Por: José Rojas

«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón» Hechos 26:14

Abran sus Biblias y vayan al Hechos 9:4-5, el cual es el reporte original de Lucas del encuentro de Pablo con Jesús en camino de Damasco. ¿Ves alguna diferencia? Yo me sorprendí al encontrar que el proverbio Griego, “Es difícil patear contra los aguijones” no estaba incluido. Ahora ve a Hechos 22:8-9, en el cual Pablo cuenta de nuevo la historia a los judíos en Jerusalén — notaras que también está ausente (“Caí al piso y escuche una voz diciendo, “¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persiguieron?” “¿Quién eres, Señor?” Pregunte “Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tu estas persiguiendo” Respondió”)

Así que, ¿Que significa el proverbio Griego/Latín “Es difícil patear contra los aguijones”? La historia nos dice que un “aguijón” era un palo con una pieza de metal en la punta que era usada para forzar a los bueyes a realizar sus tareas. Si un buey se volvía terco, patearía hacia atrás contra la punta afilada de metal, causándole dolor. El entendimiento general aceptable de este proverbio es la inutilidad de la rebelión contra el poder de autoridad.

La Biblia nos dice que no hay gobernantes o autoridades exceptuando aquellas que el Señor ha establecido (Colosenses 1:16, “porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él”).

Así que .Dónde nos coloca esto cuando nos referimos a nuestro sentido de responsabilidad social, individual en el área del trabajo, escuela, gobierno. En Mateo 22, los Fariseos trajeron una pregunta similar a Jesús sobre si los impuestos deberían pagarse o no. Jesús pidió una moneda, versículos 20-21, “…Entonces les preguntó: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.” En otras palabras, sigue las leyes en la tierra donde vivas (mientras que las mismas no hagan conflicto con las instrucciones Bíblicas), pero alaba y sirve solo a Dios y a Su propósito.

¿Te sientes alguna vez como si estuvieras “pateando los aguijones”? ¿Estás en una “rebelión inútil contra el poder autoritario”? Una nota interesante: los aguijones no eran típicamente utilizados en bueyes jóvenes porque estos se lastimarían seriamente al golpearlos continuamente. Eran usados en más bueyes más viejos y experimentados que habían encontrado “inutilidad” y aprendido la lección. ¿Hay una lección para ti aquí?

Fuente : Liga del Testamento

joserojastrejo68@gmail.com

.