El titulo de hoy es tomado de un libro devocional que leí hace poco “Vida en Familia””. «Sujétalos fuerte, mientras los dejas ir», embotella todo lo que quisiera que los padres de hijos adolescentes hagan con ellos.

Más de uno se preguntará: ¿Sujetarlos fuerte? ¿Por qué? ¡Eso no es lo que quieren los hijos! Cierto, pero, eso es lo que necesitan, como padres debemos tomarlo muy en serio.

Miles de adolescentes perecen ante las presiones de esta etapa de la vida, y la gran mayoría frente a nuestros ojos, comiendo en la misma mesa, viviendo en la misma casa.

Imagine a sus hijos adolescentes parados con los ojos vendados en una habitación donde hay varias trampas en las cuales pueden caer y aunque tienen una venda en sus ojos, parece que tienen tapones en los oídos, ya que no quieren escuchar, piensan que pueden caminar sin caer en las trampas; con razón el sabio Salomón dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho… Proverbios 22:15

Hay dos trampas peligrosas en que caen la mayoría de los adolescentes ¡como protegerlos de ellas?

La presión del grupo. Trampa muy peligrosa en la adolescencia, a menudo puede enfocarse en la comparación de lo que uno tiene con lo que tienen los demás, marca de ropa, tipo de celular que usa, la zona en que vive, el auto que manejan sus padres. Por lo general, la influencia que tiene el grupo de amigos o compañeros sobre las decisiones que toman los adolescentes es muy grande y difícil de sobrellevar. En el libro de los Proverbios (La Biblia), encontramos lo siguiente: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado”. Como padres tenemos que saber que los amigos de nuestros hijos, juegan un papel crucial en la clase de personas en las que ellos se convertirán.

¿Qué podemos hacer? La mejor defensa en contra de la presión negativa de grupo, es una relación llena de amor entre usted y su hijo.

He aquí algunos consejos tomados de “Vida en familia”

Nunca subestime el poder de la presión de grupo sobre la vida de sus hijos.

Nunca dé por sentado que su habilidad para discernir la verdad es mayor que la habilidad de su hijo para engañarlo.

Nunca suponga que la familia de los amigos tienen los mismos estándares que usted tiene.

Enseñe a su hijo el valor de permanecer solo, a no consentir cuando los amigos lo quieren involucrar en situaciones negativas para su vida. Proverbios 1:10 (la Biblia)

La inmoralidad sexual. Como padres debemos saber que la información que los adolescentes conocen sobre el sexo generalmente es inmoral y en muchos casos, escandalosa y que la presión en ésta área, tiene el potencial de afectar y marcar sus vidas para siempre.

Como padres debemos ser capaces de enseñar a los hijos, el valor de la moralidad y la pureza.

He aquí algunas advertencias:

Si como padres no protegemos la inocencia de nuestros hijos, nadie lo hará. Si no enseñamos a nuestros hijos sobre sexo, el mundo lo hará. El hecho de que nuestros hijos hayan tomado buenas decisiones hasta ahora, no garantiza que seguirán firmes. La presión es inclemente. Debemos involucrarnos de manera íntima, firme y amorosa en la vida de nuestros hijos, de manera que perciban un interés genuino en sus vidas.

Sus hijos, ¿conocen sus límites en ésta área de sus vidas? (Proverbios 5:5,8)

¿Recuerda la frase al comenzar este artículo? «Sujétalos fuerte, mientras los dejas ir.” Lo hermoso de sujetar a nuestros hijos es que nos mantienen cerca de ellos. Lo bueno de “mientras” es que seguimos sujetándolos hasta que salen de nuestro hogar o se independizan un poco para seguir sus vidas, sus carreras.

¿Se aplica esto a usted? ¿En qué medida está comprometido con su hijo/a adolescente? ¿Conoce a sus amigos? ¿De qué manera está protegiéndolos de que no caigan en las trampas de la adolescencia? Si los está sujetando en este tiempo, no los suelte, si no lo está haciendo, vaya y tómelos fuerte, pero con ternura, eso hará la diferencia en la relación. Hágalo. Dios le bendiga ricamente.

Fuente BBN