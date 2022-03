Por Alberto Torres

Caracas. El salario mínimo y el cestaticket o bono de alimentación tuvieron su primer incremento del año luego de estar fijado en siete bolívares y tres bolívares, respectivamente, desde mayo de 2021. La Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.691 estableció su vigencia desde el 15 de marzo.

Sin embargo, el texto legal no aclara -o hasta descarta- ciertos planteamientos que tanto Nicolás Maduro como voceros de su gobierno y sindicatos afines a su partido han dicho desde que se anunció el aumento hace dos semanas. Crónica.Uno despeja las principales interrogantes del incremento.

¿Realmente el salario mínimo se mantendrá anclado a medio petro ($30)?

Contrario a lo dicho por Nicolás Maduro el 3 de marzo (e igual que en 2018, cuando prometió anclar el salario mínimo a la moneda virtual del Gobierno), en la Gaceta Oficial solamente se menciona la fijación en 130 bolívares mensuales.

Recientemente el diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Franklin Rondón (PSUV), señaló que el salario se va a quedar “anclado a 30 dólares como valor referencial”. De ser así, y tomando en cuenta que el decreto trata el monto expresamente en bolívares, con cada variación del dólar se tendría que generar una nueva gaceta.

¿Cómo se aplicarán los retroactivos?

Este 17 de marzo el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) comenzó a depositar a los pensionados la primera parte del retroactivo de marzo. El monto es de Bs. 30,75 tomando en cuenta que el salario mínimo aumentado es vigente desde el 15 de marzo.

Cuando el IVSS deposite la pensión de abril (usualmente lo hace entre el 18 y el 22 de cada mes), llegará con el nuevo monto; el retroactivo restante de Bs. 30,75 debe ser depositado antes del último de mes. En la quincena del 30 de marzo, por su parte, los trabajadores públicos y jubilados recibirán el pago retroactivo de la segunda quincena del mes.

¿Cómo quedan los bonos que entrega el Gobierno por el sistema Patria?

Maduro anunció que con el nuevo salario mínimo se pretende “salarizar (sic)” los bonos que se entregan por el sistema Patria. Fuentes consultadas indicaron que son seis las bonificaciones que ahora serán depositadas en las cuentas nómina de los trabajadores:

Bono “Negro Primero” (Bs. 15,40 en febrero), dirigido a funcionarios de organismos de seguridad.

Bono “Simón Rodríguez” (Bs. 15,40 en febrero), para trabajadores del sector Educación.

Bono “Protectores de la salud” (Bs. 15,40 en febrero), para trabajadores del sector Salud.

Bono “Máxima eficiencia” (Bs. 15,40 en febrero), para trabajadores públicos del sector servicios.

Bono Complementario (Bs. 46 en febrero), para los trabajadores de la administración pública.

Bono “Alimentación y Transporte” (Bs. 46 en febrero), para trabajadores de Educación, Salud y Seguridad. Cabe destacar que no todos los trabajadores de estos sectores reciben bonificaciones por el sistema Patria y que hay denuncias de que los montos pueden ser mayores a discrecionalidad de cada ente público, por lo que gremios y sindicatos califican estos bonos como “excluyentes”

Hasta ahora no se ha hecho mención a incrementos de otros bonos que entregan por Patria, como Hogares de la Patria, Economía Familiar, 100 % Escolaridad, Parto Humanizado, Lactancia Materna y José Gregorio Hernández, cuyos montos no se aumentan desde enero y no superan los 28 bolívares mensuales.

¿Cómo quedan las tablas salariales de la Administración Pública?

En los distintos organismos públicos aún no llega el instructivo con el tabulador salarial detallando el sueldo que percibirá cada nivel y cargo de la Administración Pública, según constató Crónica.Uno.

Sin embargo, cálculos no oficiales hechos por la Federación Unitaria de Empleados Públicos (Fedeunep) muestran que el personal administrativo o bachiller de más alto rango podría percibir entre Bs. 140 y Bs. 200 mensuales; un técnico superior universitario podría llegar a los Bs. 265 y el tope del personal universitario sería de alrededor de Bs. 385 al mes.

El personal obrero de la administración pública, por su parte, ganaría entre Bs. 130 y Bs. 170 en el nivel de no calificados. El ingreso de los calificados podría llegar a alrededor de Bs. 225 y el de obrero supervisor rondaría entre Bs. 230 y Bs. 250, aproximadamente.

¿Qué se compra con el nuevo salario mínimo y lo máximo que gana un empleado público?

De acuerdo con el monitoreo de precios hecho mensualmente por Crónica.Uno, un pensionado que devengue Bs. 130 mensuales solo podría comprar en el mercado de Quinta Crespo los siguientes 11 productos:

Carne molida (Bs. 22 el kilo), queso duro (Bs. 18), un cartón de huevos (Bs. 26), arroz (Bs. 7), pasta (Bs. 9), harina de maíz (Bs. 5), tomate (Bs. 5), papa (Bs. 10), cebolla (Bs. 9), plátano (Bs. 6) y caraotas (Bs. 12). Total: 129 bolívares.

El bono de alimentación o “cestaticket socialista” -aunque abarca 35 % del salario integral- solo alcanzaría para comprar 800 gramos de leche en polvo adicionales o un kilo de pernil (Bs. 22) más un kilo de pollo entero (Bs. 12) y una piña (Bs. 10). Lo máximo que ganaría un profesional de la administración pública solo cubriría 27 % de la canasta alimentaria.

Fuente Crónica Uno