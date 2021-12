Eduardo Viloria/DLA.- El 20 de diciembre del año 2020 publicamos un trabajo relacionado con la vigencia de la

tradición que había pasado de familia a familia, esto para referirnos al pesebre de la familia Argüello, cuya tradición siempre contaba con el apoyo de Diario de Los Andes, pesebre que fue montado por vez primera en diciembre de 1920, que el 2020, un siglo después no fue montado o armado por el señor que siguió con la tradición, del hogar compuesto por Rafael María Argüello Meza y Doña Isabel González de Argüello, tradición continuada por el hijo del matrimonio Argüello, Rafael Argüello González.

La tradición

Decíamos en el 2020 que la tradición ha continuado con un nieto de los que montaron por vez primera el pesebre, hijo del que fue cronista del Municipio Rafael Rangel, Alfredo Argüello Lugo, que aprendió el oficio de su padre a quien ayudaba en el armado del pesebre, que ocupaba la principal sala de recibo de la vieja casona, ubicada en la calle 14 de la avenida 5 de Betijoque.

Alfredo Argüello Lugo, el hijo de Rafael Argüello y de la artista popular Omira Lugo de Argüello, se encargó del armado del pesebre, acompañado de su hija Leidimar y su sobrina Angeli, sucediéndose el encendido de luces y acomodo general de las figuras propias de un nacimiento de esta índole, que volvieron realidad 100 años después, el trabajo de sus abuelos Don Rafael María Argüello Meza y Doña Isabel González de Argüello.

La tradición continúa

La costumbre debe continuar, dijo en aquella oportunidad Alfredo Argüello Lugo, esto, al desaparecer su padre, el 25 de junio del 2019, que había proseguido con la tradición.

El gran pesebre de la familia Argüello contaba con 42 figuras del tipo español, resaltando entre estas pastores con ovejas al hombro y una que adquirió Doña Isabel en el año 1942.

Se creía que el Pesebre de la familia Argüello podría haber sido declarado patrimonio público, sin embargo en la Municipalidad Rangeliana, esa figura desapareció y sus integrantes nunca más se volvieron a reunir.

El Pesebre 101 años después

El pesebre en el presente año 2021 ya no ocupa el amplio espacio que le tenían reservado desde su nacimiento, ahora el espacio es pequeño, aunque el nacimiento, el Santo Niño, San José y la Virgen, el buey y la mula son los mismos de hace 100 años, sin embargo las ovejas que pastan en la escasa sabana son apenas 18, acompañadas de 3 pastores.

Castigados por la inflación

La inflación que se vive actualmente contribuyó a que no se montara el pesebre, dijeron los Argüello, pues los materiales que se utilizan según los números que manejaron los responsables del montaje, la familia del desaparecido Cronista y su esposa, Omira Lugo de Arguello, han sido calculados en 160 dólares, dinero que ninguno de la familia posee, ese fue el motivo principal de no haber montado el pesebre, el de la tradición de 100 años que pensaban ellos, los descendientes de la familia Argüello, podrían montar y continuar con la costumbre, instituida por los abuelos, confesando con el pesar que les causa, que no pueden continuar con lo que se habían propuesto hace un año, motivado al alto costo de los materiales a utilizar en el armado del pesebre.