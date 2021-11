@YanaraVivas /SNTP 6961/CNP 16770

José Gregorio Ruiz, director del CNE Regional, manifestó “el plazo para las adhesiones cerró el 10 de noviembre, mientras Edgar Márquez, entregó a Sonia Castro supuestas pruebas de la adhesión, dentro del plazo establecido.

Paralelamente, en sus redes sociales, el representante de la Alianza Democrática, “peloteaba las responsabilidades” de lo que pudiese ocurrir en el mocotíes a Willians Ceballos, representante de Copei.

Este miércoles 24 de noviembre, Yvan Puliti, recibió el nombramiento como alcalde electo de Tovar, con el 44,23% de los votos, al no reconocerse la adhesión de los votos de la Alianza Democrática a la candidata Sonia Castro, representante de la MUD, quien derrotara con amplia diferencia al alcalde saliente Luis Márquez, en las primarias del 31 de octubre, logrando, en teoría, una candidatura única por los partidos opositores a dicha alcaldía, del valle del Mocotíes, en el estado Mérida. Sonia Castro, se mantiene a la defensa de la decisión de los tovareños, esperando demostrar las adhesiones se habrían realizado dentro de las normas establecidas.

Castro y su equipo acudieron este miércoles en horas de la mañana a presentar las supuestas pruebas de adhesión, ante la sede del CNE Regional, en la ciudad de Mérida, encontrándose como respuesta que en Tovar se estaba proclamando a Puliti como alcalde de ese municipio.

Por otra parte, el artículo 63 de la LOPRE establece la obligatoriedad del ente comicial, a publicar la información sobre las sustituciones realizadas, lo que permite, a los beneficiados, efectuar el monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos entre los partidos, siendo responsabilidad de quien coordine el área electoral de cada candidato o candidata exigir se cumpla la norma.

Llama la atención, como Elio Rojas, integrante del equipo de la MUD y candidato al Concejo Municipal en Tovar, advertía el 9 de noviembre en sus redes, “… la adhesión de tarjetas del candidato (a) perdedor (a), no fue aprobado como acuerdo, debido a que la UNIDAD en Caracas no iba aprobar su adhesión, por tanto por más intenciones de la Alianza de querer darnos sus tarjetas ahora, no estaba aprobado previamente, ya que si los candidatos de la Unidad hubieran sido los perdedores el 31 de octubre, no habrían podido darle las tarjetas a los candidatos de la Alianza …”