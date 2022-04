La Coalición Sindical del Magisterio en Boconó, luego de estar en reunión y analizar la situación actual del magisterio se pronunció públicamente y fija su posición ante la situación actual de los docentes y de la educación en general. Presentes estuvieron los Profesores: Rubén Rosario, Coordinador de la Coalición Sindical Magisterial; Fetramagisterio Suma: Roberth Linares y Marcos González; Sinprotec: Yajaira León; FVM: Adriana Torres y Carlos Ruíz; Silet: Zuleima Bastidas y Melitón Azuaje; Educadores jubilados: Rosbel Briceño; Fetraenseñanza: Andrés Eloy Zárate; Clev: Eduardo Viera; CPV: Silvia Corina Barazárte, Alfirio González y asesor jurídico, Abog. José Rosario.

Comisionada para presentar un resumen de lo tratado, la Prof. Silvia Corina Barazárte dice: En relación al aumento salarial, reconocemos el incremento al salario mínimo, pero no hay conformidad teniendo en cuenta que este no es suficiente ya que la canasta básica según el Centro de Economía Nacional de Alimentación (CENDA), tiene un costo de 839 $ y además el Art. 91 de la CRBV, el salario debe alcanzar para cubrir gastos de: Alimentación, salud, recreación, calzado, vestido, cancelación de servicios públicos y habitación, entre otros. Por lo tanto, el aumento es insuficiente.

Solicitamos que en la continuidad de la discusión de La Convención Colectiva, la tabla ONAPRE y el aumento recientemente decretado, sean el piso de referencia para el acuerdo salarial al que aspiramos se llegue pronto.

Así mismo, solicitamos que los beneficios contractuales adquiridos y que de alguna manera han sido eliminados, sean restablecidos y mejorados tales como: La prima geográfica, transporte, alimentación y otros, tomando en cuenta el principio de progresividad establecido en la LOT.

Reclamamos la cancelación del 280% de deuda laboral de la segunda convención colectiva que el patrono reconoció y que el 8Feb del 2022, daría respuesta y aun no la han dado. Se recalca que este 280 % tiene recurrencia y debe incidir en el aumento salarial.

Clase presenciales

En relación al llamado a clase presenciales en forma continua, fijamos posición, ya que no se puede ocultar la realidad generalizada de las instituciones educativas, las cuáles están en iguales o peores condiciones de infraestructura (Salas de baño, techos y comedores) que cuando se paralizaron las actividades producto de la pandemia; no cuentan con insumos de limpieza y la dotación del PAE, no cubre las necesidades nutricionales de los estudiantes.

El transporte público, tampoco está funcionando al 100% con las rutas necesarias y se puede observar que las unidades son insuficientes ¿Que puede esperarse cuando haya: Movilización de estudiantes, padres representantes y personal adscrito al Ministerio de Educación? Con base a esto último, destacamos que se entiende el dinamismo mundial y nacional, dejando claro que nuestra razón de ser es la educación, como base para el progreso de las naciones, bajo un ambiente favorable; Sin embargo, hacemos un alto en cuanto al tema salud se refiere, puesto que a pesar que en la actualidad se habla de una endemia, se deben continuar aplicando normas de Bioseguridad y el solo hecho de no tener constantemente el servicio de agua potable en las escuelas, ya lo hace difícil. Es así pues, que cada trabajador de la educación, debe asumir consciente y responsablemente el compromiso que adquiere al iniciar actividades escolares en forma regular bajo cada realidad institucional a sabiendas que no son las idóneas.

Condiciones inadecuadas

Finalmente hacen responsable al Estado Venezolano, quien debe ser garante del proceso educativo nacional, por las condiciones inadecuadas existentes para reiniciar las actividades escolares.

En el aspecto laboral, la Coalición Sindical solicita a la Zona Educativa del estado Trujillo, Jefe Circuital y Directivos, que cesen: El acoso y amenazas en contra de los trabajadores de la educación, ya que la Ministra de Educación, dio orden de paralizar los procedimientos administrativos e hizo un llamado a la apertura para recibir en las instituciones educativas a quienes deseen volver a laborar.

___________________

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com