El Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), la más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos, otorgó a Chile el Franz Edelman Award 2022 por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar la respuesta del país frente a la pandemia.

La ceremonia de premiación fue realizada este lunes 4 de abril en Houston, Texas, a la que asistió una amplia delegación chilena compuesta por representantes de las distintas instituciones responsables de estas herramientas analíticas fundamentales para enfrentar la crisis sanitaria en el país, incluyendo a académicos e investigadores de la U. de Chile.

Una plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas, un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas, un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas contra el COVID-19 y una metodología para orientar la asignación de pacientes entre hospitales a nivel nacional. Estas son las innovadoras soluciones desarrolladas por investigadores del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y la Universidad de Chile, en colaboración con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y Entel, que fueron distinguidas.

“Nuestros desarrollos analíticos de vanguardia se implementaron en el terreno, involucraron el trabajo de cientos de personas, desde científicos hasta trabajadores de la salud, y ahorraron, en una estimación conservadora, más de 2.800 vidas”, destacó Leonardo Basso, director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y académico de la Universidad de Chile, quien también estimó que estas aplicaciones significaron ahorros sobre los 200 millones de dólares y más de 65 mil infecciones por COVID-19 evitadas.

La exsubsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza -quien también fue parte de la comitiva que viajó a EE.UU- explicó que “estas innovaciones se han utilizado en decisiones clave que ayudaron con los tres pilares de la estrategia chilena contra el virus: prevención de contagios, gestión centralizada de camas críticas y vacunación”. El exministro de Ciencia, Andrés Couve, valoró además que esta distinción “también muestra la importancia de invertir en ciencia, innovación y tecnología”.

“La pandemia nos hizo evidente la necesidad de la ciencia y la analítica en la gestión de las políticas públicas para respaldar de mejor forma la toma de decisiones. La relación entre el gobierno, la academia representada por el ISCI y el sector privado representado por Entel, resultó en una poderosa colaboración que logró llevar la investigación operativa a la primera línea brindando orientación clara para la planificación de intervenciones no farmacéutica, la gestión de recursos escasos como las camas críticas, el testeo masivo y eficiente y una mejor comprensión de los efectos de las vacunas a lo largo del tiempo, para poder planificar con anticipación. Es un orgullo que este gran trabajo realizado en nuestro país, sea destacado a nivel mundial. Nuestro Gobierno recién comienza y estamos muy entusiasmados de continuar con estas colaboraciones, utilizando la ciencia y la analítica para respaldar la toma de decisiones en los grandes desafíos que la salud pública nos indica que debemos enfrentar en nuestro país, y en el mundo”, destacó Begoña Yarza, actual ministra de Salud.

“Es un gran orgullo que un grupo de investigadores y de organismos chilenos sean reconocidos internacionalmente por el aporte científico durante la pandemia. Creo que refleja las capacidades que existen en el país, que muchas veces no están totalmente reconocidas pero que siguen latentes. Creo que obtener un premio internacional y un reconocimiento de este tipo nos prestigia y nos impulsa a seguir avanzando en los temas de promoción del conocimiento en el país, para sustentar un nuevo modelo de desarrollo”, relevó el ministro de Ciencias, Flavio Salazar.

«Felicitamos al ISCI y su equipo de investigadores. El Premio Edelman ha sido otorgado a un equipo de trabajo excepcional, que integró al Gobierno, la Empresa y la Universidad para enfrentar la crisis de la pandemia con la urgencia que requerían las políticas públicas. Este trabajo salvó vidas y dio salud a muchas familias gracias a la logística optimizada mediante métodos avanzados. El premio reconoce este esfuerzo notable y lo destaca entre un grupo de competidores de máximo nivel mundial y viene a confirmar nuestro argumento de que Chile está bien preparado para desarrollar tecnología de punta que permite abrir una nueva ventana al desarrollo sostenible», señaló el decano de la FCFM, Francisco Martínez.

Finalmente, Antonio Moreno, director General de Entel Ocean, enfatizó “lo fructífero que fue y puede ser en el futuro el trabajo conjunto de la academia, el gobierno y un sector privado dispuesto a innovar”.

Alibaba, US Census Bureau, General Motors, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson (Janssen) y Merck Animal Health fueron los otros finalistas del Franz Edelman Award de este año, un certamen que desde 1972 reconoce a las mejores intervenciones de ingeniería aplicada en el mundo y que el 2021 premió al United Nations World Food Program y el 2020 a Intel. Cada año, INFORMS honra a los equipos finalistas que han contribuido a mejorar la eficiencia organizacional, aumentar ganancias y ahorros, producir mejores productos a los consumidores y salvar vidas. Desde su inicio, los beneficios acumulados en dólares de los proyectos finalistas de Edelman han superado los $336 mil millones.

Sobre INFORMS

INFORMS promueve la ciencia y la tecnología de la toma de decisiones para salvar vidas, ahorrar dinero y resolver problemas. Como la asociación más grande de ciencias de datos y decisiones, los miembros de INFORMS apoyan a organizaciones y gobiernos en todos los niveles mientras trabajan para transformar los datos en información, y la información en resultados más eficientes, efectivos e impactantes. Los más de 10.000 miembros de INFORMS forman parte de una comunidad internacional diversa y sólida de profesionales, investigadores, educadores y estudiantes de una variedad de campos.

Innovaciones de alto impacto para combatir la pandemia

Al inicio de la crisis sanitaria, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), concentró su trabajo en el desarrollo de metodologías y herramientas de análisis avanzado para enfrentar la propagación del COVID-19 en el país. En este contexto, ISCI firmó una alianza con la empresa de telecomunicaciones Entel para procesar datos de movilidad anonimizados, y colaboró con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia para el diseño de soluciones a distintos problemas asociados a la emergencia sanitaria. Esta cooperación resultó en una serie de proyectos interconectados que impactaron enormemente en las políticas públicas y en la evolución de la pandemia en Chile.

Estas iniciativas, que contribuyeron a dar forma a la estrategia desplegada contra el SARS-CoV-2, estuvieron basadas en el uso de analítica avanzada de grandes conjuntos de datos, trabajo que permitió la generación de información y herramientas que han estado, y todavía están, en uso por parte de autoridades, además de funcionarios de la salud y de otras áreas. Del conjunto de iniciativas desplegadas en el marco de esta labor, cuatro son las que destacan en el Franz Edelman Award 2022:

Plataforma de movilidad COVID Analytics

En las primeras etapas de la pandemia, Chile implementó diversas medidas para restringir la movilidad de la población, siendo una de las principales las cuarentenas. Para medir el cumplimiento de esta disposición y su impacto en limitar la propagación del virus, investigadores del ISCI y la Universidad de Chile, junto a Entel, firmaron un acuerdo de colaboración para procesar datos agrupados y anonimizados de teléfonos móviles geo-localizados. Estos datos y algoritmos se integraron en la plataforma COVID Analytics, herramienta que permitió identificar la movilidad de las personas en el territorio y el grado de cumplimiento de las cuarentenas permitiendo, por ejemplo, identificar tempranamente la desigual adhesión según estrato socioeconómico de la comuna.

Búsqueda activa de casos en zonas críticas

Al final de la primera ola de infecciones en Chile (alrededor de julio de 2020), la autoridad sanitaria cambió su estrategia de pruebas PCR hacia una focalizada en la búsqueda activa de pacientes asintomáticos en el espacio público. Fue así como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y el ISCI firmaron un convenio de colaboración que permitió combinar datos epidemiológicos con la plataforma de movilidad COVID Analytics. Este trabajo dio paso a la implementación de un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas de mayor riesgo, lo que posibilitó la priorización de los limitados recursos de prueba. La estrategia fue lanzada a nivel nacional en noviembre de 2020. Actualmente, el índice de riesgo está disponible para las 16 autoridades regionales de salud y 29 servicios de salud que forman el sistema público de salud, donde se utiliza activamente para planificar la búsqueda de casos asintomáticos.

Monitoreo de respuesta a vacunas contra el COVID-19

El proceso de inoculación en Chile comenzó en febrero de 2021 con dos tipos de vacunas: el virus inactivado de Coronovac y las vacunas de ARNm de Pfizer. La estrategia requirió medir la efectividad de estas vacunas en diferentes grupos de edad y perfiles de riesgo, lo que permitiría priorizar su asignación y evaluar la necesidad de dosis de refuerzo. En este contexto, investigadores del ISCI y la Facultad de Medicina de la U. de Chile firmaron un convenio con el Ministerio de Salud para impulsar un programa de vigilancia sobre la respuesta de los anticuerpos a diferentes tipos de vacunas. Este proyecto, que a la fecha ha obtenido muestras de más de 110 mil personas en todo el país, identificó la baja constante de anticuerpos en vacunados con virus inactivado a partir de la tercera semana posterior a la segunda dosis. Los resultados de este trabajo, publicados en The Lancet Infectious Diseases, fueron determinantes en la decisión de administrar dosis de refuerzo desde agosto de 2021. Actualmente, el programa de vigilancia se encuentra generando grandes cantidades de datos sobre los efectos de las dosis de refuerzo a lo largo del tiempo.

Proyecciones de ocupación de camas UCI

A principios de mayo de 2020, la cantidad de contagiados comenzó a aumentar rápidamente en Chile, al igual que los casos graves. Esta situación significó alcanzar niveles de saturación en los servicios de cuidado intensivo. A nivel nacional, la ocupación de camas UCI llegó a un 97% y en algunas regiones la demanda incluso duplicó la capacidad hospitalaria. En este escenario, el Ministerio de Ciencia solicitó al ISCI desarrollar un sistema de pronóstico de pacientes críticos para guiar la asignación entre hospitales, en algunos casos transfiriéndolos entre ciudades para equilibrar la carga. El sistema utilizó datos del Ministerio de Ciencia y un conjunto de métodos, combinando modelos autorregresivos, de aprendizaje automático y epidemiológicos, para formular proyecciones de una y dos semanas. Estos informes fueron compartidos con miembros de la Mesa Nacional de Crisis, encargados de realizar la planificación de capacidad. La metodología también se implementó durante la segunda ola de infecciones en marzo-mayo de 2021, lo que requirió ampliar los modelos para incluir datos de la campaña de vacunación.

Con información de: Prensa UChile