Habitantes del municipio Rafael Rangel del estado Trujillo, en el sector La Jirajara población vulnerable denunciaron que hace más de dos años el ambulatorio no funciona.

Cuenta con infraestructura, pero no hay personal médico ni de atención que puedan atenderles cuando lo requieran . El lugar está abandonado.

Así lo informó una de las habitantes del lugar Soraida Pérez quien dijo «Nosotros aquí nos sentimos olvidados, no es posible que en este sector parece que el gobierno no sabe que existimos. Aquí le pedimos a Dios que no se presenten enfermos de noche, porque es muy difícil llegar a un centro asistencial cercano».

Los habitantes de la comunidad también agregaron que por ser una zona montañosa el lugar se presta para la salida de culebras y han tenido graves casos de mordeduras, sin tener a la mano atenciones de primeros auxilios.

El ambulatorio del sector Jirajara cuenta con una infraestructura medianamente estable, sin embargo sus habitantes dijeron que se está deteriorando porque no hay un uso constante, en el lugar hay mobiliario, pero los equipos médicos ya no están. La comunidad hace el llamado al gobernador del estado y a la presidenta de la Fundación Trujillana de la Salud para que activen el lugar, cuenten con personal médico por lo menos tres veces a la semana.

.