Eduardo Viloria/DLA

Casi nadie sabe explicar porque una parte del Cementerio de Betijoque, situado en la parte sur del camposanto local es una pequeña montaña con grandes árboles, que al parecer está dispuesta a limpiar la actual administración municipal, que ha dado los primeros pasos, arrancando la primera maleza y arbustos, sin embargo, los arboles grandes están de pie todavía, lo que convierte el lugar donde reposan difuntos de esta población con sus tumbas en completo abandono, no precisamente de las autoridades, sino que en esto tienen mucho que ver los familiares de los que descansan el sueño eterno en el lugar, abandonados, existiendo algunas tumbas donde no hay recordatorio ni en la fecha en que falleció, recordatorio por lo tanto, que no llega ni el día de su fallecimiento, ni el de los fieles difuntos, aunque sea para realizar una limpieza a la tumba y su pequeño alrededor, lleno de maleza de todo tipo.

La semana pasada hubo limpieza del cementerio de Betijoque, los trabajadores de la Alcaldía, se adentraron un poco a la pequeña montaña del lado sur, sin embargo no profundizaron la limpieza del lugar, no conociéndose los motivos que los llevó a paralizar los trabajos.

La pequeña montaña

Estuvimos en el lado sur del Cementerio de Betijoque, donde se observa que hubo construcción de tumbas a la manera de paredes de ladrillos, donde eran colocados los fallecidos en dos filas, tumbas que hasta la identificación de los inhumados no existe.

En similares condiciones existen tumbas en el lugar con total identificación unas y otras, con lujosas imágenes de mármol y yeso en buenas condiciones, pero sin identificación del sepultado en el lugar, pues son tumbas de fallecidos, que según lo que se observa y se puede deducir, fueron abandonados por sus familiares, que no volvieron más nunca por el lugar, donde reposan sus deudos, el sueño eterno.

Señalamos esto, porque se observan tumbas de reconocidas familias rangelianas, que residen en el poblado cuna de Santos y Sabios, que a lo que se ve se olvidaron por siempre de sus deudos, que reposan el sueño eterno en el Cementerio de Betijoque.

Hace falta en el Cementerio de Betijoque, realizar un censo de los fallecidos, lugar donde descansan y si es preciso, cobrar un pequeña impuesto que permita recuperar el Cementerio que está en abandono casi total, no solo por la hierba arboles y maleza que crece, sino que las barda perimetral del mismo, está en total abandono y a punto de seguirse cayendo, ante la desatención de las autoridades municipales, no de las actuales, sino de todas las que han pasado por la administración local que han practicado el “dejar hacer dejar pasar” con el problema que se ha ido agravando en este Cementerio, convertido en camino de libre transitabilidad, de un sector a otro de los desarrollos habitacionales cercanos al mismo.