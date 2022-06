Por: José Rojas

El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y, después de orar, le impuso las manos y lo sanó. (Hechos 28: 7-8)

Tome la primera frase del pasaje de hoy: » Su padre estaba enfermo en cama, enfermo de fiebre y de disentería» Alto ahí: antes de que Pablo llegara, antes de la oración, antes de la imposición de manos, y antes de la curación. Publio estaba pensando, cuando llamó a Pablo. ¿Cree usted que la fe del padre de Publio estaba tan fuerte que lo curó? ¿Cree usted que él era un creyente y había eliminado toda duda? Por supuesto que no! Padre de Publio estaba curado porque Dios, en su soberanía divina lo sanó. Así de simple.

Entonces, ¿cuál es nuestro papel en la curación, puede pedir? En mi opinión, todo lo que necesitamos es la fe y la fe suficiente para intentarlo. Sin embargo, eso es precisamente por lo que en la iglesia hoy en día no hay más curaciones: no intentarlo, no pedimos.

Ciertamente cuando hay dolor en nuestro organismo o cuando alguno de los parientes se sienten enfermos, nos preocupa ¿que le doy para sanarle, hago una cita con el médico, o poner las manos sobre el o ella? , La repuesta es todo lo anterior es valedero, pero el verdadero problema es que la mayoría de nosotros no consideramos pidiendo al Señor la curación sino en los casos más graves, cuando todo lo demás ha fallado. La mayoría de nosotros tenemos más fe en los brebarajes que en el Creador del Universo.

En el pasaje de hoy, cuando Pablo entró a ver al padre de Publio, no llevo mescla alguna, especial de hierbas medicinales para curar la fiebre y la disentería. Él trajo a Jesús, el remedio para todo.

No se desecha la importancia en la moderna y alternativas medicinales de hoy día. Dios nos ha dado a los médicos y fármacos,medicamentos, para curar nuestras enfermedades.

El único problema es cuando dejamos a Dios fuera de nuestra necesidad de sanación. En otras palabras, en lugar de buscarle a El primero, lo buscamos a Él, como un último recurso. ¿Cuál es su primera reacción a la enfermedad: llamar al médico o invocan al Señor? En Mateo 17:20, Jesús nos dice que realmente no necesita mucha fe / creencia. Incluso «fe tan pequeña como un grano de mostaza» es suficiente, para recuperarse, a veces todo lo que necesitamos es la fe suficiente como para preguntar.

