En la opinión del concejal del municipio Escuque, Néstor Rives, la metodología para la asignación de recursos por parte del Consejo Federal de Gobierno (CFG) y del Fondo de Compensación Interterritorial publicada en Gaceta Oficial N°6.617 del 24/02/2021 atenta contra el principio de descentralización, y de priorización de necesidades de los municipios.

“Si bien es cierto que La Ley de Consejo Federal exije la creación de un Fideicomiso para la carga de los proyectos, en la nueva metodología se le solicita que los municipios deben contar con más del 70% de la cuota asignada, para procesar el desembolso. Esto beneficia a los municipios que tienen una elevada recaudación y desfavorece aquellos como en el caso de Escuque tienen déficit presupuestario y niveles bajos de recaudación por otro lado mantienen cargar solo un máximo de dos proyectos bi mensuales con un tiempo máximo de ejecución de 2 meses por cada uno”.

Rives explica que solo se pueden atender pequeñas necesidades. “Pañitos de agua caliente, la verdad es que en el caso de Escuque donde necesitamos atender la reactivación del sistema de Bombeo de la Palma y la red de distribución para llevar el vital líquido a las comunidades como Sábana Libre que tienen más de 6 meses sin este servicio; la Metodología nos imposibilita porque la asignación de los recursos solo contempla hasta un máximo de 10.000$”.

Eledil local explica que les están aplicando la ley del embudo, lo ancho solo se queda en la región central, mientras que las regiones, las alcaldías están prácticamente en la indigencia. “Hacemos un llamado a los Diputados de la AN para que atiendan esta materia y dispongan de una metodología acertada , adecuada a la realidad fiscal del municipio. No conforme con esto los proyectos no tienen fecha de aprobación, son sometidos a una especie de concurso para poder ser aprobados”, manifestó.

_____________________________________

Por: Alexander González



IG: @AlexGonzalezDigital

Foto: Archivo Digital DLA