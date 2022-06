Gabriel Montenegro.

El equipo del beisbol Guerreros de Trujillo cumplió con creces las defensa de los grandes colores regionales en el recién finalizado Torneo Top 6 categoría Sub 23, de la Liga Venezolana de Prospectos.

Este evento se jugó en el estadio ‘Víctor Davalillo» de Cabimas, donde nuestra gloriosa divisa obtuvo un más que meritorio tercer lugar, eliminando a potencias consolidadas como Indios de Yaracuy, Capitanes de Caracas, Eleguá de Miranda y perdiendo un juegazo de 1x 0 con el posterior equipo campeón Petroleros de Cabimas cuando los nuestros buscaban pasar a la gran final.

Una estructura de gente valiosa

Todo el mérito por supuesto es para esos atletas ( peloteros y técnicos) quienes con sacrificio y a pesar de las múltiples adversidades carencias y falta de una logística acorde, pusieron en alto el nombre deportivo de nuestro estado Trujillo..

Digno también es reconocer, la labor del personal técnico encabezado por los Profesores Elbis Africano, mánager, José Trejo y Sabatino Marino como asistentes valiosos, además del personal directivo y administrativo encabezado por Johan Vielma como delegado principal, Hugo Linares sub-delegado, la presidente de esta organización, licenciada Pierángela Iglio , todos baluartes en el logro alcanzado en este efectivo renacer de nuestra pelota caliente.

Los directivos de Guerreros, agradecen también el respaldo del personal del Indet con su presidente Jesús «Trompo» González, además de Gabriel González Jefe del departamento de Alto Rendimiento, la Gobernación del estado, de la mano del mayor (r) Gerardo Márquez.. y exhortan a una mesa de trabajo en conjunto en pro de nuestro Béisbol.

La idea, una vez cumplido este es trabajo inicial, es tramitar todo el apoyo logístico que amerita un evento de esta magnitud..

Los muchachos le pusieron corazón

Cabe destacar también, la excelente actuación de todo el elenco de Guerreros de Trujillo, donde todos los peloteros hicieron su trabajo.

Eduard Paredes, de la dinastía del «Ovejo» Paredes y el grandeliga «Chalanero», se erigió como el mejor lanzador del campeonato; Bitzael Cáceres dictó cátedra como el campeón catcher o receptor, mientras destacaron desde la lomita de pitcheo Juan Duarte, Carlos Herrera, Maikol Matheus, Orlando Becerra, Enmanuel Finol y Franyer Peña.

Pero si ellos destacaron, también la ofensiva puso su grano de arena con un Alfredo Hernández que bateó muchísimo y el corolario de Alejandro Durán, quién con su experiencia dio el emocionante batazo decisivo con el cual Guerreros dejo en el campo a Capitanes de Caracas 5×4 en la ronda semifinal.

Defensiva de lujo

La defensa fue otro de los puntos a resaltar, descollando Jesús Caracas con atrapadas de lujo en el outfilder, al igual que Kelvin Virguez, Anyelo Linares, Carlos Morales, David Galíndez Junior, Jesús Labarca, Jainer Godoy, Henry Paredes y Greison Ortegano

Del resto del equipo no pide Is pasar desapercibido a Freinyer Briceño quien estuvo lesionado pero al igual sumó su valiosa ayuda, José Materano, quién no pudo lanzar y los refuerzos de Damilson Nava Yadier Cepeda y Andrés Dorantes.

Sin mezquindad gran actuación y la garantía de que en Trujillo no solo renace el béisbol, sino el actual material humano e excelente. Bravo por Guerreros que le puso corazón por Trujillo.