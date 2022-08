Luego de insistir en varios Consejos Universitarios de la Universidad de Los Andes, les fuese entregada una copia de la maqueta de pago de salario para ser revisada por los técnicos de los gremios ulandinos, tras ser informados desde las oficinas del Ministerio de Educación Superior y ONAPRE, que la diferencia de montos entre los salarios de la ULA y otras universidades autónomas, se debía a errores en la misma, la comisión técnica gremial recibió “una muestra de la maqueta,” siendo suficiente para comprobar la información recibida “la maqueta ulandina tiene inconsistencias que afectan el salario de quienes trabajan en la ULA” informó Maydoli Villegas, secretaria general de Asociación de Empleados de la ULA, AEULA.

La comisión técnica compuesta técnicos de Aeula, Apula y Siprula encontró inconsistencias significativas como asignaciones de números de hijos inexistentes en quienes no han cobrado prima por hijos, en la maqueta de la ULA, preparada por el ingeniero Franklin Depablos, en la Dirección de Servicios de Información Administrativa, DSIA, departamento adscrito al Vicerrectorado Administrativo, mientras en el TXT no aparecen esos hijos porque no existen y viceversa, explicó Villegas.

La comisión de pagos y los gremios entregaron al Consejo Universitario el informe donde se demuestran las inconsistencias encontradas, en el muestreo, a fin de corregir el error.

Existen beneficios de las contrataciones colectivas única e interna, que están siendo ignorados por la maqueta presupuestaria o el fondo presupuestario que elabora la ULA y le presenta a la OPSU.

Por esta razón los gremios ulandinos, han optado por agotar los medios internos exigiendo a la universidad se tomen las medidas correctivas inmediatas para evitar seguir afectando el salario de los universitarios, explica Villegas, advirtiendo de no corregirse a la brevedad, acudirán a instancias legales.

___________________________________

Yanara Vivas SNTP 6961 /CNP 16770

.