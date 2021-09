Ante el llamado a las actividades escolares presenciales los trabajadores del sector rechazan tal decisión utilizando los canales regulares. Así lo dice el Prof. Rubén Rosario, Coordinador de La Coalición Sindical Magisterial de Boconó, que integran las organizaciones sindicales: CPV, Clev, Sitraenseñanza, Sinprotec y el Suma. Explica que en reunión de la organización magisterial y que contó con la presencia de los diferentes gremios que hacen vida activa en nuestra jurisdicción, acordamos que ante el llamado al inicio del año escolar 2021 – 2022, rechazar la convocatoria que ha venido realizando el Presidente de La República en el sentido de comenzar las clases presenciales a partir del mes de octubre con el método de 7 + 7. Al respecto nosotros los docentes hemos considerado que no hay condiciones: Ni de planta física, falta dotación, no hay transporte, ni Bioseguridad, para que insistan en llamar a clase presencial.

Repetimos, para actividades de carácter presencial, no están dadas las condiciones y los docentes creemos que lo lógico sería dotar de plataforma tecnológica de las instituciones educativas, también a los estudiantes y docentes de los instrumentos de carácter tecnológico para el uso del internet, que como todos saben en estos momentos están fallando, así como también existe una falla en los servicios básicos, por lo que realmente no se pueda dar comienzo a las clases presenciales.

Amenazada vida y salud

Por las razones expuestas, consideramos que es imposible y por eso razonamos, que con el llamado oficial, se está generando una falsa expectativa cuando no existen las condiciones para que se dé el inicio de actividades escolares.

Esta misma actitud asumieron el año escolar anterior y pasamos todo el año lectivo sin la actividad presencial. Recordemos también que cuando comenzó la pandemia, se suspendieron las actividades docentes con apenas los primeros casos y en este momento, estamos a punto de entrar en una tercera oleada con el coronavirus, cuando se están presentando más de ml casos diarios, como para que irresponsablemente se insista en el llamado para las clases presenciales.

Responsablemente hacemos el llamado a los padres y representantes, para que tomen conciencia del riesgo que se corre al enviar a sus hijos o representados a las instituciones educativas. Los padres y representantes deben fijar posición sobre las condiciones en que se encuentran los planteles, además de la pandemia, con lo cual está amenazada la vida y salud de sus representados. Igual riesgo corren los docentes y trabajadores educativos, cuya integridad física también está garantizada constitucionalmente.

Cacería de brujas

Anteel llamado del regreso a clases el 16-S, el llamado es para: Coordinadores circuitales, supervisores y directores para que dejen la cacería de brujas con los trabajadores educativos con persecuciones y llamados a la consultoría jurídica de la Zona Educativa, sin haber realizado ningún procedimiento administrativo. Desde La Coalición Magisterial de Boconó, rechazamos la ilegal táctica en función que existe un acuerdo entre el ME y las Federaciones de suspender cualquier seguimiento contra los trabajadores porque estos no son los responsables de la suspensión de actividades docentes presenciales yal no haber una vacunación masiva que pone en riesgo la salud de trabajadores y estudiantes.

Por: Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com