silvestres !…circunstancia que presagia allí también ahora remanentes “plagas” que habrán de afectar a los estresados humanos y criaturas silvestres sobrevivientes… Todo lo anterior, en una irónica cadena de causalidades ! “Nada ocurre por accidente en la Vida” ! (?)…Por otra parte, en África una “masiva ola de langostas”, también por el desquiciamiento climático y ambiental, ya está afectando severamente a más de 5 países de ese continente –donde “se teme” también un serio impacto del COVI-19 !…Mas “casualidades” -que en verdad lucen como “causalidades” !….

…Por otro lado, otras afecciones como la simple influenza (gripe) estacional, y tantas otras afecciones cotidianas; han matado en verdad a mucha mas gente que el hoy tan mentado COVID-19 (..la infuenza, o las diarreas, se cobran la vida de centenares de miles cada año a nivel mundial !) ! -sin que al mundo le haya concernido tanto, y sobre todo cuando ha ocurrido en países “menos importantes”, como los del Hemisferio Sur, etc…

De China a casos como el de nuestro país y espacio local

…En nuestro propio país, Venezuela; actualmente con un sistema público de salud tan vulnerable, desmantelado, y débil como el que tenemos; así como el general deterioro de las condiciones de salubridad, ambientales y alimentarias en que está inmerso; hemos sido afectados por nuevas epidemias o plagas de paludismo (sobre todo, a partir de la nueva gran desoladora fiebre minera al sur del país –lo ha hecho que nos tome hoy como “el país con más casos en esta afección” a nivel mundial !),…de dengue, chicunguya, diarreas y afecciones gastro-intestinales (en lo cual ha incidido mucho también el deterioro en la calidad y bajo suministro de agua) , la tuberculosis, mal de chagas, garrapatas, sarampión, pulgas, y hasta sarna!…Todas las cuales, se han cobrado ya decenas de miles de víctimas o afectados !…

El consumo de animales silvestres; como los murciélagos, pangolines (un tipo de armadillo) y culebras); en inhumana oferta pública, y seguramente en condición de insanos; ha sido considerado como posible “vector inicial” del COVID-19 en Wuhan…Los mismos -por su maltrato de pre-venta; o antes, en sus ya muy depredados ambientes naturales propios (por los humanos, que han estado invadiéndolos cada vez mas)- se han convertido ya en un natural factor de riesgo!….La práctica de dicho insalubre e inhumano consumo debería ser proscrita en China, así como también el de la moderna rápida “comida chatarra” -cuya moda ya ha llegado masivamente a dicho país; ambos tipos de ingesta, con mucho basamento común en el consumo de proteína y grasa animal…De cara al retorno a la sana y variada comida china tradicional natural, basada en el consumo de plantas -tal como lo ha recomendado y demostrado en forma fehaciente el pivotal reporte “El Estudio de China” (“The China Study)…un gran aporte, de interés mundial, de una respetada alianza de científicos norteamericanos y chinos…Así como también otras célebres investigaciones como la de “Nuestro Futuro Robado”, de la muy respetada farmacóloga bióloga de EEUU Theo Colborn (Rip 2014), considerada como “la sucesora” de la anterior gran Rachel Carson, coordinadora de un gran grupo multidisciplinario internacional, el cual ha advertido sobre los peligros de las contaminadas criaturas del campo y de la comida llena de aditivos químicos, señalando los efectos de éstos factores sobre los sistemas endocrinos, inmunológicos, neurológicos, y reproductores, de los consumidores finales de dicha tipo de ingesta.

Cerca de Caracas, un municipio ahorita potencialmente muy vulnerable es el del -legalmente protegido por ley en lo ambiental- municipio El Hatillo…..levantado sobre un “ecosistema de bosque tropical montano neblinoso” -considerado por Winfried Meier (un biólogo alemán que trabajó en nuestro IVIC por varios años) como “el mas biodiverso del planeta” !…Pero que, lamentablemente, no ha sido muy respetado ni tenido en cuenta por las imperantes “políticas inmobiliarias terrófagas insustentables” que lo han signado, en un depredador y desbocado “desarrollo” –en contraposición a un espacio de tantas valiosas y delicadas hidro-cuencas boscosas, de gran fauna y flora silvestre (que exceden mil millonariamente a la minoritaria presencia humana depredadora en dicho hábitat)…. Cuencas boscosas cada vez mas asediadas – y hoy en franco acelerado deterioro, y –ojo- posible terreno fértil para muchas masivas futuras plagas !! (…ciertamente, tenemos suficientes animales (incluso hasta murciélagos) e insectos silvestres en los bosques hatillanos -muy útiles, cuando están contentos y ocupados en su complejo, delicado y proveedor para ellos ecosistema natural..pero muy sufridos y problemáticos cuando se les desquicia su natural equilibrio -como hemos venido muy insensatamente haciendo !!)…

En el cuanto a las ratas –un roedor que como tal suele ser hoy un frecuente involuntario “vector” de “enfermedades infecciosas”- es notorio que -además de las “ratas silvestres” las cuales prosperan cuando desaparecen sus depredadores naturales como las serpientes; en el caso de Caracas se estima que sus realengas “ratas urbanas” ya pasan de los 50 millones (o sea como diez veces la población humana caraqueña !)….

El especial y revelador caso del Sida

Además de las mencionadas anteriores epidemias virales afines como las del SARS y el MERS, mucho nos puede enseñar también el antes muy sonado caso mundial del SIDA o VIH (ó “síndrome viral de la inmunodeficiencia adquirida”)! En tal sentido, cabe recordar: por cuánto tiempo no se nos tuvo prometiendo “la vacuna o droga milagrosa” -que en verdad nunca llegó !….Porque en verdad –y tal como el anterior caso de “el cáncer”- se trataba también de una afección (o conjunto de afecciones) multi-causal y de estilo de vida ! –aspectos que tenían que ser muy tenidos en cuenta, y tratados en forma pre-condicional ! –como en efecto se ha venido haciendo luego de la progresiva “dilución” del inicial gran furor en torno a dicho síndrome!…De hecho, toda una legión mundial de respetados científicos-algunos de ellos incluso premios Nobel- así como respetados terapeutas, nunca creyó mucho en lo del SIDA como “una mera “avasallante epidemia infecciosa viral” la cual podría remediarse con alguna “vacuna milagrosa”….Y así lo hicieron saber ante un dominante “establecimiento médico-farmacológico mundial” -el cual por mucho tiempo no sólo no les hizo mucho caso, sino que hasta los obstruyó o reprimió !…Entre los integrantes de dicha legión, estuvo un insigne médico colombiano, especializado en medicina interna y tropical, el Dr Roberto Giraldo (fallecido en el 2019, paz y honra a su legado); quien fue parte activa y representativa de dicha red mundial; y quien nos dejó consideraciones categóricas como las siguientes (de su gran obra “Sida y agentes estresantes”): “Hay que ver el Sida como lo que realmente es: Una campana de alerta para una especie en peligro de extinción como es el actual propio ser humano -a causa del grave daño que se le ha infligido al propio ecosistema…El culpar al denominado virus de la inmunodeficiencia humana o VIH de ser el agente causal del Sida, libra de toda culpa a los gobernantes de la sociedad contemporánea, que han estado polucionando irresponsablemente el planeta con agentes tóxicos que estresan a los seres vivos. El hecho de que las personas se expongan a agentes estresantes involuntariamente, por las condiciones de vida a las que son sometidas, o voluntariamente por el estilo de vida,….tiene siempre una responsabilidad social imposible de ser ocultada detrás de un virus…La concepción infecciosa acerca del sida se originó y prevalece en el mundo por presiones económicas, filosóficas, y políticas ejercitadas por instituciones con poder decisorio sobre los asuntos de salud de los habitantes del planeta…La mayoría de los investigadores en lugar de estar libres del prejuicio infeccioso, lo estimulan y lo promocionan. Los medios de comunicación son también fervientes patrocinadores de este prejuicio. Además los programas curriculares de las profesiones de la salud prestan mucho énfasis a la microbiología y a la infectología, y muy poco o ninguno a la toxicología, la ecología y la epidemiología;…de este modo ayudan a perpetuar al prejuicio microbiológico….La peor epidemia que sufre el mundo contemporáneo es la crisis del método científico..Al fin y al cabo, el objetivo de las ciencias es encontrar las leyes de la naturaleza y ponerlas al servicio del ser humano..” Giraldo, en cuanto a la multi-causalidad de fondo de afecciones de proyección mundial como el sida, y proféticamente en cuanto al actual reto del COVID-19, fue aun muy lejos al señalar: “La inseguridad, el crimen, la violencia, las guerras, la insatisfacción social son en la actualidad ya pandemias !…El consumo de cigarrillo (por cierto, éste ha llegado a producir un millón de fallecimientos en China al año –nota del autor), el alcohol, la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, los nitritos, los pegantes y demás drogas y afrodisíacos de la sociedad contemporánea, e incluso la contaminación electromagnética, también pueden tener serios efectos inmuno-supresores”! …Similares opiniones mantuvo en nuestro país el científico (PHD en Botánica), sabio y muy reconocido sanador terapeuta el Dr Keshava Bhat -y “Padre del Naturismo Tropical” a nivel internacional (fallecido en el 2010, paz y honra también a su copioso legado en nuestro país y a nivel mundial). Cabe rescatar del Dr. Bhat, quien fue un incansable reeducador, el siguiente frecuente cumulativo aserto en su prédica: “Cuanto se manifiesta la enfermedad, no estamos sino presenciando un proceso natural: La menguada baja vitalidad de una célula en una primera etapa resulta en la potenciación de las bacterias huéspedes que la depredan patogénicamente, y, subsiguientemente, por “las partículas virales” –como él prefería referirse a “los viruses”-que desde dentro de las mismas bacterias empiezan a depredarlas al tornarse éstas decadentes cuando no tienen mas sustrato de la célula que consumir….En otras palabras, invirtiéndose lo que diría la sabiduría convencional de que “el fuerte pez grande se come al pez chico”…ahora “son los chiquitos los que se comen al débil pez grande!”

El revelador caso de “la peste negra” en la Eurasia del siglo XIV

…Pero es que, además, también históricamente ya ha habido descomunales epidemias internacionales que han diezmado al mundo!….Como fue el caso de la fulminante plaga de “la Muerte Negra”…que asoló a Europa a partir de 1347, con un saldo de cerca de 20 millones de muertos, en apenas un par de años !–seguramente luego de haber asolado a la Asia lejana desde donde procedía ! En relación a este otro prominente caso, que liquidó a un tercio de la población europea de entonces, es interesante recordar a continuación algunos de sus rasgos -que podrían presagiar “camino” para actual amenaza del “coronavirus” -por lo cual “barbas en remojo” pues éste podría ser hoy apenas “la punta de un iceberg mundial” !…A la mencionada devastadora “plaga negra” se le ha caracterizado hoy, técnicamente, como una “peste bubónica” causada por unos letales parásitos transportados en el estomago de una pulga, la cual fue muy atraída por las ratas caseras y los humanos…..Se estima que dicha plaga provino entonces desde las tierras mongoles -éstos entonces rigiendo sobre China en la forma de la Dinastía Yuan, y quizás desde zonas ya bastante sobre-pobladas y que habían estado padeciendo incluso algunas hambrunas, insalubridad, y malas cosechas y epidemias….¿un buen inicial “caldo de cultivo” en lo inmunológico propicio para la gran plaga ?…de cara a su destino final -vía la entonces “ruta de la seda”- hacia una sociedad europea de masas también depauperadas, y reinos aun semi-feudales depredadores; con problemas, pues, similares al lugar de procedencia…en una Europa a donde vino a “reventar en grande”!….Y cabe añadir que los problemas para las zonas diezmadas, no acabaron con la mengua de dicha plaga: luego vendría una natural gran depresión económica, e incluso conflictos o guerras, por la achicada botija, y mas hambrunas,….por varios años más…!….Los “paralelos”, pues, con la actual situación o amenaza del “coronavirus” son de “barbas en remojo” !

..Hoy, con la mayor interconexión en el Planeta en verdad podríamos ver una mucho mayor potenciación en los efectos de diseminación de toda gran plaga,…pero también de sus posibles soluciones !…Si aprendemos de las duras experiencias pasadas como la de la apocalíptica “peste negra” de hace casi 700 años, y si compartimos a tiempo lo remedial positivo hoy al alcance -en la mas intercomunicada humanidad y planeta de la actualidad, podremos superar los nuevos retos !…Es la materia del acápite que sigue.

Líneas de asistencia y terapéutica remedial al alcance

Basándonos en todo lo antes dicho, y a manera de recapitulación:

Si nos tomamos en serio la antes referida definición integral, multidimensional, y preventiva/proactiva sobre la Salud de la OM… esto es: ver la Salud como “un estado completo de bienestar físico mental y social –y no sólo la ausencia de enfermedad” –hoy en día solo cabría explicitarle también a la vital muy en boga dimensión ambiental…. dicha definición ya marca agenda de lo mucho pro-activo y preventivo que podríamos hacer ! …a fin de no quedarnos sólo en una fatalista paranoia o impotencia de “lo mero infeccioso externo que viene inexorablemente avanzando hacia nosotros”, sin que podamos hacer nada -salvo “atrincherarnos” -como la avestruz, ó esperanzarnos en solas ilusorias “soluciones médicas”, de “cuarentenas” ó “milagrosas vacunas”……pero, “sin bajar la guardia” de que, por los hechos a la vista, algo “grande” puede estar creciendo en cuanto a lo del “corona virus” que nos afectará, mas o menos, a todos –y para lo cual habría que estar preparados en todos los frentes !…

–hoy en día solo cabría explicitarle también a la vital muy en boga dimensión ambiental…. ! …a fin de no quedarnos sólo en una fatalista paranoia o impotencia de “lo mero infeccioso externo que viene inexorablemente avanzando hacia nosotros”, sin que podamos hacer nada -salvo “atrincherarnos” -como la avestruz, ó esperanzarnos en solas ilusorias “soluciones médicas”, de “cuarentenas” ó “milagrosas vacunas”……pero, “sin bajar la guardia” de que, por los hechos a la vista, algo “grande” puede estar creciendo en cuanto a lo del “corona virus” que nos afectará, mas o menos, a todos –y para lo cual habría que estar preparados en todos los frentes !… En cuanto a lo anterior, cabe resaltar el especial valor de cultivar un adecuado estado anímico mental y espiritual, de pensamientos positivos siempre !

! ….Y, ciertamente, una higiene escrupulosa preventiva en lo personal y ambiental, en nuestro entorno mas inmediato –tal como ya han indicado muchas recomendaciones.

en nuestro entorno mas inmediato –tal como ya han indicado muchas recomendaciones. En el fondo, y como primero y principal, se trata de mantener de nuestra parte un estilo de vida sano que fortalezca nuestro sistema inmunológico ; incluyendo: i) una alimentación preferiblemente basada en las diversas especies de plantas comestibles (unas 80.000 en total –la mayoría, en disponibles en el prolífico trópico en que vivimos) –y bajar el consumo de proteína o grasa animal –y en particular de animales enfermos o enfermantes ii) una ingesta de agua natural limpia, ó filtrada/depurada , y de aire sano iii) ejercicio físico habitual iv) hábitos de reposo adecuados (sobre todo en los respectivos horarios nocturnos) v) y, una vez mas, siempre con pensamientos o experiencias positivos (no estresantes, ni de violencia; de paz, fraternidad; para lo cual mucho pueden ayudar la oración, técnicas de relajamiento etc) …..(En la Bibliografía al final de este texto, listamos algunos libros y fuentes con recomendaciones muy practicas en la relación a todo lo anterior).

; incluyendo: i) –y bajar el consumo de proteína o grasa animal –y en particular de animales enfermos o enfermantes ii) una , iii) iv) (sobre todo en los respectivos horarios nocturnos) v) y, una vez mas, siempre con …..(En la Bibliografía al final de este texto, listamos algunos libros y fuentes con recomendaciones muy practicas en la relación a todo lo anterior). Si tenemos que ponernos en manos de alguna asistencia médica, procurar entonces la mas genuina calificada, natural y preventiva. También prefiriendo los remedios naturales sobre los químicos (la medicina moderna responsable ya está evolucionando de vuelta a dicho ámbito….al que se refería el padre doctrinal de la medicina el gran Hipócrates !….(en la Bibliografía al final también tenemos varios preventivos y calificados “tips” prácticos sobre ello…).

Por ultimo; y puesto que vivimos en una “civilización” que en lo cotidiano no propicia mucho la natural salud humana, sino lo contrario: un “mal vivir” de crisis de valores y de prioridades trastocadas, si es que hemos de enfermarnos de algo, no olvidemos “el sentido superior de la enfermedad” : “Un llamado” al aprendizaje, la rectificación, o la purificación de nuestras vidas ! ….para que en verdad nos centremos en las prioridades mas trascendentes como seres humanos e hijos de un Dios Creador que siempre querrá lo mejor para nosotros !…Como dijo el gran Juan Pablo II: ”Toda enfermedad, todo sufrimiento, todo dolor, trae aparejada una promesa de sanación, liberación y alegría ” ….Y como dice el dicho, en definitiva: “Hemos siempre de dar lo mejor de nosotros; y dejar lo demás en manos del destino de Dios” !

Si actuamos en las líneas anteriores, ello no garantizará que no nos enfermemos de algo -difícil que no nos pase, en el mundo “al revés” en que nos ha tocado vivir- pero si habrá mas posibilidades de que honremos -para nuestro disfrute y el de todos- la sabia definición integral de la salud de la OMS !…En pro de un mundo mejor, mas sabio, armonioso y sano ! …el cual, tarde o temprano vendrá, de las ruinas o aprendizajes del actual… Con nuestro concurso y la ayuda de Dios …..

….En tal sentido, “el coronavirus” quizás ha venido para quitarnos la vana “corona” de la ceguera, desidia o ignorancia en que hemos vivido (ó mal vivido -y morido)… ….Y en pro de una conducta y estilo de vida mas humilde, sencillo, sabio, sano, fraterno y responsable ! –para un mayor goce y bien de Todos ! Que así pueda ser !

BIBLOGRAFIA o fuentes ulteriores:

-Artículos del autor de este texto, sobre enfermedad y salud; así como el caso chino;…. aparecidos en la web.

-“Enfermar también es Sanar”, libro de Ione Szalay (Maestro en la tradición mística-judaica)

-Del Naturismo Tropical:

* “Guía del Buen Comer: Orientación Alimentaria para una Vida Sana” (de C. Freites , L. Cifre, y F. Bracho…el libro de cocina naturista mas reconocido en Venezuela -y disponible también en inglés y español).

* “Herbolario Tropical: Una Manera Sencilla de Vivir Mejor” (del Dr. K. Bhat… el libro de “remedios naturales” mas reconocido en Venezuela -e idem).

* “Producción Naturista para un Mundo en Crisis. Vuelta al Conuco” (de Bhat, Freites, y Bracho…)

* “El Impacto de los Químicos Sintéticos sobre la Salud y el Ambiente” (de equipo redactor, y múltiples aportes)

* “Salud Enfermedad y Sociedad de Consumo” (de equipo redactor e idem)

…Otros varios títulos de la “Colección Vivir Mejor”.

–“Nuestro Futuro Robado”(de Dra.Theo Colborn y otros autores)

-“Primavera Silenciosa” (de Dra. Rachel Carson)

–“El Estudio de China” (de Dr. T. Collin Campbell y otros)

-”The World An Illustrated History” (The Times, equipo internacional de académicos)

-“Foro Hatillano Publico” del 20-2-20 (…de servicio y orientación; con los aportes de panel de Dra. Flor Pujol, Ing. Arnoldo Gabaldón, y el suscrito, así como de audiencia muy interactiva).