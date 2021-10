Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- Nuevamente los boconeses tendrán la oportunidad de adquirir

productos agrícolas frescos y a muy bajos precios, gracias a la buena voluntad de los productores de Miraflores, Parroquia General Ribas (Las Mesitas), según lo explica detalladamente Erasmo Quintero oriundo de esta pujante comunidad que llena de fe trabaja con una inigualable laboriosidad y que orgullosamente es el vocero autorizado para suministrar la información, ya que forma parte del comité organizador de las ferias de hortalizas que comienza desde este viernes 8 y se extenderá hasta el domingo 10 en horas del mediodía.

Esta feria al igual que la anterior, se realizará en jurisdicción de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y a beneficio de la construcción del Santuario Menor Beato Dr. José Gregorio Hernández en Miraflores de la Parroquia General Ribas (Las Mesitas). Este propósito está movido por la fuerza y la fe de la comunidad de Miraflores y gracias al apoyo del padre Luis Felipe Torres Arcipreste de la Zona Pastoral San Alejo de Boconó, quien está respaldando la propuesta que hicimos desde nuestra comunidad y entre todos hemos armado esta segunda feria de productos agrícolas y frescos, donde las personas que asistan podrán adquirir a precios solidarios entre otros rubros que se expenderán: papas, apio, zanahoria, calabacín, pimentón, ajo, repollo, cebolla redonda (pequeña y grande), cebolla de rama, higos, ajÍ picante, manzanilla, fresas. Para sábado y domingo nos llega: variedad de cilantro, ajo porro, acelga y variedad de aliños verdes; entre otros de los productos frescos que expenderemos durante los tres días que permaneceremos con la feria de hortalizas.

Esta vez y como en la oportunidad anterior, para que no haya impedimentos de ninguna índole, les agradecemos a los consumidores que aparte de acatar las normas de bioseguridad, estaremos contando con punto de venta, pago móvil, también se recibirá efectivo y divisas.

Nuestra noble causa

Explica Erasmo Quintero, que como en la feria anterior los productos se agotaron muy rápidamente, esta vez expenderán más cantidad de nuestros productos y se recalca que no se harán ventas al mayor, para evitar el bachaqueo de los vivos que no faltan y que nosotros no podemos incentivar vendiéndoles a bajos precios para que ellos expendan colocando precios a su antojo. Con nuestra noble causa, también buscamos es favorecer al público consumidor.

