Luis «El Teacher» Cárdenas. – El estratega venezolano César Farías ha hecho historia en el Aucas, al llevarlo por primera vez en sus 77 años de historia a la clasificación a una Copa Libertadores, luego de la victoria obtenida por el «Papá» este domingo a domicilio 0-2 ante el SC Barcelona, con el que posiblemente tenga que dirimir el título de la temporada.

Farías llegó a finales de abril al conjunto de Quito, que se encontraba deambulando en la mitad de la tabla y desde su llegada poco a poco fue engranando la plantilla, hasta convertirla en un equipo ganador, que no solo terminó muy bien el semestre pasado, sino que en este no conoce la derrota y está invicto y primero de la segunda vuelta, con 30 puntos de 42 posibles, llevándole tres unidades de diferencia al segundo con sólo un partido por jugar. Perdiendo y un ganando la Universidad Católica, con una diferencia entre ambos menor a cinco goles le dará el título de la segunda vuelta al Aucas y la posibilidad de luchar por el título ante Barcelona.

El DT declaró tras el partido que quería «agradecerle a todo el país, porque en verdad me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto, tal vez el jugar donde me adoptaron más rápido, que han respetado mi trayectoria y que las críticas han sido del fútbol, no han sido críticas malsanas, sino críticas normales de fútbol y eso se agradece».