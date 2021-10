Douglas Abreu / CNP: 21627.- El candidato de la Plataforma Unitaria y Alternativa Democrática, a la alcaldía de Motatán ingeniero Erson Ramírez, en atención a la preocupación e incertidumbre expresada en los contactos y encuentros en sectores populares, barrios y urbanizaciones de Jalisco, El Baño y Motatán por madres y padres tras el anuncio del régimen de Nicolás Maduro en medio de la pandemia por Covid-19 de iniciar el nuevo año escolar 2021 – 2022 el próximo 25 de octubre con clases presenciales.

El aspirante a convertirse por voluntad popular y confianza ciudadana en el alcalde de Motatán – Erson Ramírez – a partir del próximo 21 de noviembre junto a candidatos a concejales y equipo de trabajo procedió por la urgencia del caso y dar respuesta oportuna a analizar la situación con la comisión designada para tal fin y hechas las consultas pertinentes con especialistas en materia de educación, salud pública y laboral.

En ese sentido, Ramírez – quien no es ajeno a esta preocupación e incertidumbre ya que además de tener hijos en edad escolar su esposa es docente y su madre educadora – en virtud de esa grave situación considera necesario exhortar, sugerir y recomendar a las autoridades educativas y sanitarias de nuestro Municipio tomar las medidas necesarias antes del 25 de octubre que permitan previo cumplimiento obligatorio de las medidas de bioseguridad garantizar las clases presenciales sin riesgo de contagios.

Directores deben dar un paso al frente

En primer lugar – según el candidato a alcalde de Motatán – consideramos que la persona clave para lograr el éxito deseado es el director o coordinador de cada una de las instituciones a quien corresponde dar un paso adelante e implementar y ejecutar urgentemente un plan antes del 25 de octubre en alianza con las autoridades del Asic Motatán y apoyo de madres, padres y representantes.

Ese plan, debe tener como meta que tanto el personal como estudiantes estén vacunados, contempla identificar los trabajadores, llámese personal docente, administrativo, empleado y obrero, que no se ha vacunado, si tiene las dos o una sola dosis. Una vez hecho el registro solicitar una jornada de vacunación para la primera y segunda dosis. En cuanto a los estudiantes de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitarias en función de la edades.

Además debe estar garantizada – adicionó – la disponibilidad de los elementos de bioseguridad como, alcohol o gel antibacterial, mantener la distancia recomendada en las aulas de clases, y muy importante, la disponibilidad de agua para el lavado de manos y mantener la higiene de docentes, estudiantes y demás personal de las instituciones educativas. Es la única manera de evitar los contagios.

Con la salud y la educación no se juega, no se improvisa

Es preciso tener presente – alertó – que con la salud no se juega, y en consecuencia no se debe improvisar, como tampoco con la educación, de allí, nuestra obligación no solo de solidarizarnos con las distintas comunidades educativas de cada institución sino hacer causa común y apoyar todas aquellas acciones por parte de los organismos competentes dirigidas a evitar que el retorno a las clases presenciales siempre y cuando estas no se conviertan en un trauma y consecuencias que lamentar por no tomar las medidas adecuadas.

“En ese caso, asumiendo nuestra responsabilidad ciudadana nos permitimos hacer público y recomendar dichas medidas para que sean consideradas por todos aquellos funcionarios sanitarios y educativos responsables de cumplir con la decisión de Nicolás Maduro pero que igual serán responsables de sus consecuencias sino se toman a tiempo las medidas correctas. Asimismo, desde la comisión designada para tal fin, vamos a monitorear y hacer seguimiento antes y posterior al regreso a clases presenciales”, advirtió para finalizar.

@douglasabreub