“La pretensión de llevar adelante una consulta de la cual los interesados (comunidad universitaria, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y obreros, entre otros) no tienen información oportuna, es una violación al derecho a la información sobre aspectos que modificaran la vida universitaria del país”, afirma el profesor universitario y dirigente político tachirense Carlos Casanova.

Asegura que el gobierno pretende imponer el socialismo y recordó que referendo constitucional dio por resultado el rechazo al socialismo como modelo de vida.

“son una exigua minoría en el país, toda vez que el 90% de los venezolanos resistimos al modelo que se impone por la vía de hecho, por lo tanto, no deberían implantar en contra del venezolano una visión de la vida socialista que no es apoyada por la inmensa mayoría de los ciudadanos”, refirió.

Muere la autonomía

Este proyecto de Ley de Universidades, explica Carlos Casanova, liquida de forma definitiva la autonomía universitaria con la que contó en tiempos democráticos y que perdió en tiempos de revolución, haciéndola depender de instancias como son Los Consejos Territoriales de Transformación Universitaria que están definidos como cuerpos colegiados de participación, planificación, articulación y coordinación de las instituciones de educación universitaria y las misiones educativas, con el órgano rector, el Consejo Federal de Gobierno y demás organismos, entes públicos e instancias comunales.

Universidad dependería del estado comunal

“De esta forma las universidades dependerán del estado Comunal, corresponderán a las políticas que determinen los Distritos motores de desarrollo con el eje comunal correspondiente en coordinación con el consejo federal de gobierno”.

En el artículo 48 del proyecto de ley, refiere Casanova que se hace mención a la construcción de “la patria socialista” y de esta forma intencional el gobierno pretende asimilar el concepto de patria socialista a gobierno socialista, así va erradicando y liquida el pluralismo político y democrático, segura.

Aquí se pretende, según el profesor universitario, poner a la Ley de educación Universitaria al servicio de un partido político que tiene por interés último -indica- la conformación de un Estado socialista de partido y pensamiento único.

Esta ley por lo demás, indica que orienta sus pasos al modelo productivo socialista resultando contrario a lo preceptuado en la Constitución Bolivariana aprobada en referendo popular, en consecuencia este propósito indicado en la ley es inconstitucional.

Muy peligrosa resulta el articulo 64 en cuanto a la articulación de la universidad y quienes la conformamos conjuntamente con la comunidad en las actividades de producción de bienes materiales, toda vez que podríamos estar en la puerta de una prestación de trabajo comunitario que ya no sería voluntario ni remunerado, a la orden de las instancias comunales.

No sólo impondría un pensamiento único matando el pensamiento plural, “la universidad no puede estar al servicio del gobierno sino de La Nación en función al apego al orden constitucional, y es precisamente lo que obvia y viola esta proyecto de Ley de Universidades que será aprobado por mayoría chavista de donde los partidos políticos distintos al PSUV no han advertido a los ciudadanos del momento donde se encuentra este proyecto de ley que tiene por fecha tope el 7 de enero 2022 de ser consultado de forma sesgada excluyendo la participación amplia de los que integramos el foro universitario”.