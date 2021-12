…Con toda humildad, con muchas lágrimas..(.Hechos 20:19). Con mucha frecuencia vemos en la televisión a un evangelista predicando sobre las virtudes de la humildad, impecablemente vestido con su traje hecho a la medida, todo pagado con las contribuciones de sus seguidores. No hay nada malo con las cosas bonitas y los beneficios del éxito, pero necesitamos ser cuidadosos con nuestra apariencia y acciones para no crear conflicto entre nuestras palabras y el mensaje de Jesucristo.

Recientemente, el inversionista billonario Warren Buffet (de Berkshire Hathaway) presentó una oferta para re-asegurar ochocientos billones en bonos municipales. El Sr. Buffet hizo bien claras sus intenciones cuando dijo, “No presento esto como un acto de caridad que me asegure la entrada. El objetivo es hacer dinero”. Aunque algunos le atribuirán motivaciones altruistas al resultado, El Sr. Buffet está muy claro que su acción no estaba dirigida a ayudar a la compañía de seguros que estaba en problemas, tenía una meta sencilla, hacer dinero oportunamente. No había conflicto entre sus palabras y sus acciones. Aunque algunos de ustedes no aprecien su planteamiento frontal, es la verdad, no hay mentiras mezcladas.

En nuestro pasaje de hoy, Pablo está recordando a los ancianos en Éfeso que él no tiene una agenda oculta cuando les habla, ni ahora ni en el pasado; ni tiene ni ha tenido nunca ningún motivo financiero o ulterior. De hecho, se mantuvo a sí mismo todo el tiempo como constructor de carpas. Su único propósito ha sido servir “al Señor con gran humildad y con lágrimas”. Humildad, porque llegó a ellos sólo con Jesucristo, y lágrimas porque el Espíritu Santo abrió su corazón de pastor a las necesidades de su pueblo. Las acciones de Pablo y sus palabras por lo tanto, coincidían perfectamente con su humilde servicio al Señor. Honestamente, sin mentiras, y la verdad, que es tan refrescante y digna de respeto.

¿Estás teniendo problemas para involucrarte en el ministerio? Quizás estés más preocupado con lo que no quieres hacer más que con lo que debes hacer. El servicio Cristiano no se hace por la posición, responsabilidades o respeto de los compañeros, sino para servir humildemente a la gente del Señor, uno cada vez, generalmente sin bombos o reconocimientos. ¿Buscas una recompensa terrenal o una celestial? ¿Cómo necesitas cambiar tu enfoque hacia el ministerio?

Fuente: Liga del Testamento

José Rojas

