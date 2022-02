José Rojas/DLA.-Los Miembros de la Cooperativa la Once: Josefina Azuaje, Ramon Moreno, Eizabeth Torrealba, Maryolery Azuaje, Elizabeth Jaime, Lorena Barreto Y Luz Flores, este viernes ofrecieron una rueda de prensa para aclarar algunas informaciones suscitadas en las redes sociales no ajustadas a la realidad que están padeciendo.

Luz Flores dio la bienvenida y las gracias a los medios por atender el llamado solicitando un minuto de silencio ante la guerra Ucrania-Rusia. Especifico que el motivo de esta convocatoria es para alertar sobre nuevas medidas de presión por parte del litigante de los terrenos que ellos ocupan desde hace 26, años.

Esto motivado al vencimiento del plazo dado por los tribunales de 30 días, para el respectivo cese de las actividades en estas instalaciones, por lo que deberían entregar dicho inmueble.

Ante esta situación de incertidumbre una de las peticiones de las 159 familias que dependen de las actividades comerciales que allí realizan es la solicitud publica al Gobernador del estado Gerardo Márquez a que haga realidad su palabra de intervenir a favor de estas familias en este problema de orden legal, e igualmente hacen el llamado a la Alcaldesa del municipio Valera Angie Quintana a no dejarlos solos en esta lucha por sus derechos laborales.

Expresaron “Queremos que el gobernador venga y observe nuestras instalaciones que nos visite”.

También agradecieron a los concejales del municipio Valera por el apoyo brindando hasta los momentos. Manifestaron su temor de ser objetos de un cierre por parte del Ciudadano, Regulo Valecillos, dueño del terreno que ocupan en la AV 11 de manera forzosa. “De llegar a esto extremos nos tocaría oponer resistencia hechos que no queremos”.

Aclararon los integrantes de la Cooperativa La Once que la orden de desalojo emanada proviene del Juzgado Superior Tercero y no del TSJ, como se ha hecho ven en algunas redes sociales. La Cooperativa La Once busca soluciones pacificas, por lo que esperan la repuesta del Gobernador para la solución del ganar- ganar.

Especificaron que el vencimiento de los 30 días es para entregar los evaluos tanto de la Alcaldía, como de la parte litigante y cooperativa el cual ellos ya lo tienen. Haciendo hincapié en qué “Queremos comprar pero con un justo precio por cuanto el que nos pide el Sr. Regulo Valecillos, es exorbitante 2.700.000$ (Dos Mil Setecientos millones de Dólares).

Negociación Justa

Queremos dejar claro que nosotros como cooperativa no nos hemos negado a comprar ni a negociar pero en condiciones justas, y quien no muestra voluntad para resolver este conflicto es el Dueño, por ello recurrimos a la Alcaldía, Gobernación del estado, como entes garantes de los derechos del pueblo en este caso de las 159 familias que se ganan el sustento con las ventas, acá en este lugar, indico Lorena Barreto.

A la pregunta de si aceptarían una posible reubicación se mostraron en desacuerdo, ya que ellos están establecidos como pequeños comerciantes y emprendedores, hemos creado empleos y prestamos un servicio a la colectividad valerana, no queremos regresar al desorden buhoneril, sino ayudar a ordenar la economía local.

Finalizaron los antes nombrados reiterando su llamado al Gobernador, Concejales, y Alcaldesa a servir de puentes mediadores para que sean preservados los derechos laborales ante una posible arremetida legal por parte del dueño.” Que a todas nuestras propuestas le pone frenos, lo que indica que no quiere negociar este terreno, solo busca su propias ganancias sin importarle los demás”

