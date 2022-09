En concordancia con la crítica que hace Mario Briceño Iragorry al que considera como un culto exagerado a la etapa militar independentista, el escritor aborda en Casa de León y su Tiempo (1946) la historia del Marqués Antonio León, maquiavélico personaje que a la sombra de grupos realistas y patriotas jugó a la doble carta de la simulación y el oportunismo. Logró que Boves lo nombrara jefe político de la provincia y presidente del Tribunal Supremo, también consiguió que Bolívar lo designara Director General de las Rentas del Estado, y es galardonado con la orden Carlos III. Don Antonio León, tiene el corazón endurecido, forjado para la maldad y el disimulo.

Casa León es hábil para todo, es un hombre de orden, porque el orden lo representan quienes ejercen el poder ante todo y, sobre todo, es un libro donde se presenta “el examen de los orígenes económicos de la oligarquía criolla”.

En el Regente Heredia o la Piedad Heroica por su parte, tiende a exaltar la figura de Francisco Heredia, gran defensor de la justicia en tiempos de deshonor, era nativo de Santo Domingo y sólo pasó en Venezuela siete años de sus 43 de vida. Los siete años fueron de importancia no solamente en la vida del mismo Heredia, sino en la historia de nuestra nación. Heredia fue el varón ejemplar, como símbolo de la piedad heroica, sinónimo de clemencia o de justa indulgencia. Mario Briceño Iragorry ha hecho aparecer a Heredia como “exponente de la auténtica dignidad humana”.

El Regente Heredia es un personaje simbólico. Fue escrito un poco para pintar las virtudes contrarias a los vicios del hábil político Casa León de Mario Briceño Iragorry.

Épocas que se cruzan

La profesora Diana Rengifo señala que Mario Briceño Iragorry escribió esas dos obras en la época del gobierno de Medina Angarita, que a su criterio era un gobierno progresista. Para Rengifo fueron dos períodos de la historia que de alguna manera se cruzan, como lo fue la época en la cual MBI escribe las dos obras y el período que fue previo al proceso de la independencia, donde vivieron tanto los Fernández de León como el Regente Heredia. Briceño Iragorry escribe estos dos libros a los cuales califica como “dos caras de una misma moneda”.

Dos tipos de políticos

Rengifo cree que Mario Briceño Iragorry toma dos personajes que no son venezolanos, sin embargo, éstos forman parte del amanecer republicano venezolano.

“Nosotros no teníamos personajes foráneos y/o autóctonos trabajando en los cargos importantes en Venezuela”.

Añade que estas son obras biográficas y políticas por los personajes, que se puede interpretar que esos son los dos tipos de políticos venezolanos, esto da sustento a su afirmación de creer que esa es la razón por la cual lo premiaron, al hacer la tipología del político venezolano.

La Doctora Laura Febres dice que los personajes son de una etapa histórica donde no se había definido todavía si seguíamos con España o nos independizábamos. Detalla que Casa León no le interesaba más, sino que las circunstancias de la época le permitieran aumentar sus riquezas. Cree que en la historia republicana ha habido muchos hombres con estas características mientras que El Regente propone una cultura de solidaridad y el amor donde no hubiera perdedores y ganadores, donde los hombres practicaran la honestidad. “Ideales que son parte del cristianismo que practica Mario Briceño Iragorry”, enjuicia.

Febres resalta que Casa de León y el Regente Heredia no sólo son conformadores de la historia política venezolana, sino de toda nuestra historia filosófica, cultural, cotidiana, pero, sobre todo: política.

Cara y sello

Mario Briceño Iragorry utilizó fuentes documentales para describir una realidad de país, recurriendo a la crítica, a la interpretación con sentido científico y proyección histórica. El escritor Mariano Picón Salas considera que Casa León y su Tiempo inaugura un tipo de político venezolano, en una sociedad nueva donde la cultura y la tradición no fijan los valores sociales y el dinero se convierte en el más indiscutible certificado de triunfo en la máxima jerarquía. Argumenta que Casa León y su Tiempo no es un individuo sino una clase, un estamento de invariable consistencia en el desarrollo de la política nacional, es el hábil maestro de la intriga, es el señor a quien mueven fuerzas de una descomunal ambición.

Por otro lado, según el prólogo de Obras Completas del Doctor Miguel Ángel Burelli (1947) El Regente Heredia o la Piedad Heroica a diferencia de Casa León y su Tiempo, representa con exacta intención didáctica y segunda intención política al varón de rectitud inequívoca atemperada por la misericordia que en el ser humano se llama piedad o compasión. El Regente Heredia es el juez que se toma en serio la administración de justicia y actitud conciliadora entre los grupos dominantes de la época (patriotas y realistas), sin ningún tipo de interés político ni económico. Por esta razón tiene que afrontar las imprevisibles consecuencias que una acción como esa significaba en su contexto histórico.

Es por ello que se puede determinar que los estereotipos que poseen los políticos venezolanos a lo largo de su historia, encuentran sus orígenes en personajes como Antonio León y Francisco Heredia, dos de los conformadores de la historia política nacional.

NOTA: Este trabajo periodístico es producto de la memoria de grado “REPORTAJE INTERPRETATIVO: CONCEPCIÓN HISTORIOGRÁFICA DE MARIO BRICEÑO IRAGORRY EN LAS OBRAS “CASA DE LEÓN Y SU TIEMPO” Y “EL REGENTE HEREDIA O LA PIEDAD HEROICA”, trabajo de grado con el cual Alexander González y José Rafael García optaron al título de Licenciados en Comunicación Social, Mención Desarrollo Económico, en la ilustre Universidad de Los Andes (Trujillo), Núcleo Universitario “Rafael Rangel” (2016), con la tutoría de los doctores: Elsy Urdaneta y Aníbal Rodríguez (+).