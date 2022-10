Luis «El Teacher» Cárdenas.- El ciclo del entrenador venezolano Alberto Nino Valencia en el Herrera FC ha comenzado con igualdad a un gol ante Veraguas en condición de local, en el estadio Los Milagros en Chitre, en partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga de Panamá, en un encuentro donde lo dominaron por completo, pero que les faltó un poco más de contundencia para que la victoria se quedara en casa.

La Berraquera inició con mucho ritmo, con un buen planteamiento en el terreno de juego, fiel al estilo de Valencia en lo táctico, sin dejarle opciones a un rival que sin embargo se adelantaría al 39′ a través de Erick Rodríguez, aprovechando la pelota quieta. El visitante, obligado a la victoria en su lucha por no descender, estaba logrando su objetivo, pese a las pocas opciones que había gozado.

Sin embargo, en el complemento llegaba la igualdad, luego de una acción por izquierda al 64′, recibe Eiver Flores de espaldas al arco y la tira de primera para que le quede al delantero Angel Sánchez, quien sin dejarla caer la conectó de derecha cruzado al palo contrario del guardameta, que nada pudo hacer para evitar el tanto y así decretar la paridad en el marcador.

El estratega declaró tras el duelo «me gustó el partido, el equipo me entendió la idea en defensa y un poco en ataque, me gustó lo que vi, tuvimos una distracción en pelota quieta y nos hicieron el gol. Pero el equipo me tomó la idea rápido, es un grupo de garra, de entrega. Dominamos el partido y tuvimos muchas oportunidades de cara al arco. Vamos a desarrollar más adelante mejores resultados».

