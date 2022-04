El régimen que secuestra el poder en Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, ha fracasado. Caracterizado por la ineptocracia y la corrupción han fallado y la evidencia más clara es la falta de respuestas pertinentes, oportunas y eficientes para atender los problemas que en todos los órdenes afectan a los venezolanos. La verdad es que la “normalidad” del país que menciona la dictadura y sus colaboracionistas, como Ceballos recientemente, es una realidad de crisis social y económica reflejada en la depauperación de la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos, con elevados índices de pobreza y desigualdad.

Contrario a lo que dicen sus aliados y la propia dictadura, hoy la economía venezolana se ha reducido notablemente. En los últimos siete años el PIB real muestra una reducción acumulada de 74%. La capacidad potencial de producción y la productividad de los factores disponibles se ha mermado considerablemente. Es evidente el colapso de la industria petrolera y por ende de la renta petrolera. La falta de inversiones y la mala gestión de PDVSA han hecho mermar los ingresos petroleros externos. Pero, además, se ha reducido el empleo, se ha incrementado la economía informal, se ha destruido el poder de compra y persiste una elevada inflación que deviene en hiperinflación desde 2017.

No hay “normalidad” en Venezuela. Las instituciones, el Estado no funciona, no existe estado de derecho, no hay separación de poderes, no se respeta la Constitución Nacional, y en razón de ello y a la crisis económica, a la fecha, más de 7 millones de personas han dejado el país. Somos menos, el tamaño de nuestra población se redujo a 28,7 millones. El crecimiento demográfico en el último quinquenio fue negativo en -1,1%, tal y como lo revela la ENCOVI 2021. Tenemos la tasa de mortalidad infantil registrada hace 30 años (25,7 por mil). La esperanza de vida de los venezolanos que era de 83 años para el 2050, ha caído a 76 años.

Lo que tenemos, realmente, es una Venezuela semiparalizada por la recesión económica prolongada, la escasez de combustible, la crisis de los servicios públicos, la baja movilidad internacional. Un país, donde la pandemia del Covid-19 ha sido aprovechada por el régimen para aplicar medidas prolongadas de confinamientos para encubrir un precario sistema de salud y la gravedad de la escasez de combustibles. Es un hecho, y es un hecho cierto, la actividad laboral en Venezuela sigue deteriorándose como consecuencia de la continuidad en la caída de la actividad económica por sexto año consecutivo. Es un hecho y es cierto, sigue aumentando la severidad de la pobreza. Los hogares se alejan de la frontera de su superación y en consecuencia sigue creciendo la pobreza extrema.

Mientras el país se descalabra, Nicolás Maduro sigue empeñado en usurpar y mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y sigue con su jugada perversa de pretender dividir a la oposición democrática venezolana, y de engañar a los venezolanos con su estrategia de organizar a su medida, a punta de dólares manchados de sangre, “un nuevo tipo de oposición” que ya no plantea salir de la dictadura, si no convivir con ella. Tal es el caso de los “Alacranes” a los que se les ha sumado Daniel Ceballos.

Somos Voluntad Popular y desde Trujillo vamos de frente contra los tránsfugas que quieren “normalizar” y acostumbrarse a vivir bajo la narcodictadura de Nicolás Maduro para aprovecharse de las migajas de ese sistema. En Voluntad Popular no vamos a descansar y continuaremos nuestra lucha al lado del pueblo venezolano para lograr el cambio derrotando la dictadura, conquistar la libertad y la democracia, construir la mejor Venezuela y recuperar nuestras familias y la calidad de vida.

Los traidores a la causa de la libertad y el cambio de los venezolanos, quedaran bien sepultados por la historia, y su miseria humana marcara por siempre a toda su familia y a sus futuras generaciones. Nosotros ¡Vamos pa´lante! y nada nos va detener hasta conseguir el tan anhelado cambio y la libertad. En este camino, reafirmamos nuestro respaldo a nuestro hermano Leopoldo López como líder y fundador de nuestro partido y a Juan Guaidó, Presidente encargado de Venezuela y a la lucha por elecciones presidenciales y parlamentarias libres lo antes posible.

En Valera, a los siete días del mes de abril de 2022.

Firman los Miembros del Equipo Regional de Activistas.

Econ. Yoni Toro Gelvis / Responsable Regional

Dulce María Salinas / Coordinadora Política

Miembros: Frank Hernández, Edgar Prada, Luis Lozada, Lali Carrillo, Morella Nava, Kenia Pernía, Alejandra Olivar, Alejandra Santander, Leonardo Mendoza, Roberto Briceño, Ramona de Barrios, Facundo Colmenares, Amado Ojeda, Hugo Torres, Pedro Rivas, Francisco Franco, Arquímedes Valera, Miguel Cadenas, Orlando Rodríguez, Oswal Peña, Arturo Paris, Reinaldo Nuñes, Cleiver Balza, Pedro Cañizales, Lulimar Linares, Pedro Hernández, Marcos Coronado, Luis Fernández, José Alberto Mendoza, Ramón Matheus, Pablo Ramírez, Miguel Alvarado, Arelis García, Erson Ramírez, Manuel Barrios, Dulce Monsalve.

.