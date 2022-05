Este primero de mayo del 2022, conmemorando la gesta histórica y heroica de los mártires de Chicago. Sindicalistas ejecutados en Estados Unidos, quienes participaban en una lucha por la obtención de jornadas laborales de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el primeo de mayo de 1886, siendo su punto más álgido el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de ese momento se conmemora como jornada reivindicativa de los derechos laborales en todo el mundo.

Lo anterior, son palabras del dirigente político Luis Nieto, en el marco de la reciente celebración del Día Internacional de Trabajador, quien puntualiza que en Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración en su lugar se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre, realizando un desfile, organizado por la Noble Orden de los caballeros del trabajo. El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha reforzara el movimiento socialista en los Estados Unidos.

Sueldos y salarios

Mientras que en nuestro país – recuerda – esta fecha era propicia para la celebración y petición de las reivindicaciones para los diferentes sectores laborales, quienes participan en marchas y desfiles. Hoy no se puede hablar de celebración, todo lo contrario, es una fecha donde se plantean nuevos actos de luchas, justas luchas reivindicativas y exigencias al gobierno de Nicolás Maduro.

A pesar de nombrarse o proclamarse presidente obrerista – acota – no podemos decir que hay una gestión donde se valoren a los trabajadores, los sueldos y salarios que hoy día detentan nuestros trabajadores, no son los más justo, con una situación político social, laboral, económico, critica donde no han habido las políticas más acertadas para con los trabajadores y el pueblo en general.

Producción e inversión

El actual gobierno – exige – debe elaborar un plan de gobierno, donde se dé premisa, se valore, se asuman responsabilidades con los trabajadores venezolanos. Debe implementarse primeramente, un plan de producción, inversión, construcción que genere fuentes de empleo e incentiven a los trabajadores. Que cada vez que se aumente el sueldo, esté no se vuelva sal y agua, porque todo aumenta.

En los actuales momentos – ratifica – los trabajadores lo que obtienen es para sobrevivir, el actual sueldo no llena las expectativas de nuestros días, de las necesidades que hay. Debe crearse un compromiso real y concreto para con los trabajadores, donde se den condiciones para salud, vivienda, transporte, educación, capacitación, distracción, etc. De allí, que no se puede hablar de celebración, por las circunstancias, situación crítica de los trabajadores. Las diferentes áreas de trabajo se encuentran muy mal: el campo, construcción, industrial, petrolera, ganadera.

Unidad y organización

También debemos recordar – precisó – aquellos dirigentes obreros que se encuentran presos, por exigir y luchar por las reivindicaciones justas que requieren, por las denuncias contra la corrupción, denuncias laborales. Por expresar sus inquietudes y su inconformismo con la actual situación y la falta hacia los derechos laborales.

Es necesaria la unidad y organización de los diferentes gremios laborales, obreros – dijo para concluir Luis Nieto – para organizar y agigantar la lucha por el respeto y las reivindicaciones que se requieren en estos tiempos, por la libertad de los dirigentes obreros presos, salir adelante y construir una autentica fuerza laboral, que encause cambios dentro de Venezuela.

Douglas Abreu / CNP 21627

@douglasabreub

