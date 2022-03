Jubilados, pensionados, dirigentes comunales, educadores, periodistas, vecinos e integrantes del “Pregón Yaracuyano” fueron parte de la audiencia que tuvo la sexta emisión de la radio comunal de Medianálisis que por primera vez se llevó a cabo en el estado Yaracuy específicamente en el municipio Cocorote. Esta actividad se hizo el sábado 12 de marzo de 2022 y tuvo la particularidad que ni la lluvia detuvo el desarrollo de esta radio ambulante que hace frente a la desinformación que existe en Venezuela.

En esta ocasión el desarrollo de este proyecto de Medianálisis sirvió para que los presentes pudieran informarse del acontecer yaracuyano, entidad que sufre una marcada ausencia de medios de comunicación tradicionales y donde la conectividad de internet es muy precaria. También los presentes pudieron conocer la labor que hace el equipo periodístico de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News cuando se les explicó la forma en que se le mete lupa al discurso público para determinar si es verdad, media verdad o mentira y se les ofrecieron tips para detectar noticias falsas.

Cabe recordar que “Activismo Ciudadano por la Información” tiene entre sus actividades esta emisión ambulante de programas informativos o como lo llamamos en Medianálisis: “La Radio Comunal” que consiste en representar un programa radial acompañado de vecinos de una comunidad o fundaciones sin fines de lucro para que estén informados.

César Montes, comunicador social y encargado de las redes sociales del diario Yaracuy al Día, fue uno de los participantes del evento y comentó la importancia de esta actividad debido a la desaparición de los medios de comunicación en tierras yaracuyanas y sobre todo por la opacidad gubernamental que mantiene en incertidumbre informativa a muchos de los habitantes de los 14 municipios que comprenden la entidad.

“Actualmente hay un solo periódico que circula en el estado cuando en un momento había cinco periódicos impresos. No hay noticieros regionales en las radios y televisoras que informen a sus audiencias; lo que hay es programas de opinión y muchos de los periodistas que había en la región han emigrado o se han dedicado a otras áreas laborales. Y existen muchas radios comunitarias pro gobierno que tienen una penetración y credibilidad muy limitada y es por ello que la importancia de que esta radio comunal nos visite” fue lo que expresó Montes cuando esbozaba la realidad informativa de Yaracuy.

Quieren evitar una tragedia

La radio comunal “Activismo Ciudadano por la Información” durante las dos horas que se realizó, sirvió como una ventana de expresión para que los vecinos de los distintos sectores de Cocorote expresaran e informaran de una problemática que tienen desde hace muchos años y es el colapso del servicio de agua cada vez que llueve y que hace que un río se desborde representando un gran peligro para quienes viven en esta parroquia.

Cocorote es un municipio que se encuentra en un abanico fluvial y ciento de sectores comunitarios se encuentran dentro de esta formación entonces cada vez que hay una lluvia el peligro late en cada vecino pues expertos le han dicho que podría ocurrir una tragedia si no se hace un trabajo de ingeniería en las cabeceras del río.

Acotaron los asistentes a la radio comunal, que el servicio de agua es muy deficiente pero empeora cuando llueve porque a muchas zonas no llega por tubería y cuando lo hace, no es salubre. Además de eso, en Cocorote existe la particularidad de que un río que rodea el pueblo se desborda y puede afectar a miles de viviendas pues este cause se encuentra en la parte más alta de Cocorote.

Así lo dio a conocer Oxálida Alejo quien es jubilada y dirigente social de Cocorote. La vecina detalló que en el municipio viven con el temor constante de que se produzca una tragedia natural similar a la que ocurrió en el estado Vargas en diciembre del año 1999, pues explica que en el río hace falta un trabajo de ingeniería que intente apaciguar las aguas del afluente y así no afecte agua por tubería, pues la distribución se vuelve un caos y pueden durar hasta 4 meses sin el servicio público.

“Cuando llueve a la cabecera del río, no hay agua por tubería. Resulta que la planta de tratamiento de donde se surte Cocorote queda al lado del río y cada vez que hay una lluvia se tapan las tomas de distribución y nos quedamos sin agua. Nosotros en la comunidad fue que logramos saber esa problemática porque desde la alcaldía no había información ni solución ni mucho menos un plan B para solventar la escasez de agua en las casas. Porque la alcaldía sorprendentemente no tiene ni camiones cisternas ni cuadrillas para trabajar en la planta” fue lo que explicó Alejo cuando daba detalles del problema que los aqueja.

Tanta complicación a la vida diaria le ha generado esta situación que hace meses cuando hubo constantes lluvias en este municipio yaracuyano, muchas tuberías se taparon y los vecinos, debido a la ineficiencia de la municipalidad, tuvieron que comenzar a reventar los tubos de sus viviendas para poder solucionar.

Y es que la misma inoperancia de la alcaldía de Cocorote, motivó a los vecinos a conformar un equipo multidisciplinario integrado, además de los miembros comunitarios, por geólogos, bomberos forestales, ingenieros de Inparques y del Ministerio de Ambiente que estudió el lugar y determinaron en enero de 2022 de un desplazamiento agudo de una capa de tierra que si llega a ceder por completo, podría ocurrir una tragedia que nadie quiere que suceda.

Es por ello que los vecinos aprovecharon de comunicar y denunciar esta situación para que los entes gubernamentales y sectores ambientales y privados puedan extender su mano de ayuda e intentar que algo trágico les suceda.

Por Héctor Rodríguez