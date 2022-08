Este jueves 25 de agosto los comerciantes valeranos debatían entre mantener sus santamarías abajo o continuar sus actividades de manera rutinaria, ante el alza del dólar que mantiene a muchos en la incertidumbre.

La actividad comercial en la ciudad de Valera se vio afectada por la gran subida del dólar que se empezó a registrar este 24 de agosto en horas de la tarde, desde entonces algunos comerciantes decidieron cerrar sus negocios, mientras otros ratificaron que seguirán trabajando con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

“No sabemos qué hacer con esta mercancía, estamos varados. Estamos abiertos porque hay que trabajar, pero esto es pérdida para nosotros” comentó José Pacheco comerciante de la ciudad de las siete colinas al ser consultado sobre su opinión ante los nuevos precios de la divisa.

Los comerciantes se ven obligados a cobrar sus productos basándose en el valor cambiario establecido por el Banco Central de Venezuela, que para este 25 de agosto se estableció en Bs. 7,01; mientras que el precio de la divisa en el mercado no oficial se cotiza en Bs. 9.33

Los comerciantes lamentan que “compramos la mercancía a precio de dólar paralelo y tenemos que vender con tasa del BCV”, explicó Pacheco. La diferencia que hay entre ambos valores hace que cada vez sea más complicado para los establecimientos fijar precios.

Con relación al alza del 25% que ha tenido el valor de la divisa no oficial esta semana, José Guerra economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, explicó a Banca y Negocios: «Debía subir, pero el Banco Central de Venezuela lo tenía contenido, pero no era sostenible. Lo advertimos. Los salarios no son los culpables del alza del dólar, no fue el pago del bono (vacacional) lo que provocó esto».

Santamarías abajo

En un recorrido que realizó Diario de Los Andes en el centro de la ciudad de Valera se pudo observar algunos comercios con sus santamarías abajo y carteles que decían: “Cerrados por inventario”. Mientras que quienes permanecían abiertos aumentaron el precio de sus productos a pesar de afirmar que cobran con precio del BCV.

“Está marcado que venden a Banco Central y la verdad es que tienen la mercancía a como está el dólar no oficial. Porque el azúcar está en Bs. 9, la pasta también está más cara hoy. Y así el sueldo no le alcanza a uno para nada” expresó Bellanire Infante, trabajadora de una empresa privada en Valera.

Por su parte, los vendedores informales también sufren las consecuencias del aumento: “Hoy vine al centro a confirmar los precios, porque yo compro aquí y llevo mercancía para Las Mesitas en el municipio Boconó. Pero me di cuenta que unas botas que vendí allá en $ 15, ya están aquí en ese mismo precio”, lamentó María Guillen, comerciante informal.

Los valeranos, tanto comerciantes como consumidores, esperan que la divisa se estabilice para continuar con sus actividades rutinarias. Mientras que, el venezolano se mantiene a la expectativa ante una presunta intervención económica del Banco Central de Venezuela -difundida por algunos medios- con una posible inyección de 200 millones de dólares al mercado cambiario como método para contener el alza.

Texto y Fotos: Génesis Chinchilla (ECS).

