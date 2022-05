Por: José Rojas

Tomen en cuenta estas palabras que podrán ayudarle a mejorar su calidad de vida espiritual, y le aconsejo reflexionemos sobre ellas.

1- Eclesiastés 8:06 nos dice: «Porque hay un tiempo adecuado y el procedimiento para todas las cosas, a pesar de la miseria de un hombre pesa sobre él.» Este versículo, básicamente, dice que hay una manera correcta (tanto en el tiempo y el procedimiento), y una manera incorrecta de hacer casi todo. Y si usted elige el camino equivocado, cuidado con la miseria.

2- Hacer caso omiso de la experiencia. Algunos de nuestros mejores consejos no proviene de los expertos, sino más bien de las personas que han «estado allí y hecho eso.» La escuela de los golpes duros es el que no todos necesitan asistir si prestamos atención.

3- Estar impacientes. Proverbios 14:29 nos dice: «Un hombre paciente tiene una gran comprensión, sino un hombre de genio [o un hombre que toma decisiones rápidas] Muestra la locura.»

4- Seguir a la mayoría. El hecho de que la mayoría de gente está de acuerdo en no hacer lo correcto. Si queremos hacer un montón de malas decisiones todo lo que necesitamos hacer es seguir a la mayoría. En su lugar nuestro primer pensamiento debe ser siempre, «¿Qué dice Dios acerca de esto?»

5- Dar prioridad a la comodidad. Salmos 17:14, «Con tus tesoros les has llenado el vientre, sus hijos han tenido abundancia, y hasta ha sobrado para sus descendientes.» Parece que todos tenemos un agujero del tamaño de Dios en nosotros que tratamos de llenar con cosas, pero extrañamente aún se siente vacío. El Señor es el único que nos puede llenar, consolarnos, y acallar el hambre.

6- Justificar la decisión. Es muy interesante la forma en que siempre se puede encontrar la razón de uno (o una señal de «arriba») para hacer lo que queremos hacer – a pesar de todas los anteriores «signos», consejos, y de sentido común que hemos tenido en contra de ella.

7- Capturados por el viento. El pecado es como una suave brisa, sopla suavemente al principio, atrayendo a hacernos creer que no pasa nada y nadie se enterará, pero antes de mucho tiempo que la suave brisa tan dulce y fácil al principio, se convierte en un viento de fuerza de un huracán. Todos somos susceptibles, no importa cuán santo pensamos que somos.

Todos hemos tomado malas decisiones en algún momento de nuestras vidas. He tenido muchas veces cuando no he tenido lo que merecía, y otros en los que parecía la consecuencia mucho más grave que la ofensa. Al mirar hacia atrás en algunos de mis más grandes errores que se pueden rastrear a (o sus raíces en) uno de estos siete «Fórmulas para el desastre.» En Filipenses 3:12 Pablo nos dice, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí». Creo que Pablo se dio cuenta de que nunca iba a hacer las cosas bien, mientras que en esta tierra (que aún se cometen errores), pero eso no le impidió intentar porque sabía la recompensa final.

¿Ha perdido de vista la línea de de su meta? ¿Los problemas que le agobian? ¿Se encuentra usted en los mismos errores una y otra vez, preguntándose si alguna vez ha sido descalificado para el premio? ¡Ánimo!, porque ninguno de nosotros puede ganar el don de la vida eterna. Todos merecemos la muerte. Sin embargo, Jesús pagó el precio de una vez por todas, así que no importa cuántas veces erremos, Jesús está de pie tocando la puerta de su casa como pago por mis pecados cuando pongo mi fe y mi confianza en él. Él es digno, yo no – soy un ser humano. ¿Va a pedir su perdón y su vida hoy? Nunca es demasiado tarde. Ningún pecado es demasiado grande. Ore ahora.

Fuente. Liga del Testamento

Joserojastrejo68@gmail.com