Gabriel Montenegro.

El viernes 15 de octubre, en el Salón de Conferencias de la Asociación de Comerciantes e industriales de Valera (Acoinva), se llevó a cabo el denominado Primer Networking Café, evento institucional donde más de 30 emprendedores e innovadores trujillanos llegados de diversos puntos, compartieron sus experiencias de negocios, vivencias, ideas y propuestas para iniciar nuevas alternativas de desarrollo económico personal y empresarial.

En el productivo encuentro estuvieron presentes el presidente de Acoinva, Ingeniero Gonzalo Vásquez; de la Empresa ser Consultores C.A, el licenciado y coach Saúl Escalona; el presidente del Club de Emprendedores, Franklin Franco, su hermano Francisco y toda la Junta Directiva de esta importante organización junto a la motivadora María Méndez.

Dentro de la temática abordada, cada emprendedor expresó su idea de negocio e iniciativas que actualmente están desarrollando, donde se aplicaron nuevas ideas y conceptos de desarrollo empresarial, que podrán ejecutar a la que ya tenemos, sumando elementos motivadores y planteando soluciones a corto plazo.

Crecer para mejorar y ganar

El ingeniero Gonzalo Vásquez, hombre de dilatada trayectoria en el mundo empresarial, se dirigió a los emprendedores, dándoles la bienvenida a la sede de Acoinva y haciendo un breve esbozo de lo que significa buscar alternativas de desarrollo económico ante la crisis predominante, así como participar en el proceso de consolidación empresarial de Venezuela, en este caso nuestra región trujillana: «No renuncien nunca a sus sueños, sean perseverantes y verán que todo esfuerzo valdrá la pena. Yo he quebrado con varios proyectos, pero eso lejos de amilanarme me ha fortalecido hondamente»-subrayó el presidente de los comerciantes.

Por su parte el licenciado Saúl Escalona, guía, ductor y preparador del grupo, destacó que se siente orgulloso de este grupo y de la iniciativa emprendida por Franklin y Francisco Franco con el Club de Emprendedores. «A todos les felicito, cada uno de ustedes refleja una vivencia, una experiencia y un deseo de progresar. Les voy a decir una cosa, no dejen de cumplir sus metas, sean cumplidores de la norma y perseveren, porque la dedicación y la vocación van de la mano. Nada es fácil, pero solo llegan a esa meta trazada los más valientes»- dijo el coach.

La Joven líder e inspiradora Viviana Save Torres, en una magistral intervención, dio a conocer a los presentes sus inicios entorno a su emprendimiento social, donde incentivó a seguir luchando por los sueños y proyectos de vida, como también a vencer los obstáculos que en el camino se presenten.

«Invitamos a todos quienes están iniciando su negocio o emprendimiento a que se inscriban en el Programa de Competencias para Emprendedores (PCE) y se certifiquen en cada área que les permitirá avanzar en gran manera en su proyecto actual»- recalcó en tono amable.

Siguen las oportunidades

El empresario valerano Lorenzo Randazzo, recomendó a los seleccionados aprovechar los créditos y todo beneficio en función de sus metas originales: «La tarea va a ser ardua, pero creo que cada uno de ustedes sabe lo que quiere y ojalá Dios mediante podamos consolidar una empresa e industria local, que nos permita avanzar y seguir avanzando para ser protagonistas de excepción en el desarrollo regional».

En las próximas semanas continuarán las inscripciones en el Club de Emprendedores y se espera la aprobación y entrega de los incentivos o beneficios para el inicio de cada uno de estos proyectos.