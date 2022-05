José Rojas

“Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: «Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta; así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida; sólo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: “No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador; y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo.” (Hechos 27:21-14)

La mayoría de nosotros realmente no nos gusta la gente que dice, «te lo dije». Estoy seguro de que los marineros no eran diferentes, especialmente porque no sólo eran sus vidas en grave peligro, sino que también había sufrido tantas penurias. Hay dos cosas que hizo el comentario de Pablo un poco más tolerable, en primer lugar que esperó mucho tiempo antes de decir nada, y en segundo lugar, ofreció esperanza y estímulo con su amonestación.

Recuerdo que en una oportunidad mi nieta llegó a casa de la escuela con gran vergüenza, motivo de haber obtenido una puntuación baja en una tarea. A los pocos minutos tuve la ocasión de reconocer que era el mismo problema que hemos estado trabajando durante meses. Le di mi versión de «Te lo dije». Le pregunté, «¿Te acuerdas de lo que hablamos? Así es, es muy importante para leer o escuchar con mucha atención todas las instrucciones antes de empezar la tarea.»

Entonces le alenté diciendo: «Tú eres una niña muy inteligente y cuando te concentras, tus notas mejoran. Ahora vamos a hacer esta tarea más porque estoy seguro de que sabes todas las respuestas correctas.» Eso puso una sonrisa en su rostro. «Te lo dije» siempre va mejor con un poco de aliento.

Mediante el uso de dar ánimo, confianza y la esperanza una vez restaurada, a la inversa del error y la responsabilidad de confirmar. Sin aliento el «te lo dije» no sirve para nada.

¿Cuándo fue la última vez que ibas en contra de un consejo muy bueno y tu decisión resultó equivocada. ¿Crees soportar una ronda de «te lo dije»? Esas cuatro palabras pueden ser muy humillantes, pero a menudo es justo lo que necesitamos escuchar cuando no prestamos atención a los sanos consejos.

Fuente. Liga del testamento

