Luis Manuel González, en nombre de los concejales del denominado bloque democrático, manifestó el deseo de trabajar por la ciudad de las Siete Colinas para lograr tener una urbe con una mejor calidad de vida y confort ciudadano en sus calles y comunidades.

”Se han alcanzado algunos objetivos a favor de las colectividades organizadas, y hemos hecho propósito nuestro cumplir con las ofertas electorales y el compromiso como concejales en la defensa de la ciudad.”

No obstante, preocupa al concejal González, las infinitas carencias que tienen como cuerpo edilicio para llevar a cabo un eficiente trabajo y brindar un mejor servicio al pueblo de Valera, mencionando que ellos como regidores no cuentan con computadoras, papelería, aires acondicionados, medios de transporte, mucho menos una oficina adecuada a la estatura de un representante del pueblo. “Basta con decirte que existe una sola impresora para todo el funcionamiento municipal”.

Aseveró que los concejales de la oposición democrática han hecho del conocimiento al presidente de la Cámara Municipal e igual a la alcaldesa del municipio a fin de que designen o “acordemos una partida presupuestaria para poder hacer la compra de los equipos de trabajo, para los concejales. Entendemos que existen escasos recursos, pero es necesario unificar esfuerzos para garantizar la funcionabilidad instrumental de la Cámara del Concejo Municipal de Valera”.

También refirió el concejal González que no solo esta situación irregular de la falta de recursos afecta a los concejales sino que también ha ocasionado molestias en el desempeño laboral de los empleados de la municipalidad ante el desajuste salarial que existe, “lo que ha creado un cierto malestar en los empleados y jubilados, quienes no pueden cumplir a cabalidad con su labor diaria, justamente porque no tienen un mejor incentivo para cubrir por ejemplo el costo de los pasajes”.

Desempolvan artículo 95

Informó que ante esta situación, sin negar la poca capacidad presupuestaria que posee la Alcaldía valerana, se han dado a la tarea de desempolvar el artículo 95 aparte 11, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que textualmente indica. Cita el concejal “Aprobar la escala de remuneraciones de empleados y obreros al servicio del municipio, y la de los altos funcionarios, de conformidad con las condiciones y límites establecidos en la legislación que regula sus asignaciones.” Señaló que la nómina actual de esta dependencia pública consta de 1.400 empelados de los cuales 94 forman parte del poder legislativo.

Todo este trabajo lo realizamos en aras de mejorar las condiciones laborales de todos, un concejal devenga un salario de veintiocho con cuarenta y ocho bolívares (28,48 Bs) mensuales, aunado ello tenemos información que algunos directores de la Alcaldía devengan un salario por encima de los ciento cincuenta bolívares (150Bs), lo que todas luces es incongruente con la regulación y normativa municipal.

Ante estas situaciones aquí enunciadas – dijo el concejal- hago el llamado a la buena voluntad que sé que existe, tanto en poder ejecutivo como en el legislativo con mayoría del Psuv, a buscar de manera consensuada soluciones a esta problemática, ya que es mejor prevenir que lamentar.

José Rojas

