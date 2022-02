A través de un comunicado de prensa, padres y representantes del Liceo “Emiro Fuenmayor” de Betijoque denunciaron las precarias condiciones en la que se encuentra la institución educativa de 65 años de trayectoria.

“Es lamentable como esta gran institución educativa a sus 65 años de historia se encuentre abandonada, en los últimos meses ha venido decayendo por un barranco. Los actuales directivos se sienten de manos atadas ya que han buscado ayuda por todos los antes entes gubernamentales y no ha habido forma que ayuden este prestigioso liceo apodado: ‘el liceo del terror’. La Zona Educativa brilla por su ausencia y ellos están al tanto de estás necesidades”, reza parte del comunicado que hicieron llegar a Diario de Los Andes.

Recalcaron que FEDE, a cargo del ingeniero Salvador Rodríguez encargado también de las dotaciones a las instituciones educativas, hace más de 6 años que no llega a través de este ente “un pote de pintura ni la tal Gota de Amor” gestionado por el Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro.

Primero escampa afuera que adentro

“Las paredes se encuentran en mal aspecto, las fachadas lo que dan es pena dicho hasta por los mismos chavistas, ni se diga parte del techado; primero escampa afuera que adentro. Las oficinas se mojan, se ha dañado material de papelería, archivos, el agua ha ocasionado circuitos y pare de contar. Parte de los pupitres en muy mal estado, les falta la madera del asiento y los espaldares. La respuesta de los representantes de la Zona Educativa es que busquen ayuda con los consejos comunales y las UBCH, y nosotros nos preguntamos: ¿para qué existe entonces este organismo, la Zona Educativa? ellos son los encargados de resolver esta grave situación”.

Detallaron los representantes en el mencionado comunicado que profesores, obreros y coordinadores, han restablecido algunas mesas, sillas, pupitres pero falta más apoyo.

Centro de reuniones políticas

“El profesor a cargo de la Red 21 que corresponde el municipio Rafael Rangel, brilla por su ausencia; al igual que la defensora estudiantil del circuito número 3, solo van a la institución a realizar reuniones políticas dónde eso es anticonstitucional, y solo se acercan a sacar fotos de lo bueno pero de lo malo ni lo sacan, ahora ni se diga del material de limpieza como cepillos, lampazos los poco que hay han sido colaboración de algunas casas comerciales”.

Sobre la poda de árboles señalan que ha sido cuesta arriba solucionarlo. “Las ramas de gran peso casi caen en el techo de una aula de clase, lo que podría ocasionar una tragedia. Guayas que conducen la electricidad tocan las bases de hierro, eso ha ocasionado circuitos y apagones y las autoridades hacen caso omiso”.

Meses sin jornadas de desinfección contra la COVID-19

Critican que las jornadas de desinfección más nunca se volvieron a realizar para bajar la contaminación de la COVID- 19. “Meses que no se desinfecta y esto tiene que ser cada mes. Con material deportivo no cuenta la institución, la maleza abunda, el poco personal de jardinería ellos mismos tienen que traer sus herramientas, ni se diga de las salas sanitarias: en muy mal estado. La institución no cuenta con filtros de agua para beber el preciado líquido.

Los representantes dijeron que sus hijos han expresado que dentro de la cocina del comedor “trabajan con las uñas”. “Las cañerías es un desagüe por todos lados, ¿Dónde estará el profesor Alexis Briceño, coordinador de supervisión de la Zona Educativa, al igual que la jefa de Zona Educativa? profesora Lirosbeya Torres, que se hacen de vista gorda ante esta fatal situación educativa”.

Lamentan que a pesar que en el citado liceo han estudiado personas que al pasar de los años han sido alcaldes, concejales, diputados, directivos del Banco Central de Venezuela y actualmente el Secretario General de Gobierno y ex alcalde José Chirinos, y ninguno se presenta a colaborar por el plantel educativo a solventar tantas precariedades que está atravesando.

_________________________________________

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Fotos: Cortesía